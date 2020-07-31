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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2168216921702171 Додано: Сер 29 лип, 2020 20:11 Nickmess написав: Красота на меняйле 1 заявка на продажу унция.. какая хрен разница какая цена если купить нельзя. Красота на меняйле 1 заявка на продажу унция.. какая хрен разница какая цена если купить нельзя.

Не-не, вы плохо смотрели, ведь там еще одна заявка есть.

В Донецк не желаете сьездить купить 50грамм по 58$ за грамм???

Отличная цена на моменте! Не-не, вы плохо смотрели, ведь там еще одна заявка есть.В Донецк не желаете сьездить купить 50грамм по 58$ за грамм???Отличная цена на моменте! Life is good. vladus17 Повідомлень: 1547 З нами з: 21.03.14 Подякував: 126 раз. Подякували: 147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лип, 2020 14:52 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Насколько я помню Goldman Sachs регулярно топил против золота, и довольно правдиво. Сейчас всё поменялось. Значит дела действительно неважные Насколько я помню Goldman Sachs регулярно топил против золота, и довольно правдиво. Сейчас всё поменялось. Значит дела действительно неважные



Топить то он топил, но это не вангование - этой своей топкой банк влиял на цену. А сегодня похоже даже 2000 уже "за счастье" ? Банк и сейчас топит за доллар. Хотя бы этот уровень удержать. Как один из сценариев. Имхо, конечно. Могут быть и другие сценарии по удержанию доллара от резкого обвала. Например задрать золото резко и так же резко опустить. Так уже было. Это на долго отпугивает оленей от золота. Этот крутой инвестиционный банк был славен гипер-мошенничеством на сколько я припоминаю ?



А кто нибудь имеет предположения - до какого уровня золото будет подниматься ? И главное на каком уровне устаканится ? мне кажется особо далеко выше 2000 не поднимется в ближайшие месяцы.



Я заметил, что цена после бурного роста - часто устанавливается по пику прошлого бурного роста. Или около того. В 2008-2009 выше 2000 поднималась цена , кто помнит ? Топить то он топил, но это не вангование - этой своей топкой банк влиял на цену. А сегодня похоже даже 2000 уже "за счастье" ? Банк и сейчас топит за доллар. Хотя бы этот уровень удержать. Как один из сценариев. Имхо, конечно. Могут быть и другие сценарии по удержанию доллара от резкого обвала. Например задрать золото резко и так же резко опустить. Так уже было. Это на долго отпугивает оленей от золота. Этот крутой инвестиционный банк был славен гипер-мошенничеством на сколько я припоминаю ?А кто нибудь имеет предположения - до какого уровня золото будет подниматься ? И главное на каком уровне устаканится ?мне кажется особо далеко выше 2000 не поднимется в ближайшие месяцы.Я заметил, что цена после бурного роста - часто устанавливается по пику прошлого бурного роста. Или около того. В 2008-2009 выше 2000 поднималась цена , кто помнит ? kalinavalera1

Повідомлень: 4915 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лип, 2020 16:20 kalinavalera1 написав: наблюдательный написав: Насколько я помню Goldman Sachs регулярно топил против золота, и довольно правдиво. Сейчас всё поменялось. Значит дела действительно неважные Насколько я помню Goldman Sachs регулярно топил против золота, и довольно правдиво. Сейчас всё поменялось. Значит дела действительно неважные



Топить то он топил, но это не вангование - этой своей топкой банк влиял на цену. А сегодня похоже даже 2000 уже "за счастье" ? Банк и сейчас топит за доллар. Хотя бы этот уровень удержать. Как один из сценариев. Имхо, конечно. Могут быть и другие сценарии по удержанию доллара от резкого обвала. Например задрать золото резко и так же резко опустить. Так уже было. Это на долго отпугивает оленей от золота. Этот крутой инвестиционный банк был славен гипер-мошенничеством на сколько я припоминаю ?



А кто нибудь имеет предположения - до какого уровня золото будет подниматься ? И главное на каком уровне устаканится ? мне кажется особо далеко выше 2000 не поднимется в ближайшие месяцы.



