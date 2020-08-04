Додано: Сер 05 сер, 2020 09:39

vladus17 написав: Я уже выше писал что наши керманычи врятли упустят такую сладкую возможность постричь жуков.

Набрали золота и думают всех перехитрили? Ну да конечно, сейчас, именно так и будет. Вы самые умные всех перехитрили, хбебегав и ко

Я уже выше писал что наши керманычи врятли упустят такую сладкую возможность постричь жуков.Набрали золота и думают всех перехитрили? Ну да конечно, сейчас, именно так и будет. Вы самые умные всех перехитрили, хбебегав и ко

Да не бегайте вы впереди паровоза.У вас что, клиентов меньше стало, что вы так засуетились?Вас быстрее постригут через курс доллара, тарифы, и прочие сладкие возможности.А жуки как нибудь сами разберутся что им делать и как им жить...*******************************************************Напомню, крупней банк США, Bank of America, поднял свою 18-месячную целевую цену на золото до 3000 долларов США за унцию в отчете под названием«ФРС не может печатать золото».Так что цели на золото уже определены. Сильные мира сего делают золото недоступным для очень многих. Золотом должны владеть состоятельные люди.А народ должен сидеть в бумаге, с которой они будут делать всё что захотят....