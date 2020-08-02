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Ціна золота - Купівля / Продаж
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:06

На тлі стрибка цін на золото Абрамович продає 40% російської золотодобувної компанії


Російський мільярдер Роман Абрамович, який живе в Лондоні, продає 40,06% російської золотодобувної компанії Highland Gold за $574,3 млн.

Про це повідомляє Reuters.

Покупцем виступила Fortiana Holdings Limited бізнесмена Владислава Свіблова, який має інтерес до видобутку цинку і золота в Сибіру. Сума угоди складе 437,3 млн фунтів або $574,3 мільйона.

Абрамович продає Highland Gold, де був акціонером багато років, на тлі рекордних світових цін на золото. Компанію Highland Gold, що входить до топ-10 золотошукачів у Росії з кількома активами в Сибіру і на Далекому Сході, оцінено для угоди в $1,4 мільярда.
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