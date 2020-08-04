Додано: Сер 05 сер, 2020 07:32

hxbbgaf написав: vladus17 написав: xsh написав: Уж прям таки Индия первый? Сколько раз щемили жуков за всю историю существования желтого? И где эти щемилы, а где золото... Уж прям таки Индия первый? Сколько раз щемили жуков за всю историю существования желтого? И где эти щемилы, а где золото...

Да ну расскажите нам как вам хорошо помниться США в 1930х . Та даже зачем брать далекие заморские страны. Расскажите лучше как у нас при Совке с валютой и банковкими металлами было прекрасно жить??? Мне будет очень интересно от вас послушать))) Да ну расскажите нам как вам хорошо помниться США в 1930х . Та даже зачем брать далекие заморские страны. Расскажите лучше как у нас при Совке с валютой и банковкими металлами было прекрасно жить??? Мне будет очень интересно от вас послушать)))

Ну, еще бы средневековье вспомнили. Даже если такое станет возможным в 21-м веке и все будут это терпеть (кстати, в США там 100 грамм на человека, кажется, разрешалось, а это не так и мало), то у нас всегда будет черный рынок. Ну, еще бы средневековье вспомнили. Даже если такое станет возможным в 21-м веке и все будут это терпеть (кстати, в США там 100 грамм на человека, кажется, разрешалось, а это не так и мало), то у нас всегда будет черный рынок.

Средневековье тоже иногда надо вспоминать, ведь люди не меняются. Меняются лишь технологии.Темболее Совок это не средневековье, и тут большинство поситителей этого форума как минимум там родились, а еще некоторые еще и успели там пожить будучи уже не детьми.30 лет - это одно мгновение, одна секунда в истории человечества!Я бы не рекомендовал игнорировать/ не делать выводов из столь недавней нашей истории , надеясь что в будущем будет что то по другому.История ведь повторяется, нового уже ничего не будет.