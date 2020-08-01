Додано: Суб 01 сер, 2020 18:39

наблюдательный написав: Эта информация приведена только для расширения золотого кругозора. Поэтому забавно читать когда тут кто-то примеряет её под себя. Смотрите что делают понимающие люди и мотайте на ус... Эта информация приведена только для расширения золотого кругозора. Поэтому забавно читать когда тут кто-то примеряет её под себя. Смотрите что делают понимающие люди и мотайте на ус...

У меня кругозор расширился. Касательно цены хранения - тут вы не учли проезд и проживание туда и обратно. Если считать по вашим данным - то экономически оправдано хранить там даже 1 килограмм, даже пол килограмма. Но нужно оплачивать проезд до места и проживание. При этом каждый раз , когда человеку будет нужно взять 20 или 50 грамм. Это как минимум 1000 франков на проезд до места хранения. Я с потолка беру цифру, напишите точнее и подробнее. И еще возможно нужны какие -то документы - что бы арендовать там сейф ? Это можно любому проезжему-заезжему ? тут не придется тоже платить за что-то ? Вы писали у вас есть опыт в покупке за границей металла. Это интересный опыт . Красивая страна Швейцария , а главное нейтральная, независимая (?) и благополучная. Нет, главное экология там отличная. Кстати о независимости ? Я все вспоминаю про референдум Швейцарии по золоту. Это когда они решили избавляться от золота. Не давно был он, ну лет 6 назад, около того. И я сильно сомневаюсь , что итог референдума был не фальшован. Это я к теме независимости. Хотя в любом случае " глаз тайфуна" ? Тоже не то.... Это во вторую мировую возможно было место хранения капиталов мировых лидеров. Сегодня вряд ли....Мы поняли , что вы так линейно склоняете людей уходить в золото. Как по мне , золото нужно было купить давно , несколько лет назад и закопав его у бабушки в сарае с курами , забыть о нем лет на 10- а то и на 20. НЕ исключено , что сейчас близко к пику на среднесрок. Я не спорю что будет и 3000 и 5000 - но когда ? Может лет через 100? Пока что ФРСникам удается ловко тянуть время . Было бы интереснее почитать ваше мнение о перспективах кризиса. И самим составить мнение - опираясь на реальные факты. А то вы сразу на эмоции давите - бункеры да склепы. Напугали слегонца даже меня.