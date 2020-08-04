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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 04 сер, 2020 21:52
vladus17 написав: наблюдательный написав:
Это все лирика. Уже давно понятно что золоту дорога только вверх.
Ждем пока об этом узнают чистильщики обуви...
Пока что они так думают об акциях FAANG.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 21:54
vladus17 написав: xsh написав:
Уж прям таки Индия первый? Сколько раз щемили жуков за всю историю существования желтого? И где эти щемилы, а где золото...
Да ну расскажите нам как вам хорошо помниться США в 1930х . Та даже зачем брать далекие заморские страны. Расскажите лучше как у нас при Совке с валютой и банковкими металлами было прекрасно жить??? Мне будет очень интересно от вас послушать)))
Ну, еще бы средневековье вспомнили. Даже если такое станет возможным в 21-м веке и все будут это терпеть (кстати, в США там 100 грамм на человека, кажется, разрешалось, а это не так и мало), то у нас всегда будет черный рынок.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 22:28
vladus17 написав:
Здается мне, скоро это будет главной проблемой золотых жуков. А именно: как перевести драг мет в то что надо- квартира,машина, мальдивы, или просто хлебушек, и не схлопотать 30% лося по налогам + маржа.
Думаю что проблема будет в другом. Как на ровном месте не профукать сбережения, солёным потом заработанные. Напомню, за несколько десятилетий доллар потерял 97% своей стоимости по сравнению с золотом. Очередные 97% он потеряет намного быстрее...
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Додано: Вів 04 сер, 2020 22:43
vladus17 написав: наблюдательный написав:
Gold Soars To Record Highs, Stocks Erase Gains After Pelosi Warns 'No Deal This Week'
наблюдательный написав:
Сейчас в США республиканцы спорят с демократами о том кто больше любит народ. Республиканцы предлагают 1трлн. долларов на поддержку потерявшим работу из-за вируса, а демократы целых три.
Если демократы передавят, то у ДМ есть шанс опять рвануть вверх.
Это решится в течении нескольких дней. Так как 31 июля уже прошло, выплаты закончились и народ сидит без денег.
На этой неделе договорняка нет, заявила мадам Пелоси.
В результате доллар падает, а золото ставит рекорды.
Очевидно демократы передавливают Трампа.
Это все лирика. Уже давно понятно что золоту дорога только вверх.ё
Ждем пока об этом узнают чистильщики обуви...
Кому лирика, а кому и бальзам...
Аппетиты у демократов растут. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси только что заявила, что демократы Конгресса не только не планируют свой пакет стимулов в 3 триллиона долларов, принятый палатой в мае, но и увеличили запрос до 3,4 триллиона долларов,
чтобы «договориться» о сделке.
Так что ДМ попрут ещё выше....
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