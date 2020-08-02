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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2170217121722173
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 17:59

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Входной билет в хранилище весит от 1 млн.франков


тобто храніліще знає що ви там хранітЄ?
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 19:21

  uaprofi написав:не очень понимаю почему? я как-то делал ремонт - то снимал в банке сейф и хранил там посути "хлам"
какая разница шо положу в сейф если плачу 590франков?

Это ведь не камера хранения на привокзальной площади.
Это полусекретные хранилища, о которых знают только те, кому положено это знать. Туда шалтай-болтаю дорога закрыта. Минимум 20кг.золотишка (или другие ценности), и с клиентом могут начать предварительные переговоры. И далеко не факт что ему вообще откроют двери.

... Both of the vault owners interviewed by Bloomberg explained that they are extremely selective in who they allow to use their facilities. Beyond carefully screening and vetting potential customers, they also scrutinize the valuables being deposited with standards that exceed what companies that offer safe-deposit-box services follow.
https://coinweek.com/dealers-companies/ ... wiss-alps/
Там всё проверяется. Если ценностей больше чем на 25.000 то ещё рекомендуется страховка под 0.2%. В Альпах таких объектов десятки. Это бывшие военные бункеры, переделанные под хранилища, куда, например, богатые американцы прячут своё золото. В соответствии с налоговым законодательством США американские граждане не должны сообщать о золоте, хранящемся за границей.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 19:41

  prgauto2 написав:
BTW, а что Вы думаете насчет платины ?

Это непростой вопрос. Сейчас по платине мнения маститых аналитиков разделились до прямо противоположных. Если доллар продолжит слабеть, платина, как и все остальные ДМ, должна дорожать. Если мировая экономика продолжит ослабевать, то платине вроде как и дорожать незачем. Роста мировой экономики пока не видно даже на горизонте. Наоборот, обвал по всем фронтам.
Тут всё зависит от действий ФРС и ЦБ.
Будут очередные стимулы, будет и рост.
Но вряд ли он будет взрывной.
ИМХО.
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