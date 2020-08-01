Лучший способ конфискнуть золото - это организовать/возглавить движение по его хранению. Шучу. Хотя...
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 01 сер, 2020 17:43
Лучший способ конфискнуть золото - это организовать/возглавить движение по его хранению. Шучу. Хотя...
Додано: Суб 01 сер, 2020 18:39
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
У меня кругозор расширился. Касательно цены хранения - тут вы не учли проезд и проживание туда и обратно. Если считать по вашим данным - то экономически оправдано хранить там даже 1 килограмм, даже пол килограмма. Но нужно оплачивать проезд до места и проживание. При этом каждый раз , когда человеку будет нужно взять 20 или 50 грамм. Это как минимум 1000 франков на проезд до места хранения. Я с потолка беру цифру, напишите точнее и подробнее. И еще возможно нужны какие -то документы - что бы арендовать там сейф ? Это можно любому проезжему-заезжему ? тут не придется тоже платить за что-то ? Вы писали у вас есть опыт в покупке за границей металла. Это интересный опыт . Красивая страна Швейцария , а главное нейтральная, независимая (?) и благополучная. Нет, главное экология там отличная. Кстати о независимости ? Я все вспоминаю про референдум Швейцарии по золоту. Это когда они решили избавляться от золота. Не давно был он, ну лет 6 назад, около того. И я сильно сомневаюсь , что итог референдума был не фальшован. Это я к теме независимости. Хотя в любом случае " глаз тайфуна" ? Тоже не то.... Это во вторую мировую возможно было место хранения капиталов мировых лидеров. Сегодня вряд ли....
Мы поняли , что вы так линейно склоняете людей уходить в золото. Как по мне , золото нужно было купить давно , несколько лет назад и закопав его у бабушки в сарае с курами , забыть о нем лет на 10- а то и на 20. НЕ исключено , что сейчас близко к пику на среднесрок. Я не спорю что будет и 3000 и 5000 - но когда ? Может лет через 100? Пока что ФРСникам удается ловко тянуть время . Было бы интереснее почитать ваше мнение о перспективах кризиса. И самим составить мнение - опираясь на реальные факты. А то вы сразу на эмоции давите - бункеры да склепы. Напугали слегонца даже меня.
Додано: Суб 01 сер, 2020 20:53
Конфискации, по типу американской 1933г., уже не будет, так как в ней нет смысла.
Тогда был золотой стандарт, поэтому американцы не могли делать дополнительную эмиссию денег, так как по закону доллар был привязан к золоту. А золотишка у них было маловато. Поэтому Рузвельт и издал известный указ.
Сейчас ни одна валюта мира к золоту не привязана. Золото на биржах есть обычный товар. Тем более это невозможно в Швейцарии, где находятся самые известные аффинажные заводы.
Золото могут ограничить в продаже. Это уже начали делать китайские банки.
Они запретили клиентам открывать новые золотые счета.
Цель - сидеть в юанях и покупать акции китайских компаний.
А что с теми акциями потом будет, никого не волнует.
Так что доступность к золоту уменьшается повсеместно.
Как тут уже не раз писали, население должно сидеть в нац.валютах,
которые регулярно будут обесценивать, для решения текущих проблем.
А проблемы будут всегда...
Додано: Суб 01 сер, 2020 21:02
Я не занимаюсь рекламой этих фирм. Если у вас есть конкретные вопросы, я дал ссылки. Пишите им. Уточняйте.
Только хочу сказать что входной билет туда весит около 1 млн.франков.
(По памяти. Могу ошибиться)
Так что расходы на дорогу там никого не интересуют.
Прилетают/улетают на личных самолётах.
Додано: Суб 01 сер, 2020 22:19
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Я с этого и начал. Про цену хранения, я имел ввиду все накладные расходы. Но инфа интересная. Я когда-то интересовался швейцарскими банками, лет 15 назад. Хотел по простоте душевной туда свою 1 тысячу евро пристроить. Не доверял я украинским банкам по понятным причинам. Так даже в те времена принимался вклад не менее 200 000 евро. И после этот минимум рос существенно, я уже не уточнял, так как такими суммами не владею. Но суть уловил. А что скажете про кризис и какие у него перспективы ?
Додано: Нед 02 сер, 2020 01:05
Вот спасибо наблюдательному! вот парень! что не пост - готовый ответ! 590 франков в год... Кто-то еще об этом знал??? это ж 1,6 франка в день!!! Можно лыжи хранить там, или хлам любой из гаража вывезти туда, в Швейцарию я имею ввиду! Это Вам не детский сад, это Вам очень и очень...
Додано: Нед 02 сер, 2020 01:21
А вот тут про природу напомнили... Это да! Был там в 14-м году. Оленей с руки кормил, белые грибы нах никому не нужны, рыбалка- супер!!!
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