Я заметил, что цена после бурного роста - часто устанавливается по пику прошлого бурного роста. Или около того. В 2008-2009 выше 2000 поднималась цена , кто помнит ? Топить то он топил, но это не вангование - этой своей топкой банк влиял на цену. А сегодня похоже даже 2000 уже "за счастье" ? Банк и сейчас топит за доллар. Хотя бы этот уровень удержать. Как один из сценариев. Имхо, конечно. Могут быть и другие сценарии по удержанию доллара от резкого обвала. Например задрать золото резко и так же резко опустить. Так уже было. Это на долго отпугивает оленей от золота. Этот крутой инвестиционный банк был славен гипер-мошенничеством на сколько я припоминаю ?А кто нибудь имеет предположения - до какого уровня золото будет подниматься ? И главное на каком уровне устаканится ?мне кажется особо далеко выше 2000 не поднимется в ближайшие месяцы.Я заметил, что цена после бурного роста - часто устанавливается по пику прошлого бурного роста. Или около того. В 2008-2009 выше 2000 поднималась цена , кто помнит ?

Выше 2000 не было!

Мое мнение- сейчас пик, устаканивание или разворот где-то рядом. Могу ошибаться, но имею право высказывать свое мнение.

Я прекрасно помню события 10-ти летней давности. Все проходит по такому ж сценарию. Ожидание- страх- жадность- загон *аленей*

Золото ведет себя так-же,как и другие рынки.

1.Рост на ожидании чего-то плохого ( куе, эмиссия дол., геополитика и т.д.) это самый продолжительный и тихий момент. И за этот период в %-м соотношении происходит самое большое повышение.

2. Всплеск цены на страхе - когда все плохое становится очевидным и воплощается в жизнь.

3. Второй всплеск цены на жадности - народ видя график роста пытается *впрыгнуть в последний поезд* надеясь еще что-то заработать. А многие надеются, что *праздник будет длиться вечно*. В этот период все обсуждают куе, эмиссию, политику и т.д. В общем обсуждают все, что уже произошло или происходит.

4. *Пророки* вангуют по 5000 или по 8000. *Уважаемые люди* шепотом, но так что-бы услышали все, рассказывают, что только - рост,и никак иначе. СМИ поют. Некоторые на этой ветке подхватывают...

Я думаю, рынок золота находится между 3-им и 4-ым этапом.

Думай те ! Выше 2000 не было!Мое мнение- сейчас пик, устаканивание или разворот где-то рядом. Могу ошибаться, но имею право высказывать свое мнение.Я прекрасно помню события 10-ти летней давности. Все проходит по такому ж сценарию. Ожидание- страх- жадность- загон *аленей*Золото ведет себя так-же,как и другие рынки.1.Рост на ожидании чего-то плохого ( куе, эмиссия дол., геополитика и т.д.) это самый продолжительный и тихий момент. И за этот период в %-м соотношении происходит самое большое повышение.2. Всплеск цены на страхе - когда все плохое становится очевидным и воплощается в жизнь.3. Второй всплеск цены на жадности - народ видя график роста пытается *впрыгнуть в последний поезд* надеясь еще что-то заработать. А многие надеются, что *праздник будет длиться вечно*. В этот период все обсуждают куе, эмиссию, политику и т.д. В общем обсуждают все, что уже произошло или происходит.4. *Пророки* вангуют по 5000 или по 8000. *Уважаемые люди* шепотом, но так что-бы услышали все, рассказывают, что только - рост,и никак иначе. СМИ поют. Некоторые на этой ветке подхватывают...Я думаю, рынок золота находится между 3-им и 4-ым этапом.Думай те ! VitaliyN Повідомлень: 185 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лип, 2020 17:01 kalinavalera1 написав: наблюдательный написав: Насколько я помню Goldman Sachs регулярно топил против золота, и довольно правдиво. Сейчас всё поменялось. Значит дела действительно неважные Насколько я помню Goldman Sachs регулярно топил против золота, и довольно правдиво. Сейчас всё поменялось. Значит дела действительно неважные



Топить то он топил, но это не вангование - этой своей топкой банк влиял на цену. А сегодня похоже даже 2000 уже "за счастье" ? Банк и сейчас топит за доллар. Хотя бы этот уровень удержать. Как один из сценариев. Имхо, конечно. Могут быть и другие сценарии по удержанию доллара от резкого обвала. Например задрать золото резко и так же резко опустить. Так уже было. Это на долго отпугивает оленей от золота. Этот крутой инвестиционный банк был славен гипер-мошенничеством на сколько я припоминаю ?



