Додано: Вів 28 лип, 2020 21:35

vladus17 написав: Странная цена 1670грн. скупка дороже светит, 1698! И это банк.

Подозрительная цена конечно. Странная цена 1670грн. скупка дороже светит, 1698! И это банк.Подозрительная цена конечно.

И что там непонятного? Принято банком 100гр., за которые выдано 167штук.Очевидно Одессит решил фиксануть.--------------------------------------Самый влиятельный в мире инвестиционный банк Goldman Sachs, через своего главного сырьевого стратега Джеффри Керри, написал, что «начали возникать реальные опасения по поводу долговечности доллара США как резервной валюты».В частности, Goldman рассматривает недавний скачок цен на золото до новых рекордных максимумов, который существенно опередил рост реальных ставок. Керри напоминает своим клиентам, что золото в течение длительного времени является последней инстанцией, особенно в условиях, подобных нынешней, когда правительства обесценивают свои фиатные валюты.Спустя четыре месяца срочность становится еще выше, и Керри пишет, что с учетом ожидаемого снижения реальных процентных ставок в США мы вновь подтверждаем нашу длинную рекомендацию по золоту с марта и повышаем наши12-месячные прогнозы цен на золото и серебро с $2000 и $22 за toz.,до $2300 и $30 соответственно.Насколько я помню Goldman Sachs регулярно топил против золота, и довольно правдиво. Сейчас всё поменялось. Значит дела действительно неважные...