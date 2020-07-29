Не-не, вы плохо смотрели, ведь там еще одна заявка есть.
В Донецк не желаете сьездить купить 50грамм по 58$ за грамм???
Отличная цена на моменте!
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 29 лип, 2020 20:11
Не-не, вы плохо смотрели, ведь там еще одна заявка есть.
В Донецк не желаете сьездить купить 50грамм по 58$ за грамм???
Отличная цена на моменте!
Life is good.
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:52
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Топить то он топил, но это не вангование - этой своей топкой банк влиял на цену. А сегодня похоже даже 2000 уже "за счастье" ? Банк и сейчас топит за доллар. Хотя бы этот уровень удержать. Как один из сценариев. Имхо, конечно. Могут быть и другие сценарии по удержанию доллара от резкого обвала. Например задрать золото резко и так же резко опустить. Так уже было. Это на долго отпугивает оленей от золота. Этот крутой инвестиционный банк был славен гипер-мошенничеством на сколько я припоминаю ?
А кто нибудь имеет предположения - до какого уровня золото будет подниматься ? И главное на каком уровне устаканится ? мне кажется особо далеко выше 2000 не поднимется в ближайшие месяцы.
Я заметил, что цена после бурного роста - часто устанавливается по пику прошлого бурного роста. Или около того. В 2008-2009 выше 2000 поднималась цена , кто помнит ?
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:20
Выше 2000 не было!
Мое мнение- сейчас пик, устаканивание или разворот где-то рядом. Могу ошибаться, но имею право высказывать свое мнение.
Я прекрасно помню события 10-ти летней давности. Все проходит по такому ж сценарию. Ожидание- страх- жадность- загон *аленей*
Золото ведет себя так-же,как и другие рынки.
1.Рост на ожидании чего-то плохого ( куе, эмиссия дол., геополитика и т.д.) это самый продолжительный и тихий момент. И за этот период в %-м соотношении происходит самое большое повышение.
2. Всплеск цены на страхе - когда все плохое становится очевидным и воплощается в жизнь.
3. Второй всплеск цены на жадности - народ видя график роста пытается *впрыгнуть в последний поезд* надеясь еще что-то заработать. А многие надеются, что *праздник будет длиться вечно*. В этот период все обсуждают куе, эмиссию, политику и т.д. В общем обсуждают все, что уже произошло или происходит.
4. *Пророки* вангуют по 5000 или по 8000. *Уважаемые люди* шепотом, но так что-бы услышали все, рассказывают, что только - рост,и никак иначе. СМИ поют. Некоторые на этой ветке подхватывают...
Я думаю, рынок золота находится между 3-им и 4-ым этапом.
Думай те !
Додано: Чет 30 лип, 2020 17:01
Цена выше 2000 USD за унцию пока ещё не повышалась.
Но, эту планку можем преодолеть в самое ближайшее время.
Как только пройдём цифру 2000 USD - вот тогда понять где остановка, будет очень сложно.
Спокойно могут "разогнать" цену до 2500 USD или до 3000 USD за унцию...
Во всём мире очень много денег свободных крутится. И если часть этих денег пойдёт в золото, то цена совсем не предсказуема.
Поэтому, прогноз цены на золото - это как пальцем в небо!
Может и до 3000 USD за унцию быть, а может и до 1000 USD за унцию упадёт... ИМХО
Додано: Чет 30 лип, 2020 19:06
Ничего подобного.
1.Тогда Бернанке делал QE только под залог высоколиквидных активов.
Наличные деньги в фин.систему не поступали, и инфляция была в пределах нормы. Поэтому и золото упало в цене. Сейчас деньги раздают даже под залог туалетной бумаги. Не говоря уже о том, что раздают просто так, в виде пособий и т.д.
2. Тогда ипотечный кризис был только в США, а аукнулось всем. Сейчас кризис во всём мире. И все ЦБ печатают деньги для поддержки штанов. Ликвидности море.
3. Тогда не было отрицательных ставок, как сейчас. И вложения в трежерис и другие казначейские бумаги приносили хоть какой то доход.
Сейчас эти вложения приносят убытки, так как доходности не перекрывают инфляцию. Деньги попросту некуда надёжно припарковать и спать спокойно.
Фондовый рынок пошёл вразнос. Рост и падение акций на 7-10% за сессию, это уже норма, а не нонсенс.
4. Тогда Китай был ещё довольно слаб, по сравнению с США, и слушал то, что ему говорили. Сейчас подрос и начал огрызаться. Раздул огромнейший пузырь на РН, который может грохнуться в любой момент. Тогда мало не покажется никому....
Перечислять можно ещё много чего....
Ясно одно. Мир пошёл к разрушению нац.валют, и списанию долгов государств через инфляцию. Других вариантов у должников нет....
Поэтому, дабы сохранить свои сбережения, умные деньги уходят в золото,
которое прячут, например, здесь.
Частные хранилища золота в горах тихой Швейцарии, с гос.охраной.
Спрос на них огромный...
Думайте...
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