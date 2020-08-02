Додано: Пон 03 сер, 2020 00:32

Stan78 написав: А по палладию подобная зависимость или он где-то еще активно используется (кроме ювелирки и автопрома)? А по палладию подобная зависимость или он где-то еще активно используется (кроме ювелирки и автопрома)?

70% Pd используется в производство автомобильных катализаторов;10% в электронике, по 5% в медицине, ювелирке и в хим.промышленности.Сугубо промышленный метал, цена на который будет также зависеть от экономической ситуации в мире. Применение Pd вместо дефицитной в 2000-х годах платины привело к росту котировок этого драгметалла на мировых биржах. Дополнительным толчком стало решение ЕС об ограничении автомобильных выхлопов и ужесточении контроля за данной сферой. Но цена на него уже стала запредельной.Поэтому придётся ему потолкаться с платиной за место под солнцем.Сейчас в США республиканцы спорят с демократами о том кто больше любит народ. Республиканцы предлагают 1трлн. долларов на поддержку потерявшим работу из-за вируса, а демократы целых три.Если демократы передавят, то у ДМ есть шанс опять рвануть вверх.Это решится в течении нескольких дней. Так как 31 июля уже прошло, выплаты закончились и народ сидит без денег.