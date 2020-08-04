Золото - очень мощный политический инструмент. На одном уровне с нефтью.
Надеяться на то что в правительстве закроют на него глаза, и просто позволят вам его владение, без налогов и прочих плюшек - глупо!
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 05 сер, 2020 08:19
Золото - очень мощный политический инструмент. На одном уровне с нефтью.
Надеяться на то что в правительстве закроют на него глаза, и просто позволят вам его владение, без налогов и прочих плюшек - глупо!
Life is good.
Додано: Сер 05 сер, 2020 09:39
Да не бегайте вы впереди паровоза.
У вас что, клиентов меньше стало, что вы так засуетились?
Вас быстрее постригут через курс доллара, тарифы, и прочие сладкие возможности.
А жуки как нибудь сами разберутся что им делать и как им жить...
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“As economic output contracts sharply, fiscal outlays surge, and central bank balance sheets double, fiat currencies could come under pressure,” the report said. “Investors will aim for gold.”
Напомню, крупней банк США, Bank of America, поднял свою 18-месячную целевую цену на золото до 3000 долларов США за унцию в отчете под названием
«ФРС не может печатать золото».
Так что цели на золото уже определены. Сильные мира сего делают золото недоступным для очень многих. Золотом должны владеть состоятельные люди.
А народ должен сидеть в бумаге, с которой они будут делать всё что захотят....
Додано: Сер 05 сер, 2020 10:41
Додано: Сер 05 сер, 2020 11:02
А мне привиделось с 2300. В первой декаде сентября.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Сер 05 сер, 2020 11:19
Какая разница откуда. Форум украинский. На сегодня в наличии слитков нет)))
Додано: Сер 05 сер, 2020 11:34
по 1700 все спрашивали
все кто хотел - купили
а вот по 1950 уже желающих лично у меня стало ноль
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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