Я так подразумеваю там чек про покупку? А то фото слишком маленькое чтобы что то увидить.
Если да - то вы же вроде недавно по 1700 сливались, зачем , что бы потом по 1950+- откупать?
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 28 лип, 2020 20:42
Я так подразумеваю там чек про покупку? А то фото слишком маленькое чтобы что то увидить.
Если да - то вы же вроде недавно по 1700 сливались, зачем , что бы потом по 1950+- откупать?
Life is good.
Додано: Вів 28 лип, 2020 20:44
Все там видно
Кликаем на фото.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Вів 28 лип, 2020 20:56
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
А да точно, спасибо))
Странная цена 1670грн. скупка дороже светит, 1698! И это банк.
Подозрительная цена конечно.
Life is good.
|