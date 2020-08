Форуми / Банківські метали та

#<1 ... 2174217521762177 Додано: Сер 05 сер, 2020 08:19 Золото - очень мощный политический инструмент. На одном уровне с нефтью.

Надеяться на то что в правительстве закроют на него глаза, и просто позволят вам его владение, без налогов и прочих плюшек - глупо! Life is good.

Набрали золота и думают всех перехитрили? Ну да конечно, сейчас, именно так и будет. Вы самые умные всех перехитрили, хбебегав и ко

Я уже выше писал что наши керманычи врятли упустят такую сладкую возможность постричь жуков.Набрали золота и думают всех перехитрили? Ну да конечно, сейчас, именно так и будет. Вы самые умные всех перехитрили, хбебегав и ко

Да не бегайте вы впереди паровоза.

У вас что, клиентов меньше стало, что вы так засуетились?

Вас быстрее постригут через курс доллара, тарифы, и прочие сладкие возможности.

А жуки как нибудь сами разберутся что им делать и как им жить...



*******************************************************



“As economic output contracts sharply, fiscal outlays surge, and central bank balance sheets double, fiat currencies could come under pressure,” the report said. “Investors will aim for gold.”



Напомню, крупней банк США, Bank of America, поднял свою 18-месячную целевую цену на золото до 3000 долларов США за унцию в отчете под названием

«ФРС не может печатать золото».



Так что цели на золото уже определены. Сильные мира сего делают золото недоступным для очень многих. Золотом должны владеть состоятельные люди.

Да не бегайте вы впереди паровоза.

У вас что, клиентов меньше стало, что вы так засуетились?

Вас быстрее постригут через курс доллара, тарифы, и прочие сладкие возможности.

А жуки как нибудь сами разберутся что им делать и как им жить...



*******************************************************



"As economic output contracts sharply, fiscal outlays surge, and central bank balance sheets double, fiat currencies could come under pressure," the report said. "Investors will aim for gold."



Напомню, крупней банк США, Bank of America, поднял свою 18-месячную целевую цену на золото до 3000 долларов США за унцию в отчете под названием

«ФРС не может печатать золото».



Так что цели на золото уже определены. Сильные мира сего делают золото недоступным для очень многих. Золотом должны владеть состоятельные люди.

А народ должен сидеть в бумаге, с которой они будут делать всё что захотят....

