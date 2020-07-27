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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2166216721682169
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 21:15

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

В Сербии найдено богатейшее в мире месторождение золота и меди
Валуны по 90 кг: шахтер случайно обнаружил месторождение золота в Австралии

Особенно порадовало это:

В Эквадоре нашли одно из крупнейших в мире месторождений золота

и чтобы звучало внушительно, пишут так: Специалисты оценивают...более 23 млн унций золота и далее там же - Объем добычи в первые 25 лет составит около .. золота – 438 тыс. унций.

То есть, на "крупнейшем" в мире месторождении планируют добывать 500 килограмм в год!!! 500 КГ в год, Клара!!!! На крупнейшем!!!

Как ни посмотришь, так кругом залежи и всё в шоколаде, а глянешь на ценники и понимаешь что народ держат за идиотов :D
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 22:31

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Я уже устал повторять. Не смотрите на цифры, а тем более на ТА.
Следите за экономикой США, так как именно там варится цена на золото.
Для этого есть опережающие индикаторы, по которым можно
спрогнозировать разворот и тренд...
Сейчас добавилась геополитика, которую тоже нужно понимать.

Пока дорога для золота одна.
ВВЕРХ, с небольшими откатами.

Та да , очень сложно что то предсказать в таких услових. В точных цифрах.
Я вон уже пытался, да каждый раз мимо.
Сейчас переключился, тренд вверх это уже глупо отрицать.
Единственное , конечно, хочеться поймать верхушку, продать остатки.
Чтож , надо следить за новостями и за полит ситуацией в Мире.
Да форум почитывать.
Вы если что, пишите сюда чаще, не стесняйтесь!
А то как то редко заходить стали.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 23:15

  chumakcm1430 написав:В Сербии найдено богатейшее в мире месторождение золота и меди
Валуны по 90 кг: шахтер случайно обнаружил месторождение золота в Австралии

Особенно порадовало это:

В Эквадоре нашли одно из крупнейших в мире месторождений золота

и чтобы звучало внушительно, пишут так: Специалисты оценивают...более 23 млн унций золота и далее там же - Объем добычи в первые 25 лет составит около .. золота – 438 тыс. унций.

То есть, на "крупнейшем" в мире месторождении планируют добывать 500 килограмм в год!!! 500 КГ в год, Клара!!!! На крупнейшем!!!

Как ни посмотришь, так кругом залежи и всё в шоколаде, а глянешь на ценники и понимаешь что народ держат за идиотов :D

И опять новость от осени 2015-го, когда и в Польше "нашли" вагоны с золотом. Такие новости - четкий сигнал минимальной цены!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:25

Монетный двор США сократил поставки серебра и золотых монет покупателям

Комплекс Mint's West Point в Нью-Йорке принимает меры для предотвращения распространения вируса среди своих сотрудников, что, вероятно, замедлит производство монет в течение следующих 12–18 месяцев.

Завод больше не может производить золотые и серебряные монеты одновременно, что вынуждает его выбирать один металл вместо другого, согласно документу, который был представлен компаниям, уполномоченным покупать монеты у монетного двора на прошлой неделе.
Перед этим неожиданным прекращением поставок премия за физическое золото была уже высокой и мы подозреваем, что это заставит ее взлететь обратно до тех уровней в 100 долларов, которые были замечены при последней остановке производства монетного двора....
https://www.bloomberg.com/news/articles ... f=ZMFHsM5Z
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:56

Похоже, хотят рисовать откат. Начались манипуляции, то, что сегодня 2 раза происходило с серебром с моментальными обвалами, похоже на привычные вбросы голых шортов. Нужен позитив к заседанию печатальщиков и к концу месяца. Готовимся к началу августа на откуп.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:07

  hxbbgaf написав:Похоже, хотят рисовать откат. Начались манипуляции, то, что сегодня 2 раза происходило с серебром с моментальными обвалами, похоже на привычные вбросы голых шортов. Нужен позитив к заседанию печатальщиков и к концу месяца. Готовимся к началу августа на откуп.

Де будете відкуплятись? І чим, златом чи сріблам?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:32

Невероятно высокий спрос на золото может обрушить банки по всему миру.

https://aftershock.news/?q=node/889997
Gesha
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:32

  change_pm написав:
  hxbbgaf написав:Похоже, хотят рисовать откат. Начались манипуляции, то, что сегодня 2 раза происходило с серебром с моментальными обвалами, похоже на привычные вбросы голых шортов. Нужен позитив к заседанию печатальщиков и к концу месяца. Готовимся к началу августа на откуп.

Де будете відкуплятись? І чим, златом чи сріблам?

Лучше платиной и серебром, но золото тоже может быть еще не поздно.
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 2166216721682169
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