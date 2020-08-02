На тлі стрибка цін на золото Абрамович продає 40% російської золотодобувної компанії
Російський мільярдер Роман Абрамович, який живе в Лондоні, продає 40,06% російської золотодобувної компанії Highland Gold за $574,3 млн.
Про це повідомляє Reuters.
Покупцем виступила Fortiana Holdings Limited бізнесмена Владислава Свіблова, який має інтерес до видобутку цинку і золота в Сибіру. Сума угоди складе 437,3 млн фунтів або $574,3 мільйона.
Абрамович продає Highland Gold, де був акціонером багато років, на тлі рекордних світових цін на золото. Компанію Highland Gold, що входить до топ-10 золотошукачів у Росії з кількома активами в Сибіру і на Далекому Сході, оцінено для угоди в $1,4 мільярда.
наблюдательный написав:Сейчас в США республиканцы спорят с демократами о том кто больше любит народ. Республиканцы предлагают 1трлн. долларов на поддержку потерявшим работу из-за вируса, а демократы целых три. Если демократы передавят, то у ДМ есть шанс опять рвануть вверх. Это решится в течении нескольких дней. Так как 31 июля уже прошло, выплаты закончились и народ сидит без денег.
Так то оно так, но есть момент. На данный момент APMEX почти опустошил свои склады. Это говорит о том, что "сидящий без денег народ" вложился в физическое золото по полной. Также еще есть интересный момент. Смертность от передозировки антидепрессантов равна 50% смертности от короновируса...
ПС. У меня в городе недавно представители "мирных демонстрантов" пересеклись с развозчиком пиццы. Он был при исполнении. Вез пиццу в центр города и нарвался на колонну. По результатам перестрелки один из демонстрантов убит, развозчик цел и под следствием. На фоне этого, народ уходит в золото.
ПС. У меня в городе недавно представители "мирных демонстрантов" пересеклись с развозчиком пиццы. Он был при исполнении. Вез пиццу в центр города и нарвался на колонну. По результатам перестрелки один из демонстрантов убит, развозчик цел и под следствием. На фоне этого, народ уходит в золото.
Хорошо придание но верится с трудом В акции Амазона или аппл намного больше влито долларов чем во весь метал мира
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД