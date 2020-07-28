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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2167216821692170
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 20:42

  odessit2007 написав:пенсионный фонд :roll:

Зображення

Я так подразумеваю там чек про покупку? А то фото слишком маленькое чтобы что то увидить.
Если да - то вы же вроде недавно по 1700 сливались, зачем , что бы потом по 1950+- откупать?
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 20:44

  vladus17 написав:
  odessit2007 написав:пенсионный фонд :roll:

Зображення

Я так подразумеваю там чек про покупку? А то фото слишком маленькое чтобы что то увидить.
Если да - то вы же вроде недавно по 1700 сливались, зачем , что бы потом по 1950+- откупать?

Все там видно
Кликаем на фото.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 20:56

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Ukrainian написав:Все там видно
Кликаем на фото.

А да точно, спасибо))
Странная цена 1670грн. скупка дороже светит, 1698! И это банк.
Подозрительная цена конечно.
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vladus17
 
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  #<1 ... 2167216821692170
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