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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 04 сер, 2020 21:52
vladus17 написав: наблюдательный написав:
Это все лирика. Уже давно понятно что золоту дорога только вверх.
Ждем пока об этом узнают чистильщики обуви...
Пока что они так думают об акциях FAANG.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 21:54
vladus17 написав: xsh написав:
Уж прям таки Индия первый? Сколько раз щемили жуков за всю историю существования желтого? И где эти щемилы, а где золото...
Да ну расскажите нам как вам хорошо помниться США в 1930х . Та даже зачем брать далекие заморские страны. Расскажите лучше как у нас при Совке с валютой и банковкими металлами было прекрасно жить??? Мне будет очень интересно от вас послушать)))
Ну, еще бы средневековье вспомнили. Даже если такое станет возможным в 21-м веке и все будут это терпеть (кстати, в США там 100 грамм на человека, кажется, разрешалось, а это не так и мало), то у нас всегда будет черный рынок.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 22:28
vladus17 написав:
Здается мне, скоро это будет главной проблемой золотых жуков. А именно: как перевести драг мет в то что надо- квартира,машина, мальдивы, или просто хлебушек, и не схлопотать 30% лося по налогам + маржа.
Думаю что проблема будет в другом. Как на ровном месте не профукать сбережения, солёным потом заработанные. Напомню, за несколько десятилетий доллар потерял 97% своей стоимости по сравнению с золотом. Очередные 97% он потеряет намного быстрее...
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Додано: Вів 04 сер, 2020 22:43
vladus17 написав: наблюдательный написав:
Gold Soars To Record Highs, Stocks Erase Gains After Pelosi Warns 'No Deal This Week'
наблюдательный написав:
Сейчас в США республиканцы спорят с демократами о том кто больше любит народ. Республиканцы предлагают 1трлн. долларов на поддержку потерявшим работу из-за вируса, а демократы целых три.
Если демократы передавят, то у ДМ есть шанс опять рвануть вверх.
Это решится в течении нескольких дней. Так как 31 июля уже прошло, выплаты закончились и народ сидит без денег.
На этой неделе договорняка нет, заявила мадам Пелоси.
В результате доллар падает, а золото ставит рекорды.
Очевидно демократы передавливают Трампа.
Это все лирика. Уже давно понятно что золоту дорога только вверх.ё
Ждем пока об этом узнают чистильщики обуви...
Кому лирика, а кому и бальзам...
Аппетиты у демократов растут. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси только что заявила, что демократы Конгресса не только не планируют свой пакет стимулов в 3 триллиона долларов, принятый палатой в мае, но и увеличили запрос до 3,4 триллиона долларов,
чтобы «договориться» о сделке.
Так что ДМ попрут ещё выше....
Gold COMEX (Dec'20)
2,032.90 +46.60 (+2.3461%)
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Додано: Вів 04 сер, 2020 23:33
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Додано: Вів 04 сер, 2020 23:39
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Додано: Сер 05 сер, 2020 07:32
hxbbgaf написав: vladus17 написав: xsh написав:
Уж прям таки Индия первый? Сколько раз щемили жуков за всю историю существования желтого? И где эти щемилы, а где золото...
Да ну расскажите нам как вам хорошо помниться США в 1930х . Та даже зачем брать далекие заморские страны. Расскажите лучше как у нас при Совке с валютой и банковкими металлами было прекрасно жить??? Мне будет очень интересно от вас послушать)))
Ну, еще бы средневековье вспомнили. Даже если такое станет возможным в 21-м веке и все будут это терпеть (кстати, в США там 100 грамм на человека, кажется, разрешалось, а это не так и мало), то у нас всегда будет черный рынок.
Средневековье тоже иногда надо вспоминать, ведь люди не меняются. Меняются лишь технологии.
Темболее Совок это не средневековье, и тут большинство поситителей этого форума как минимум там родились, а еще некоторые еще и успели там пожить будучи уже не детьми.
30 лет - это одно мгновение, одна секунда в истории человечества!
Я бы не рекомендовал игнорировать/ не делать выводов из столь недавней нашей истории , надеясь что в будущем будет что то по другому.
История ведь повторяется, нового уже ничего не будет.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 07:58
наблюдательный написав:
Думаю что проблема будет в другом. Как на ровном месте не профукать сбережения, солёным потом заработанные. Напомню, за несколько десятилетий доллар потерял 97% своей стоимости по сравнению с золотом. Очередные 97% он потеряет намного быстрее...
Это для Вас проблема, как не профукать. А большинство людей живущих в нашу эпоху Консюмеризма этой проблемы не имеют.
Мало того, я считаю что профукать это цель!
Иначе какой смысл был горбатиться ради рижего/зеленого/серого?
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Додано: Сер 05 сер, 2020 07:58
vladus17 написав:
Средневековье тоже иногда надо вспоминать, ведь люди не меняются. Меняются лишь технологии.
Темболее Совок это не средневековье, и тут большинство поситителей этого форума как минимум там родились, а еще некоторые еще и успели там пожить будучи уже не детьми.
30 лет - это одно мгновение, одна секунда в истории человечества!
Я бы не рекомендовал игнорировать/ не делать выводов из столь недавней нашей истории , надеясь что в будущем будет что то по другому.
История ведь повторяется, нового уже ничего не будет.
булки расслаблять, думаю, держателям драг.мета не стоит.
охотники со всякими "полномочиями" на него найдутся, по крайней мере будут искать "меры воздействия" - это уж точно.
в нашей стране, возможно, и лучше иметь во всяком зол. ломе, если сдавать по чуть-чуть, "на хлеб насущный", а со слитками, как бы не пришлось повторять путь остапа, чуть поцивилизованней.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 08:08
19yuriy91 написав:
а со слитками, как бы не пришлось повторять путь остапа, чуть поцивилизованней.
Отличная аналогия! Вспомнил, улыбнуло!
Я уже выше писал что наши керманычи врятли упустят такую сладкую возможность постричь жуков.
Набрали золота и думают всех перехитрили? Ну да конечно, сейчас, именно так и будет. Вы самые умные всех перехитрили, хбебегав и ко
Жили бы мы в Швейцарии... совсем другое дело!
Но последний раз я смотрел из окна - нет , это не Рио-Де-Жанейро
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