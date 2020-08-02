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Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2171217221732174 Додано: Пон 03 сер, 2020 17:06 На тлі стрибка цін на золото Абрамович продає 40% російської золотодобувної компанії





Російський мільярдер Роман Абрамович, який живе в Лондоні, продає 40,06% російської золотодобувної компанії Highland Gold за $574,3 млн.



Про це повідомляє Reuters.



Покупцем виступила Fortiana Holdings Limited бізнесмена Владислава Свіблова, який має інтерес до видобутку цинку і золота в Сибіру. Сума угоди складе 437,3 млн фунтів або $574,3 мільйона.



Абрамович продає Highland Gold, де був акціонером багато років, на тлі рекордних світових цін на золото. Компанію Highland Gold, що входить до топ-10 золотошукачів у Росії з кількома активами в Сибіру і на Далекому Сході, оцінено для угоди в $1,4 мільярда. jump Повідомлень: 3171 З нами з: 18.08.09 Подякував: 85 раз. Подякували: 676 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 сер, 2020 19:39 наблюдательный написав: Сейчас в США республиканцы спорят с демократами о том кто больше любит народ. Республиканцы предлагают 1трлн. долларов на поддержку потерявшим работу из-за вируса, а демократы целых три.

Если демократы передавят, то у ДМ есть шанс опять рвануть вверх.

Это решится в течении нескольких дней. Так как 31 июля уже прошло, выплаты закончились и народ сидит без денег. Сейчас в США республиканцы спорят с демократами о том кто больше любит народ. Республиканцы предлагают 1трлн. долларов на поддержку потерявшим работу из-за вируса, а демократы целых три.Если демократы передавят, то у ДМ есть шанс опять рвануть вверх.Это решится в течении нескольких дней. Так как 31 июля уже прошло, выплаты закончились и народ сидит без денег.

Так то оно так, но есть момент. На данный момент APMEX почти опустошил свои склады. Это говорит о том, что "сидящий без денег народ" вложился в физическое золото по полной.

Также еще есть интересный момент. Смертность от передозировки антидепрессантов равна 50% смертности от короновируса... Так то оно так, но есть момент. На данный момент APMEX почти опустошил свои склады. Это говорит о том, что "сидящий без денег народ" вложился в физическое золото по полной.Также еще есть интересный момент. Смертность от передозировки антидепрессантов равна 50% смертности от короновируса... Понаехал

Повідомлень: 3756 З нами з: 22.05.16 Подякував: 76 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 сер, 2020 19:44 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Понаехал написав: На данный момент APMEX почти опустошил свои склады. Это говорит о том, что "сидящий без денег народ" вложился в физическое золото по полной. На данный момент APMEX почти опустошил свои склады. Это говорит о том, что "сидящий без денег народ" вложился в физическое золото по полной.

Это говорит о том что золота в перерасчете на население планеты ничтожно мало. Это говорит о том что золота в перерасчете на население планеты ничтожно мало. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8729 З нами з: 18.06.08 Подякував: 21 раз. Подякували: 620 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 сер, 2020 19:53 Ukrainian написав: Понаехал написав: На данный момент APMEX почти опустошил свои склады. Это говорит о том, что "сидящий без денег народ" вложился в физическое золото по полной. На данный момент APMEX почти опустошил свои склады. Это говорит о том, что "сидящий без денег народ" вложился в физическое золото по полной.

Это говорит о том что золота в перерасчете на население планеты ничтожно мало. Это говорит о том что золота в перерасчете на население планеты ничтожно мало.

Это говорит о том, что уменьшается доверие к банковской системе со стороны "Глубинной Америки". APMEX- чисто американская тема.

Когда на улицах городов комми крушат памятники и устраивают беспорядки, нормальный американец идет в золото. Даже вот так вот:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-31/gold-traders-issue-largest-delivery-notice-on-record-at-comex?sref=ZMFHsM5Z



ПС. У меня в городе недавно представители "мирных демонстрантов" пересеклись с развозчиком пиццы. Он был при исполнении. Вез пиццу в центр города и нарвался на колонну. По результатам перестрелки один из демонстрантов убит, развозчик цел и под следствием. На фоне этого, народ уходит в золото. Это говорит о том, что уменьшается доверие к банковской системе со стороны "Глубинной Америки". APMEX- чисто американская тема.Когда на улицах городов комми крушат памятники и устраивают беспорядки, нормальный американец идет в золото. Даже вот так вот:ПС. У меня в городе недавно представители "мирных демонстрантов" пересеклись с развозчиком пиццы. Он был при исполнении. Вез пиццу в центр города и нарвался на колонну. По результатам перестрелки один из демонстрантов убит, развозчик цел и под следствием. На фоне этого, народ уходит в золото. Понаехал

Повідомлень: 3756 З нами з: 22.05.16 Подякував: 76 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 сер, 2020 20:30 Понаехал написав: Ukrainian написав: Понаехал написав: На данный момент APMEX почти опустошил свои склады. Это говорит о том, что "сидящий без денег народ" вложился в физическое золото по полной. На данный момент APMEX почти опустошил свои склады. Это говорит о том, что "сидящий без денег народ" вложился в физическое золото по полной.

Это говорит о том что золота в перерасчете на население планеты ничтожно мало. Это говорит о том что золота в перерасчете на население планеты ничтожно мало.

Это говорит о том, что уменьшается доверие к банковской системе со стороны "Глубинной Америки". APMEX- чисто американская тема.

Когда на улицах городов комми крушат памятники и устраивают беспорядки, нормальный американец идет в золото. Даже вот так вот:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-31/gold-traders-issue-largest-delivery-notice-on-record-at-comex?sref=ZMFHsM5Z



ПС. У меня в городе недавно представители "мирных демонстрантов" пересеклись с развозчиком пиццы. Он был при исполнении. Вез пиццу в центр города и нарвался на колонну. По результатам перестрелки один из демонстрантов убит, развозчик цел и под следствием. На фоне этого, народ уходит в золото. Это говорит о том, что уменьшается доверие к банковской системе со стороны "Глубинной Америки". APMEX- чисто американская тема.Когда на улицах городов комми крушат памятники и устраивают беспорядки, нормальный американец идет в золото. Даже вот так вот:ПС. У меня в городе недавно представители "мирных демонстрантов" пересеклись с развозчиком пиццы. Он был при исполнении. Вез пиццу в центр города и нарвался на колонну. По результатам перестрелки один из демонстрантов убит, развозчик цел и под следствием. На фоне этого, народ уходит в золото.

Хорошо придание но верится с трудом

В акции Амазона или аппл намного больше влито долларов чем во весь метал мира Хорошо придание но верится с трудомВ акции Амазона или аппл намного больше влито долларов чем во весь метал мира "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8729 З нами з: 18.06.08 Подякував: 21 раз. Подякували: 620 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2171217221732174 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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