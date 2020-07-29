Не-не, вы плохо смотрели, ведь там еще одна заявка есть.
В Донецк не желаете сьездить купить 50грамм по 58$ за грамм???
Отличная цена на моменте!
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 29 лип, 2020 20:11
Не-не, вы плохо смотрели, ведь там еще одна заявка есть.
В Донецк не желаете сьездить купить 50грамм по 58$ за грамм???
Отличная цена на моменте!
Life is good.
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:52
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Топить то он топил, но это не вангование - этой своей топкой банк влиял на цену. А сегодня похоже даже 2000 уже "за счастье" ? Банк и сейчас топит за доллар. Хотя бы этот уровень удержать. Как один из сценариев. Имхо, конечно. Могут быть и другие сценарии по удержанию доллара от резкого обвала. Например задрать золото резко и так же резко опустить. Так уже было. Это на долго отпугивает оленей от золота. Этот крутой инвестиционный банк был славен гипер-мошенничеством на сколько я припоминаю ?
А кто нибудь имеет предположения - до какого уровня золото будет подниматься ? И главное на каком уровне устаканится ? мне кажется особо далеко выше 2000 не поднимется в ближайшие месяцы.
Я заметил, что цена после бурного роста - часто устанавливается по пику прошлого бурного роста. Или около того. В 2008-2009 выше 2000 поднималась цена , кто помнит ?
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:20
Выше 2000 не было!
Мое мнение- сейчас пик, устаканивание или разворот где-то рядом. Могу ошибаться, но имею право высказывать свое мнение.
Я прекрасно помню события 10-ти летней давности. Все проходит по такому ж сценарию. Ожидание- страх- жадность- загон *аленей*
Золото ведет себя так-же,как и другие рынки.
1.Рост на ожидании чего-то плохого ( куе, эмиссия дол., геополитика и т.д.) это самый продолжительный и тихий момент. И за этот период в %-м соотношении происходит самое большое повышение.
2. Всплеск цены на страхе - когда все плохое становится очевидным и воплощается в жизнь.
3. Второй всплеск цены на жадности - народ видя график роста пытается *впрыгнуть в последний поезд* надеясь еще что-то заработать. А многие надеются, что *праздник будет длиться вечно*. В этот период все обсуждают куе, эмиссию, политику и т.д. В общем обсуждают все, что уже произошло или происходит.
4. *Пророки* вангуют по 5000 или по 8000. *Уважаемые люди* шепотом, но так что-бы услышали все, рассказывают, что только - рост,и никак иначе. СМИ поют. Некоторые на этой ветке подхватывают...
Я думаю, рынок золота находится между 3-им и 4-ым этапом.
Думай те !
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