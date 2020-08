Додано: Нед 02 сер, 2020 19:21

uaprofi написав: не очень понимаю почему? я как-то делал ремонт - то снимал в банке сейф и хранил там посути "хлам"

Это ведь не камера хранения на привокзальной площади.Это полусекретные хранилища, о которых знают только те, кому положено это знать. Туда шалтай-болтаю дорога закрыта. Минимум 20кг.золотишка (или другие ценности), и с клиентом могут начать предварительные переговоры. И далеко не факт что ему вообще откроют двери.... Both of the vault owners interviewed by Bloomberg explained that they are extremely selective in who they allow to use their facilities. Beyond carefully screening and vetting potential customers, they also scrutinize the valuables being deposited with standards that exceed what companies that offer safe-deposit-box services follow.Там всё проверяется. Если ценностей больше чем на 25.000 то ещё рекомендуется страховка под 0.2%. В Альпах таких объектов десятки. Это бывшие военные бункеры, переделанные под хранилища, куда, например, богатые американцы прячут своё золото. В соответствии с налоговым законодательством США американские граждане не должны сообщать о золоте, хранящемся за границей.