А кто нибудь имеет предположения - до какого уровня золото будет подниматься ? И главное на каком уровне устаканится ? мне кажется особо далеко выше 2000 не поднимется в ближайшие месяцы.



Я заметил, что цена после бурного роста - часто устанавливается по пику прошлого бурного роста. Или около того. В 2008-2009 выше 2000 поднималась цена , кто помнит ? Топить то он топил, но это не вангование - этой своей топкой банк влиял на цену. А сегодня похоже даже 2000 уже "за счастье" ? Банк и сейчас топит за доллар. Хотя бы этот уровень удержать. Как один из сценариев. Имхо, конечно. Могут быть и другие сценарии по удержанию доллара от резкого обвала. Например задрать золото резко и так же резко опустить. Так уже было. Это на долго отпугивает оленей от золота. Этот крутой инвестиционный банк был славен гипер-мошенничеством на сколько я припоминаю ?А кто нибудь имеет предположения - до какого уровня золото будет подниматься ? И главное на каком уровне устаканится ?мне кажется особо далеко выше 2000 не поднимется в ближайшие месяцы.Я заметил, что цена после бурного роста - часто устанавливается по пику прошлого бурного роста. Или около того. В 2008-2009 выше 2000 поднималась цена , кто помнит ?

Цена выше 2000 USD за унцию пока ещё не повышалась.

Но, эту планку можем преодолеть в самое ближайшее время.



Как только пройдём цифру 2000 USD - вот тогда понять где остановка, будет очень сложно.

Спокойно могут "разогнать" цену до 2500 USD или до 3000 USD за унцию...

Во всём мире очень много денег свободных крутится. И если часть этих денег пойдёт в золото, то цена совсем не предсказуема.

Поэтому, прогноз цены на золото - это как пальцем в небо!



Может и до 3000 USD за унцию быть, а может и до 1000 USD за унцию упадёт... ИМХО Цена выше 2000 USD за унцию пока ещё не повышалась.Но, эту планку можем преодолеть в самое ближайшее время.Как только пройдём цифру 2000 USD - вот тогда понять где остановка, будет очень сложно.Спокойно могут "разогнать" цену до 2500 USD или до 3000 USD за унцию...Во всём мире очень много денег свободных крутится. И если часть этих денег пойдёт в золото, то цена совсем не предсказуема.Поэтому, прогноз цены на золото - это как пальцем в небо!Может и до 3000 USD за унцию быть, а может и до 1000 USD за унцию упадёт... ИМХО Victor8

Повідомлень: 565 З нами з: 27.11.14 Подякував: 58 раз. Подякували: 86 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лип, 2020 19:06 VitaliyN написав: Я прекрасно помню события 10-ти летней давности. Все проходит по такому ж сценарию.

Я прекрасно помню события 10-ти летней давности. Все проходит по такому ж сценарию.

Ничего подобного.

1.Тогда Бернанке делал QE только под залог высоколиквидных активов.

Наличные деньги в фин.систему не поступали, и инфляция была в пределах нормы. Поэтому и золото упало в цене. Сейчас деньги раздают даже под залог туалетной бумаги. Не говоря уже о том, что раздают просто так, в виде пособий и т.д.

2. Тогда ипотечный кризис был только в США, а аукнулось всем. Сейчас кризис во всём мире. И все ЦБ печатают деньги для поддержки штанов. Ликвидности море.

3. Тогда не было отрицательных ставок, как сейчас. И вложения в трежерис и другие казначейские бумаги приносили хоть какой то доход.

Сейчас эти вложения приносят убытки, так как доходности не перекрывают инфляцию. Деньги попросту некуда надёжно припарковать и спать спокойно.

Фондовый рынок пошёл вразнос. Рост и падение акций на 7-10% за сессию, это уже норма, а не нонсенс.

4. Тогда Китай был ещё довольно слаб, по сравнению с США, и слушал то, что ему говорили. Сейчас подрос и начал огрызаться. Раздул огромнейший пузырь на РН, который может грохнуться в любой момент. Тогда мало не покажется никому....

