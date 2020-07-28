Я так подразумеваю там чек про покупку? А то фото слишком маленькое чтобы что то увидить.
Если да - то вы же вроде недавно по 1700 сливались, зачем , что бы потом по 1950+- откупать?
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 28 лип, 2020 20:42
Я так подразумеваю там чек про покупку? А то фото слишком маленькое чтобы что то увидить.
Если да - то вы же вроде недавно по 1700 сливались, зачем , что бы потом по 1950+- откупать?
Life is good.
Додано: Вів 28 лип, 2020 20:44
Все там видно
Кликаем на фото.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Вів 28 лип, 2020 20:56
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
А да точно, спасибо))
Странная цена 1670грн. скупка дороже светит, 1698! И это банк.
Подозрительная цена конечно.
Life is good.
Додано: Вів 28 лип, 2020 21:35
И что там непонятного? Принято банком 100гр., за которые выдано 167штук.
Очевидно Одессит решил фиксануть.
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All In Gold---Все в золото!
Самый влиятельный в мире инвестиционный банк Goldman Sachs, через своего главного сырьевого стратега Джеффри Керри, написал, что «начали возникать реальные опасения по поводу долговечности доллара США как резервной валюты».
В частности, Goldman рассматривает недавний скачок цен на золото до новых рекордных максимумов, который существенно опередил рост реальных ставок. Керри напоминает своим клиентам, что золото в течение длительного времени является последней инстанцией, особенно в условиях, подобных нынешней, когда правительства обесценивают свои фиатные валюты.
Спустя четыре месяца срочность становится еще выше, и Керри пишет, что с учетом ожидаемого снижения реальных процентных ставок в США мы вновь подтверждаем нашу длинную рекомендацию по золоту с марта и повышаем наши
12-месячные прогнозы цен на золото и серебро с $2000 и $22 за toz.,
до $2300 и $30 соответственно.
Насколько я помню Goldman Sachs регулярно топил против золота, и довольно правдиво. Сейчас всё поменялось. Значит дела действительно неважные...
Додано: Вів 28 лип, 2020 22:09
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Блин, я что то туплю сегодня, изза жары наверное))
Подумал он купил за эти деньги. Хотя да, логичнее что это была сдача металла. Тогда все сходится.
Да я помню они на низах топили что будет еще падать.
Сейчас топят что будет расти ...
2300$ долларов за унция- будет очень интересная цена.
У нас как раз скоро рынок земли открывать планируют...
Можно перегешефтиться например продав 1 унц золота и купить 1га земляного пая.
Пай можно здавать в аренду и получать дивиденты , плюс землю тоже ненапечатать. Итого 1га земли всегда будет 1га земли при любой финансовой системе.
ПС Платина 950долл. Наконецто(!) вышел в 0 (виртуально, т.к. не продаю)
Жду рокету по этому металлу. Пока все довольно печально.
Life is good.
Додано: Вів 28 лип, 2020 22:22
Хорошая земля и в хорошем месте будет стоить и хороших денег.
Додано: Сер 29 лип, 2020 07:24
Додано: Сер 29 лип, 2020 10:35
А как же это:
По $2000 тоже будете продавать самые-самые последние остатки?:)
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:01
Нууу.... Да Вы не честный человек (с) Так и я могу, по 1700 выйти полностью из золота, по 2000 продать пенсионный фонд, по 2400 - неприкосновенный запас, по 3000 - стратегический запас, по 3500 - пенсионный фонд жены .... по 10 000 - памятные монеты, чтобы стереть последние воспоминания о золоте.
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