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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2169217021712172 Додано: Суб 01 сер, 2020 17:43 наблюдательный написав: Аренда сейфа в хранилище, куда влезут эти 100кг. стоит 590 франков в год.

При цене этого золота в $6.27 млн., это сущие копейки.

По желанию делается страховка под 0.2% на всю сумму от Swiss Insurance.

Аренда сейфа в хранилище, куда влезут эти 100кг. стоит 590 франков в год.При цене этого золота в $6.27 млн., это сущие копейки.По желанию делается страховка под 0.2% на всю сумму от Swiss Insurance.

Лучший способ конфискнуть золото - это организовать/возглавить движение по его хранению. Шучу. Хотя... Лучший способ конфискнуть золото - это организовать/возглавить движение по его хранению. Шучу. Хотя... tumos Повідомлень: 1166 З нами з: 12.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 91 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2020 18:39 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Эта информация приведена только для расширения золотого кругозора. Поэтому забавно читать когда тут кто-то примеряет её под себя. Смотрите что делают понимающие люди и мотайте на ус... Эта информация приведена только для расширения золотого кругозора. Поэтому забавно читать когда тут кто-то примеряет её под себя. Смотрите что делают понимающие люди и мотайте на ус...

У меня кругозор расширился. Касательно цены хранения - тут вы не учли проезд и проживание туда и обратно. Если считать по вашим данным - то экономически оправдано хранить там даже 1 килограмм, даже пол килограмма. Но нужно оплачивать проезд до места и проживание. При этом каждый раз , когда человеку будет нужно взять 20 или 50 грамм. Это как минимум 1000 франков на проезд до места хранения. Я с потолка беру цифру, напишите точнее и подробнее. И еще возможно нужны какие -то документы - что бы арендовать там сейф ? Это можно любому проезжему-заезжему ? тут не придется тоже платить за что-то ? Вы писали у вас есть опыт в покупке за границей металла. Это интересный опыт . Красивая страна Швейцария , а главное нейтральная, независимая (?) и благополучная. Нет, главное экология там отличная. Кстати о независимости ? Я все вспоминаю про референдум Швейцарии по золоту. Это когда они решили избавляться от золота. Не давно был он, ну лет 6 назад, около того. И я сильно сомневаюсь , что итог референдума был не фальшован. Это я к теме независимости. Хотя в любом случае " глаз тайфуна" ? Тоже не то.... Это во вторую мировую возможно было место хранения капиталов мировых лидеров. Сегодня вряд ли....

Мы поняли , что вы так линейно склоняете людей уходить в золото. Как по мне , золото нужно было купить давно , несколько лет назад и закопав его у бабушки в сарае с курами , забыть о нем лет на 10- а то и на 20. НЕ исключено , что сейчас близко к пику на среднесрок. Я не спорю что будет и 3000 и 5000 - но когда ? Может лет через 100? Пока что ФРСникам удается ловко тянуть время . Было бы интереснее почитать ваше мнение о перспективах кризиса. И самим составить мнение - опираясь на реальные факты. А то вы сразу на эмоции давите - бункеры да склепы. Напугали слегонца даже меня. У меня кругозор расширился. Касательно цены хранения - тут вы не учли проезд и проживание туда и обратно. Если считать по вашим данным - то экономически оправдано хранить там даже 1 килограмм, даже пол килограмма. Но нужно оплачивать проезд до места и проживание. При этом каждый раз , когда человеку будет нужно взять 20 или 50 грамм. Это как минимум 1000 франков на проезд до места хранения. Я с потолка беру цифру, напишите точнее и подробнее. И еще возможно нужны какие -то документы - что бы арендовать там сейф ? Это можно любому проезжему-заезжему ? тут не придется тоже платить за что-то ? Вы писали у вас есть опыт в покупке за границей металла. Это интересный опыт . Красивая страна Швейцария , а главное нейтральная, независимая (?) и благополучная. Нет, главное экология там отличная. Кстати о независимости ? Я все вспоминаю про референдум Швейцарии по золоту. Это когда они решили избавляться от золота. Не давно был он, ну лет 6 назад, около того. И я сильно сомневаюсь , что итог референдума был не фальшован. Это я к теме независимости. Хотя в любом случае " глаз тайфуна" ? Тоже не то.... Это во вторую мировую возможно было место хранения капиталов мировых лидеров. Сегодня вряд ли....Мы поняли , что вы так линейно склоняете людей уходить в золото. Как по мне , золото нужно было купить давно , несколько лет назад и закопав его у бабушки в сарае с курами , забыть о нем лет на 10- а то и на 20. НЕ исключено , что сейчас близко к пику на среднесрок. Я не спорю что будет и 3000 и 5000 - но когда ? Может лет через 100? Пока что ФРСникам удается ловко тянуть время . Было бы интереснее почитать ваше мнение о перспективах кризиса. И самим составить мнение - опираясь на реальные факты. А то вы сразу на эмоции давите - бункеры да склепы. Напугали слегонца даже меня. kalinavalera1

Повідомлень: 4917 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2020 20:53 tumos написав: Лучший способ конфискнуть золото - это организовать/возглавить движение по его хранению. Шучу. Хотя... Лучший способ конфискнуть золото - это организовать/возглавить движение по его хранению. Шучу. Хотя...

Конфискации, по типу американской 1933г., уже не будет, так как в ней нет смысла.

Тогда был золотой стандарт, поэтому американцы не могли делать дополнительную эмиссию денег, так как по закону доллар был привязан к золоту. А золотишка у них было маловато. Поэтому Рузвельт и издал известный указ.

