#<1 ... 2173217421752176 Додано: Вів 04 сер, 2020 21:52 vladus17 написав: наблюдательный написав: Это все лирика. Уже давно понятно что золоту дорога только вверх.

Пока что они так думают об акциях FAANG.

Да ну расскажите нам как вам хорошо помниться США в 1930х . Та даже зачем брать далекие заморские страны. Расскажите лучше как у нас при Совке с валютой и банковкими металлами было прекрасно жить??? Мне будет очень интересно от вас послушать))) Да ну расскажите нам как вам хорошо помниться США в 1930х . Та даже зачем брать далекие заморские страны. Расскажите лучше как у нас при Совке с валютой и банковкими металлами было прекрасно жить??? Мне будет очень интересно от вас послушать)))

Ну, еще бы средневековье вспомнили. Даже если такое станет возможным в 21-м веке и все будут это терпеть (кстати, в США там 100 грамм на человека, кажется, разрешалось, а это не так и мало), то у нас всегда будет черный рынок.

Здается мне, скоро это будет главной проблемой золотых жуков. А именно: как перевести драг мет в то что надо- квартира,машина, мальдивы, или просто хлебушек, и не схлопотать 30% лося по налогам + маржа.

Думаю что проблема будет в другом. Как на ровном месте не профукать сбережения, солёным потом заработанные. Напомню, за несколько десятилетий доллар потерял 97% своей стоимости по сравнению с золотом. Очередные 97% он потеряет намного быстрее... Думаю что проблема будет в другом. Как на ровном месте не профукать сбережения, солёным потом заработанные. Напомню, за несколько десятилетий доллар потерял 97% своей стоимости по сравнению с золотом. Очередные 97% он потеряет намного быстрее... наблюдательный

vladus17 написав: наблюдательный написав: наблюдательный написав: Сейчас в США республиканцы спорят с демократами о том кто больше любит народ. Республиканцы предлагают 1трлн. долларов на поддержку потерявшим работу из-за вируса, а демократы целых три.

Если демократы передавят, то у ДМ есть шанс опять рвануть вверх.

Это решится в течении нескольких дней. Так как 31 июля уже прошло, выплаты закончились и народ сидит без денег.

Если демократы передавят, то у ДМ есть шанс опять рвануть вверх.

Это решится в течении нескольких дней. Так как 31 июля уже прошло, выплаты закончились и народ сидит без денег. Сейчас в США республиканцы спорят с демократами о том кто больше любит народ. Республиканцы предлагают 1трлн. долларов на поддержку потерявшим работу из-за вируса, а демократы целых три.Если демократы передавят, то у ДМ есть шанс опять рвануть вверх.Это решится в течении нескольких дней. Так как 31 июля уже прошло, выплаты закончились и народ сидит без денег.



Gold Soars To Record Highs, Stocks Erase Gains After Pelosi Warns 'No Deal This Week'

На этой неделе договорняка нет, заявила мадам Пелоси.

В результате доллар падает, а золото ставит рекорды.

Очевидно демократы передавливают Трампа. На этой неделе договорняка нет, заявила мадам Пелоси.В результате доллар падает, а золото ставит рекорды.Очевидно демократы передавливают Трампа.



Это все лирика. Уже давно понятно что золоту дорога только вверх.ё

Кому лирика, а кому и бальзам...

Аппетиты у демократов растут. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси только что заявила, что демократы Конгресса не только не планируют свой пакет стимулов в 3 триллиона долларов, принятый палатой в мае, но и увеличили запрос до 3,4 триллиона долларов, чтобы «договориться» о сделке.



Так что ДМ попрут ещё выше....





Gold COMEX (Dec'20)

Кому лирика, а кому и бальзам...Аппетиты у демократов растут. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси только что заявила, что демократы Конгресса не только не планируют свой пакет стимулов в 3 триллиона долларов, принятый палатой в мае, но и увеличили запрос до 3,4 триллиона долларов, чтобы «договориться» о сделке.

Так что ДМ попрут ещё выше....

Gold COMEX (Dec'20)

2,032.90 +46.60 (+2.3461%)

