Золото - очень мощный политический инструмент. На одном уровне с нефтью.
Надеяться на то что в правительстве закроют на него глаза, и просто позволят вам его владение, без налогов и прочих плюшек - глупо!
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 05 сер, 2020 08:19
Золото - очень мощный политический инструмент. На одном уровне с нефтью.
Надеяться на то что в правительстве закроют на него глаза, и просто позволят вам его владение, без налогов и прочих плюшек - глупо!
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