Додано: Пон 03 сер, 2020 22:17

Ukrainian написав: Хорошо придание но верится с трудомВ акции Амазона или аппл намного больше влито долларов чем во весь метал мира Хорошо придание но верится с трудомВ акции Амазона или аппл намного больше влито долларов чем во весь метал мира

И в чем связь ? То, что люди покупали акции Амазона и Эпл - это о чем говорит ? Обе фирмы не строго базируются в США. И к тому же много лет велась закупка акций. В эти фирмы давно были сделаны основные вложения , за долго до 2008 года. Вы хотите сказать , что акций Эпл и Амазона было продано на большую сумму чем золота - именно за последний год ? Для нас важен ход кризиса. В кризис продукт этих фирм пользуется спросом еще больше. Тем более коорона. Важно, если торгуют бумажным золотом по низкой цене. Все названые вами факты требуют расшифровки. А что тут важнее, что эти акции покупают или что их продают ? Оба предприятия - не особо нуждаются в расширении и дополнительных вложениях. Они же прибыльные ?