Перечислять можно ещё много чего....



Ясно одно. Мир пошёл к разрушению нац.валют, и списанию долгов государств через инфляцию. Других вариантов у должников нет....

Поэтому, дабы сохранить свои сбережения, понимающие люди уходят в золото,

которое прячут, например, здесь.







Частные хранилища золота в горах тихой Швейцарии, с гос.охраной.

Спрос на них огромный...

Думайте... Ничего подобного.1.Тогда Бернанке делал QE только под залог высоколиквидных активов.Наличные деньги в фин.систему не поступали, и инфляция была в пределах нормы. Поэтому и золото упало в цене. Сейчас деньги раздают даже под залог туалетной бумаги. Не говоря уже о том, что раздают просто так, в виде пособий и т.д.2. Тогда ипотечный кризис был только в США, а аукнулось всем. Сейчас кризис во всём мире. И все ЦБ печатают деньги для поддержки штанов. Ликвидности море.3. Тогда не было отрицательных ставок, как сейчас. И вложения в трежерис и другие казначейские бумаги приносили хоть какой то доход.Сейчас эти вложения приносят убытки, так как доходности не перекрывают инфляцию. Деньги попросту некуда надёжно припарковать и спать спокойно.Фондовый рынок пошёл вразнос. Рост и падение акций на 7-10% за сессию, это уже норма, а не нонсенс.4. Тогда Китай был ещё довольно слаб, по сравнению с США, и слушал то, что ему говорили. Сейчас подрос и начал огрызаться. Раздул огромнейший пузырь на РН, который может грохнуться в любой момент. Тогда мало не покажется никому....Перечислять можно ещё много чего....Ясно одно. Мир пошёл к разрушению нац.валют, и списанию долгов государств через инфляцию. Других вариантов у должников нет....Поэтому, дабы сохранить свои сбережения, понимающие люди уходят в золото,которое прячут, например, здесь.Частные хранилища золота в горах тихой Швейцарии, с гос.охраной.Спрос на них огромный...Думайте... наблюдательный

Повідомлень: 3690 З нами з: 29.04.09 Подякував: 93 раз. Подякували: 417 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:05 По Киеву слиток литой 100 гр

62,00 / 62,30-62,50



Странно, это примерно 1920-1940 за унцию. А фьючерсы уже к 2000 подбираются

Колллеги, а где вы смотрите цены на физическое золото ? Живите своим умом! zzzzzz 1 Форумчанин року Повідомлень: 37872 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3637 раз. Подякували: 10722 раз. Профіль 52 19 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:05 Re: Горячие новости по драгоценным металлам VitaliyN написав: *Пророки* вангуют по 5000 или по 8000. *Уважаемые люди* шепотом, но так что-бы услышали все, рассказывают, что только - рост,и никак иначе. СМИ поют. Некоторые на этой ветке подхватывают... Я думаю, рынок золота находится между 3-им и 4-ым этапом.Думай те ! *Пророки* вангуют по 5000 или по 8000. *Уважаемые люди* шепотом, но так что-бы услышали все, рассказывают, что только - рост,и никак иначе. СМИ поют. Некоторые на этой ветке подхватывают... Я думаю, рынок золота находится между 3-им и 4-ым этапом.Думай те !



Єто с какой точки зрения смотреть. Я задал вопрос На какой позиции "устаканится". Акцент не на пики , какие возможны кратковременные. Хотя это тоже очень увлекательная тема . Но я часто вспоминаю, как Сорос писал, что он всегда пролетает с золотом и не может угадать. Это странное заявление и я сомневаюсь, что оно правдиво. Вероятнее всего он так пишет после активного личного загона "аленей" в золото и обратно через интервью СМИ. Но тем не менее - золото не любит спекуляции и спекулянтов. Ну это имхо , и чисто мое умозаключение. Опытный прав, ситуация изменилась с 2009 года . Сегодня такая ситуация в мире - что накопления надежнее всего хранить все таки в золоте. Хотя и тогда так было. По крайней мере значительную часть. Хотя почитав Опытного напрашивается печальный вывод - вряд ли интересно цена золота в долларе на среднюю перспективу. Хоть на сколько она не вырастет.... Но я все же думаю доллар упадет - но выживет. Альтернативы для розницы и мелкого опта - слабые. Вообщем вопрос сегодня на сколько сохранится доллар - как мировая валюта. И важно - не зайти на максимуме на волне паники в золото. Остальное - все кто интересуется золотом - и так понимают. Сегодня важно понимать динамику мирового кризиса. Просьба к Опытному - писать об этом свою точку зрения - и новости - что касается мировой ликвидности - я сразу пас. Не могу понять почему денежную массу называют ликвидностью ? Или так называют не денежную массу , а товарную ? Буду благодарен за инфу по

