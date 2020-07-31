Не-не, вы плохо смотрели, ведь там еще одна заявка есть.
В Донецк не желаете сьездить купить 50грамм по 58$ за грамм???
Отличная цена на моменте!
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 29 лип, 2020 20:11
Не-не, вы плохо смотрели, ведь там еще одна заявка есть.
В Донецк не желаете сьездить купить 50грамм по 58$ за грамм???
Отличная цена на моменте!
Life is good.
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:52
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Топить то он топил, но это не вангование - этой своей топкой банк влиял на цену. А сегодня похоже даже 2000 уже "за счастье" ? Банк и сейчас топит за доллар. Хотя бы этот уровень удержать. Как один из сценариев. Имхо, конечно. Могут быть и другие сценарии по удержанию доллара от резкого обвала. Например задрать золото резко и так же резко опустить. Так уже было. Это на долго отпугивает оленей от золота. Этот крутой инвестиционный банк был славен гипер-мошенничеством на сколько я припоминаю ?
А кто нибудь имеет предположения - до какого уровня золото будет подниматься ? И главное на каком уровне устаканится ? мне кажется особо далеко выше 2000 не поднимется в ближайшие месяцы.
Я заметил, что цена после бурного роста - часто устанавливается по пику прошлого бурного роста. Или около того. В 2008-2009 выше 2000 поднималась цена , кто помнит ?
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:20
Выше 2000 не было!
Мое мнение- сейчас пик, устаканивание или разворот где-то рядом. Могу ошибаться, но имею право высказывать свое мнение.
Я прекрасно помню события 10-ти летней давности. Все проходит по такому ж сценарию. Ожидание- страх- жадность- загон *аленей*
Золото ведет себя так-же,как и другие рынки.
1.Рост на ожидании чего-то плохого ( куе, эмиссия дол., геополитика и т.д.) это самый продолжительный и тихий момент. И за этот период в %-м соотношении происходит самое большое повышение.
2. Всплеск цены на страхе - когда все плохое становится очевидным и воплощается в жизнь.
3. Второй всплеск цены на жадности - народ видя график роста пытается *впрыгнуть в последний поезд* надеясь еще что-то заработать. А многие надеются, что *праздник будет длиться вечно*. В этот период все обсуждают куе, эмиссию, политику и т.д. В общем обсуждают все, что уже произошло или происходит.
4. *Пророки* вангуют по 5000 или по 8000. *Уважаемые люди* шепотом, но так что-бы услышали все, рассказывают, что только - рост,и никак иначе. СМИ поют. Некоторые на этой ветке подхватывают...
Я думаю, рынок золота находится между 3-им и 4-ым этапом.
Думай те !
Додано: Чет 30 лип, 2020 17:01
Цена выше 2000 USD за унцию пока ещё не повышалась.
Но, эту планку можем преодолеть в самое ближайшее время.
Как только пройдём цифру 2000 USD - вот тогда понять где остановка, будет очень сложно.
Спокойно могут "разогнать" цену до 2500 USD или до 3000 USD за унцию...
Во всём мире очень много денег свободных крутится. И если часть этих денег пойдёт в золото, то цена совсем не предсказуема.
Поэтому, прогноз цены на золото - это как пальцем в небо!
Может и до 3000 USD за унцию быть, а может и до 1000 USD за унцию упадёт... ИМХО
Додано: Чет 30 лип, 2020 19:06
Ничего подобного.
1.Тогда Бернанке делал QE только под залог высоколиквидных активов.
Наличные деньги в фин.систему не поступали, и инфляция была в пределах нормы. Поэтому и золото упало в цене. Сейчас деньги раздают даже под залог туалетной бумаги. Не говоря уже о том, что раздают просто так, в виде пособий и т.д.
2. Тогда ипотечный кризис был только в США, а аукнулось всем. Сейчас кризис во всём мире. И все ЦБ печатают деньги для поддержки штанов. Ликвидности море.
3. Тогда не было отрицательных ставок, как сейчас. И вложения в трежерис и другие казначейские бумаги приносили хоть какой то доход.
Сейчас эти вложения приносят убытки, так как доходности не перекрывают инфляцию. Деньги попросту некуда надёжно припарковать и спать спокойно.
Фондовый рынок пошёл вразнос. Рост и падение акций на 7-10% за сессию, это уже норма, а не нонсенс.
4. Тогда Китай был ещё довольно слаб, по сравнению с США, и слушал то, что ему говорили. Сейчас подрос и начал огрызаться. Раздул огромнейший пузырь на РН, который может грохнуться в любой момент. Тогда мало не покажется никому....
Перечислять можно ещё много чего....
Ясно одно. Мир пошёл к разрушению нац.валют, и списанию долгов государств через инфляцию. Других вариантов у должников нет....
Поэтому, дабы сохранить свои сбережения, понимающие люди уходят в золото,
которое прячут, например, здесь.
Частные хранилища золота в горах тихой Швейцарии, с гос.охраной.
Спрос на них огромный...
Думайте...
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:05
По Киеву слиток литой 100 гр
62,00 / 62,30-62,50
Странно, это примерно 1920-1940 за унцию. А фьючерсы уже к 2000 подбираются
Колллеги, а где вы смотрите цены на физическое золото ?
Живите своим умом!
Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:05
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Єто с какой точки зрения смотреть. Я задал вопрос На какой позиции "устаканится". Акцент не на пики , какие возможны кратковременные. Хотя это тоже очень увлекательная тема . Но я часто вспоминаю, как Сорос писал, что он всегда пролетает с золотом и не может угадать. Это странное заявление и я сомневаюсь, что оно правдиво. Вероятнее всего он так пишет после активного личного загона "аленей" в золото и обратно через интервью СМИ. Но тем не менее - золото не любит спекуляции и спекулянтов. Ну это имхо , и чисто мое умозаключение. Опытный прав, ситуация изменилась с 2009 года . Сегодня такая ситуация в мире - что накопления надежнее всего хранить все таки в золоте. Хотя и тогда так было. По крайней мере значительную часть. Хотя почитав Опытного напрашивается печальный вывод - вряд ли интересно цена золота в долларе на среднюю перспективу. Хоть на сколько она не вырастет.... Но я все же думаю доллар упадет - но выживет. Альтернативы для розницы и мелкого опта - слабые. Вообщем вопрос сегодня на сколько сохранится доллар - как мировая валюта. И важно - не зайти на максимуме на волне паники в золото. Остальное - все кто интересуется золотом - и так понимают. Сегодня важно понимать динамику мирового кризиса. Просьба к Опытному - писать об этом свою точку зрения - и новости - что касается мировой ликвидности - я сразу пас. Не могу понять почему денежную массу называют ликвидностью ? Или так называют не денежную массу , а товарную ? Буду благодарен за инфу по
этой теме. Какие критические точки развития кризиса , на какие показатели смотреть , и по возможности сущность этих показателей На перспективу цена золота будет зависеть от этой темы.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 31 лип, 2020 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:10
наблюдательный Это прямо подготовка к войне - про хранилища в Швейцарии .... Для хранилищ Швейцарии нужно иметь существенное количество золота. Могу себе представить цену аренды такого склепа. Думаю есть смысл хранить от сотни килограмм минимум. Вряд ли тут такие сидят.
Додано: Суб 01 сер, 2020 03:46
Х.З. я точно в золоте не сижу!
На счет 100 кг - хватит на аренду модных хранилищ на 2-3 года
вот заинтерисовался размерами слитка в 1кг. всего лишь на всего ... 100 слитков по 1 кг Вы в тумбочку без проблем определите! Главное что б тумбочка не поломалась
А на счет модных хранилищь- это блеф, я так думаю... деньги любят тишину!
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