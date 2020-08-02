На тлі стрибка цін на золото Абрамович продає 40% російської золотодобувної компанії
Російський мільярдер Роман Абрамович, який живе в Лондоні, продає 40,06% російської золотодобувної компанії Highland Gold за $574,3 млн.
Про це повідомляє Reuters.
Покупцем виступила Fortiana Holdings Limited бізнесмена Владислава Свіблова, який має інтерес до видобутку цинку і золота в Сибіру. Сума угоди складе 437,3 млн фунтів або $574,3 мільйона.
Абрамович продає Highland Gold, де був акціонером багато років, на тлі рекордних світових цін на золото. Компанію Highland Gold, що входить до топ-10 золотошукачів у Росії з кількома активами в Сибіру і на Далекому Сході, оцінено для угоди в $1,4 мільярда.