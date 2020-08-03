RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2171217221732174
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:06

На тлі стрибка цін на золото Абрамович продає 40% російської золотодобувної компанії


Російський мільярдер Роман Абрамович, який живе в Лондоні, продає 40,06% російської золотодобувної компанії Highland Gold за $574,3 млн.

Про це повідомляє Reuters.

Покупцем виступила Fortiana Holdings Limited бізнесмена Владислава Свіблова, який має інтерес до видобутку цинку і золота в Сибіру. Сума угоди складе 437,3 млн фунтів або $574,3 мільйона.

Абрамович продає Highland Gold, де був акціонером багато років, на тлі рекордних світових цін на золото. Компанію Highland Gold, що входить до топ-10 золотошукачів у Росії з кількома активами в Сибіру і на Далекому Сході, оцінено для угоди в $1,4 мільярда.
jump
 
Повідомлень: 3171
З нами з: 18.08.09
Подякував: 85 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:39

  наблюдательный написав:Сейчас в США республиканцы спорят с демократами о том кто больше любит народ. Республиканцы предлагают 1трлн. долларов на поддержку потерявшим работу из-за вируса, а демократы целых три.
Если демократы передавят, то у ДМ есть шанс опять рвануть вверх.
Это решится в течении нескольких дней. Так как 31 июля уже прошло, выплаты закончились и народ сидит без денег.

Так то оно так, но есть момент. На данный момент APMEX почти опустошил свои склады. Это говорит о том, что "сидящий без денег народ" вложился в физическое золото по полной.
Также еще есть интересный момент. Смертность от передозировки антидепрессантов равна 50% смертности от короновируса...
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3760
З нами з: 22.05.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:44

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Понаехал написав:На данный момент APMEX почти опустошил свои склады. Это говорит о том, что "сидящий без денег народ" вложился в физическое золото по полной.

Это говорит о том что золота в перерасчете на население планеты ничтожно мало.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8730
З нами з: 18.06.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:53

  Ukrainian написав:
  Понаехал написав:На данный момент APMEX почти опустошил свои склады. Это говорит о том, что "сидящий без денег народ" вложился в физическое золото по полной.

Это говорит о том что золота в перерасчете на население планеты ничтожно мало.

Это говорит о том, что уменьшается доверие к банковской системе со стороны "Глубинной Америки". APMEX- чисто американская тема.
Когда на улицах городов комми крушат памятники и устраивают беспорядки, нормальный американец идет в золото. Даже вот так вот:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-31/gold-traders-issue-largest-delivery-notice-on-record-at-comex?sref=ZMFHsM5Z

ПС. У меня в городе недавно представители "мирных демонстрантов" пересеклись с развозчиком пиццы. Он был при исполнении. Вез пиццу в центр города и нарвался на колонну. По результатам перестрелки один из демонстрантов убит, развозчик цел и под следствием. На фоне этого, народ уходит в золото.
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3760
З нами з: 22.05.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:30

  Понаехал написав:
  Ukrainian написав:
  Понаехал написав:На данный момент APMEX почти опустошил свои склады. Это говорит о том, что "сидящий без денег народ" вложился в физическое золото по полной.

Это говорит о том что золота в перерасчете на население планеты ничтожно мало.

Это говорит о том, что уменьшается доверие к банковской системе со стороны "Глубинной Америки". APMEX- чисто американская тема.
Когда на улицах городов комми крушат памятники и устраивают беспорядки, нормальный американец идет в золото. Даже вот так вот:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-31/gold-traders-issue-largest-delivery-notice-on-record-at-comex?sref=ZMFHsM5Z

ПС. У меня в городе недавно представители "мирных демонстрантов" пересеклись с развозчиком пиццы. Он был при исполнении. Вез пиццу в центр города и нарвался на колонну. По результатам перестрелки один из демонстрантов убит, развозчик цел и под следствием. На фоне этого, народ уходит в золото.

Хорошо придание но верится с трудом
В акции Амазона или аппл намного больше влито долларов чем во весь метал мира
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8730
З нами з: 18.06.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:17

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Ukrainian написав:Хорошо придание но верится с трудомВ акции Амазона или аппл намного больше влито долларов чем во весь метал мира


И в чем связь ? То, что люди покупали акции Амазона и Эпл - это о чем говорит ? Обе фирмы не строго базируются в США. И к тому же много лет велась закупка акций. В эти фирмы давно были сделаны основные вложения , за долго до 2008 года. Вы хотите сказать , что акций Эпл и Амазона было продано на большую сумму чем золота - именно за последний год ? Для нас важен ход кризиса. В кризис продукт этих фирм пользуется спросом еще больше. Тем более коорона. Важно, если торгуют бумажным золотом по низкой цене. Все названые вами факты требуют расшифровки. А что тут важнее, что эти акции покупают или что их продают ? Оба предприятия - не особо нуждаются в расширении и дополнительных вложениях. Они же прибыльные ?
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4920
З нами з: 07.05.11
Подякував: 661 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:31

  uaprofi написав:
  наблюдательный написав:Повторяю для тех кто с бронепоезда.
Цены за хранения разные. 590 франков, это минимальная цена за минимальный сейф. Сумма выплачивается сразу за 1 год.
Входной билет в хранилище весит от 1 млн.франков, иначе вы, с вашим гаражным хламом, им не интересны.
Ключи будут только у вас и у нотариуса...


не очень понимаю почему? я как-то делал ремонт - то снимал в банке сейф и хранил там посути "хлам"
какая разница шо положу в сейф если плачу 590франков?


Данный пример скорее речь о покупке -продаже "хранилища". Возможно вы с начала должны купить это хранилище за 1лимон франков, а потом 590 в год - охрана . Это типа как гаражный кооператив вероятно. На фото - хранилище - большой сарай. Это совсем другое, чем - банковский сейф.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4920
З нами з: 07.05.11
Подякував: 661 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 00:50

  Ukrainian написав:Хорошо придание но верится с трудом
В акции Амазона или аппл намного больше влито долларов чем во весь метал мира

Joseph Kennedy Moment :mrgreen:
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3760
З нами з: 22.05.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 00:54

  kalinavalera1 написав: И в чем связь ? То, что люди покупали акции Амазона и Эпл - это о чем говорит ? Обе фирмы не строго базируются в США. И к тому же много лет велась закупка акций. В эти фирмы давно были сделаны основные вложения , за долго до 2008 года. Вы хотите сказать , что акций Эпл и Амазона было продано на большую сумму чем золота - именно за последний год ? Для нас важен ход кризиса. В кризис продукт этих фирм пользуется спросом еще больше. Тем более коорона. Важно, если торгуют бумажным золотом по низкой цене. Все названые вами факты требуют расшифровки. А что тут важнее, что эти акции покупают или что их продают ? Оба предприятия - не особо нуждаются в расширении и дополнительных вложениях. Они же прибыльные ?

мы можем наблюдать сейчас тоже самое, что было во времена доткома. Ну почти :)
Меня это наводит на мысли:

Зображення
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3760
З нами з: 22.05.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 00:55

  kalinavalera1 написав: Данный пример скорее речь о покупке -продаже "хранилища". Возможно вы с начала должны купить это хранилище за 1лимон франков, а потом 590 в год - охрана . Это типа как гаражный кооператив вероятно. На фото - хранилище - большой сарай. Это совсем другое, чем - банковский сейф.

Знаю место под Самарой идеально подходит под хранилище. Можем договорится :)
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3760
З нами з: 22.05.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2171217221732174
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.