тобто храніліще знає що ви там хранітЄ?
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 02 сер, 2020 17:59
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
тобто храніліще знає що ви там хранітЄ?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 02 сер, 2020 19:21
Это ведь не камера хранения на привокзальной площади.
Это полусекретные хранилища, о которых знают только те, кому положено это знать. Туда шалтай-болтаю дорога закрыта. Минимум 20кг.золотишка (или другие ценности), и с клиентом могут начать предварительные переговоры. И далеко не факт что ему вообще откроют двери.
... Both of the vault owners interviewed by Bloomberg explained that they are extremely selective in who they allow to use their facilities. Beyond carefully screening and vetting potential customers, they also scrutinize the valuables being deposited with standards that exceed what companies that offer safe-deposit-box services follow.
Там всё проверяется. Если ценностей больше чем на 25.000 то ещё рекомендуется страховка под 0.2%. В Альпах таких объектов десятки. Это бывшие военные бункеры, переделанные под хранилища, куда, например, богатые американцы прячут своё золото. В соответствии с налоговым законодательством США американские граждане не должны сообщать о золоте, хранящемся за границей.
Додано: Нед 02 сер, 2020 19:41
Это непростой вопрос. Сейчас по платине мнения маститых аналитиков разделились до прямо противоположных. Если доллар продолжит слабеть, платина, как и все остальные ДМ, должна дорожать. Если мировая экономика продолжит ослабевать, то платине вроде как и дорожать незачем. Роста мировой экономики пока не видно даже на горизонте. Наоборот, обвал по всем фронтам.
Тут всё зависит от действий ФРС и ЦБ.
Будут очередные стимулы, будет и рост.
Но вряд ли он будет взрывной.
ИМХО.
Додано: Нед 02 сер, 2020 21:08
Угу.Сенкс.
Додано: Нед 02 сер, 2020 22:25
А по палладию подобная зависимость или он где-то еще активно используется (кроме ювелирки и автопрома)?
Додано: Пон 03 сер, 2020 00:00
Чисто мои предположения , но они обычно "правдивые" . Думаю можно найти швейцарский банк - и если вы станете клиентом банка и будете там держать серьезную сумму - типа миллион и выше , то вам предоставят банковский сейф, и вряд ли будут его "досматривать".
Додано: Пон 03 сер, 2020 00:32
70% Pd используется в производство автомобильных катализаторов;
10% в электронике, по 5% в медицине, ювелирке и в хим.промышленности.
Сугубо промышленный метал, цена на который будет также зависеть от экономической ситуации в мире. Применение Pd вместо дефицитной в 2000-х годах платины привело к росту котировок этого драгметалла на мировых биржах. Дополнительным толчком стало решение ЕС об ограничении автомобильных выхлопов и ужесточении контроля за данной сферой. Но цена на него уже стала запредельной.
Поэтому придётся ему потолкаться с платиной за место под солнцем.
Сейчас в США республиканцы спорят с демократами о том кто больше любит народ. Республиканцы предлагают 1трлн. долларов на поддержку потерявшим работу из-за вируса, а демократы целых три.
Если демократы передавят, то у ДМ есть шанс опять рвануть вверх.
Это решится в течении нескольких дней. Так как 31 июля уже прошло, выплаты закончились и народ сидит без денег.
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