этой теме. Какие критические точки развития кризиса , на какие показатели смотреть , и по возможности сущность этих показателей На перспективу цена золота будет зависеть от этой темы. Єто с какой точки зрения смотреть. Я задал вопрос На какой позиции "устаканится". Акцент не на пики , какие возможны кратковременные. Хотя это тоже очень увлекательная тема . Но я часто вспоминаю, как Сорос писал, что он всегда пролетает с золотом и не может угадать. Это странное заявление и я сомневаюсь, что оно правдиво. Вероятнее всего он так пишет после активного личного загона "аленей" в золото и обратно через интервью СМИ. Но тем не менее - золото не любит спекуляции и спекулянтов. Ну это имхо , и чисто мое умозаключение. Опытный прав, ситуация изменилась с 2009 года . Сегодня такая ситуация в мире - что накопления надежнее всего хранить все таки в золоте. Хотя и тогда так было. По крайней мере значительную часть. Хотя почитав Опытного напрашивается печальный вывод - вряд ли интересно цена золота в долларе на среднюю перспективу. Хоть на сколько она не вырастет.... Но я все же думаю доллар упадет - но выживет. Альтернативы для розницы и мелкого опта - слабые. Вообщем вопрос сегодня на сколько сохранится доллар - как мировая валюта. И важно - не зайти на максимуме на волне паники в золото. Остальное - все кто интересуется золотом - и так понимают. Сегодня важно понимать динамику мирового кризиса. Просьба к Опытному - писать об этом свою точку зрения - и новости - что касается мировой ликвидности - я сразу пас. Не могу понять почему денежную массу называют ликвидностью ? Или так называют не денежную массу , а товарную ? Буду благодарен за инфу поэтой теме. Какие критические точки развития кризиса , на какие показатели смотреть , и по возможности сущность этих показателей На перспективу цена золота будет зависеть от этой темы. Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 31 лип, 2020 14:16, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4915 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:10 наблюдательный Это прямо подготовка к войне - про хранилища в Швейцарии .... Для хранилищ Швейцарии нужно иметь существенное количество золота. Могу себе представить цену аренды такого склепа. Думаю есть смысл хранить от сотни килограмм минимум. Вряд ли тут такие сидят. kalinavalera1

Повідомлень: 4915 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2020 03:46 kalinavalera1 написав: наблюдательный Это прямо подготовка к войне - про хранилища в Швейцарии .... Для хранилищ Швейцарии нужно иметь существенное количество золота. Могу себе представить цену аренды такого склепа. Думаю есть смысл хранить от сотни килограмм минимум. Вряд ли тут такие сидят. Это прямо подготовка к войне - про хранилища в Швейцарии .... Для хранилищ Швейцарии нужно иметь существенное количество золота. Могу себе представить цену аренды такого склепа. Думаю есть смысл хранить от сотни килограмм минимум. Вряд ли тут такие сидят.

Х.З. я точно в золоте не сижу!

На счет 100 кг - хватит на аренду модных хранилищ на 2-3 года

вот заинтерисовался размерами слитка в 1кг. всего лишь на всего ... 100 слитков по 1 кг Вы в тумбочку без проблем определите! Главное что б тумбочка не поломалась

А на счет модных хранилищь- это блеф, я так думаю... деньги любят тишину! Х.З. я точно в золоте не сижу!На счет 100 кг - хватит на аренду модных хранилищ на 2-3 годавот заинтерисовался размерами слитка в 1кг. всего лишь на всего ... 100 слитков по 1 кг Вы в тумбочку без проблем определите! Главное что б тумбочка не поломаласьА на счет модных хранилищь- это блеф, я так думаю... деньги любят тишину! VitaliyN Повідомлень: 185 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2168216921702171 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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