Сейчас ни одна валюта мира к золоту не привязана. Золото на биржах есть обычный товар. Тем более это невозможно в Швейцарии, где находятся самые известные аффинажные заводы.



Золото могут ограничить в продаже. Это уже начали делать китайские банки.

Они запретили клиентам открывать новые золотые счета.

Цель - сидеть в юанях и покупать акции китайских компаний.

https://www.reuters.com/article/us-chin ... SKCN24U1C4

А что с теми акциями потом будет, никого не волнует.

Так что доступность к золоту уменьшается повсеместно.

Как тут уже не раз писали, население должно сидеть в нац.валютах,

которые регулярно будут обесценивать, для решения текущих проблем.

А проблемы будут всегда... Конфискации, по типу американской 1933г., уже не будет, так как в ней нет смысла.Тогда был золотой стандарт, поэтому американцы не могли делать дополнительную эмиссию денег, так как по закону доллар был привязан к золоту. А золотишка у них было маловато. Поэтому Рузвельт и издал известный указ.Сейчас ни одна валюта мира к золоту не привязана. Золото на биржах есть обычный товар. Тем более это невозможно в Швейцарии, где находятся самые известные аффинажные заводы.Золото могут ограничить в продаже. Это уже начали делать китайские банки.Они запретили клиентам открывать новые золотые счета.Цель - сидеть в юанях и покупать акции китайских компаний.А что с теми акциями потом будет, никого не волнует.Так что доступность к золоту уменьшается повсеместно.Как тут уже не раз писали, население должно сидеть в нац.валютах,которые регулярно будут обесценивать, для решения текущих проблем.А проблемы будут всегда... наблюдательный

Повідомлень: 3693 З нами з: 29.04.09 Подякував: 93 раз. Подякували: 417 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2020 21:02 kalinavalera1 написав: Касательно цены хранения - тут вы не учли проезд и проживание туда и обратно. Если считать по вашим данным - то экономически оправдано хранить там даже 1 килограмм, даже пол килограмма. Но нужно оплачивать проезд до места и проживание. При этом каждый раз , когда человеку будет нужно взять 20 или 50 грамм. Это как минимум 1000 франков на проезд до места хранения. Я с потолка беру цифру, напишите точнее и подробнее. И еще возможно нужны какие -то документы - что бы арендовать там сейф ? Касательно цены хранения - тут вы не учли проезд и проживание туда и обратно. Если считать по вашим данным - то экономически оправдано хранить там даже 1 килограмм, даже пол килограмма. Но нужно оплачивать проезд до места и проживание. При этом каждый раз , когда человеку будет нужно взять 20 или 50 грамм. Это как минимум 1000 франков на проезд до места хранения. Я с потолка беру цифру, напишите точнее и подробнее. И еще возможно нужны какие -то документы - что бы арендовать там сейф ?

Я не занимаюсь рекламой этих фирм. Если у вас есть конкретные вопросы, я дал ссылки. Пишите им. Уточняйте.

Только хочу сказать что входной билет туда весит около 1 млн.франков.

(По памяти. Могу ошибиться)

Так что расходы на дорогу там никого не интересуют.

Прилетают/улетают на личных самолётах. Я не занимаюсь рекламой этих фирм. Если у вас есть конкретные вопросы, я дал ссылки. Пишите им. Уточняйте.Только хочу сказать что входной билет туда весит около 1 млн.франков.(По памяти. Могу ошибиться)Так что расходы на дорогу там никого не интересуют.Прилетают/улетают на личных самолётах. наблюдательный

Повідомлень: 3693 З нами з: 29.04.09 Подякував: 93 раз. Подякували: 417 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2020 22:19 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Я не занимаюсь рекламой этих фирм. Если у вас есть конкретные вопросы, я дал ссылки. Пишите им. Уточняйте.Только хочу сказать что входной билет туда весит около 1 млн.франков.(По памяти. Могу ошибиться) Так что расходы на дорогу там никого не интересуют. Прилетают/улетают на личных самолётах. Я не занимаюсь рекламой этих фирм. Если у вас есть конкретные вопросы, я дал ссылки. Пишите им. Уточняйте.Только хочу сказать что входной билет туда весит около 1 млн.франков.(По памяти. Могу ошибиться) Так что расходы на дорогу там никого не интересуют. Прилетают/улетают на личных самолётах.

Я с этого и начал. Про цену хранения, я имел ввиду все накладные расходы. Но инфа интересная. Я когда-то интересовался швейцарскими банками, лет 15 назад. Хотел по простоте душевной туда свою 1 тысячу евро пристроить. Не доверял я украинским банкам по понятным причинам. Так даже в те времена принимался вклад не менее 200 000 евро. И после этот минимум рос существенно, я уже не уточнял, так как такими суммами не владею. Но суть уловил. А что скажете про кризис и какие у него перспективы ? Я с этого и начал. Про цену хранения, я имел ввиду все накладные расходы. Но инфа интересная. Я когда-то интересовался швейцарскими банками, лет 15 назад. Хотел по простоте душевной туда свою 1 тысячу евро пристроить.Не доверял я украинским банкам по понятным причинам. Так даже в те времена принимался вклад не менее 200 000 евро. И после этот минимум рос существенно, я уже не уточнял, так как такими суммами не владею. Но суть уловил. А что скажете про кризис и какие у него перспективы ? kalinavalera1

Повідомлень: 4917 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2169217021712172 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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