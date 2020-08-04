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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2175217621772178>
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 08:19

Золото - очень мощный политический инструмент. На одном уровне с нефтью.
Надеяться на то что в правительстве закроют на него глаза, и просто позволят вам его владение, без налогов и прочих плюшек - глупо!
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:39

  vladus17 написав:Я уже выше писал что наши керманычи врятли упустят такую сладкую возможность постричь жуков.
Набрали золота и думают всех перехитрили? Ну да конечно, сейчас, именно так и будет. Вы самые умные всех перехитрили, хбебегав и ко :D

Да не бегайте вы впереди паровоза.
У вас что, клиентов меньше стало, что вы так засуетились?
Вас быстрее постригут через курс доллара, тарифы, и прочие сладкие возможности.
А жуки как нибудь сами разберутся что им делать и как им жить...

*******************************************************

“As economic output contracts sharply, fiscal outlays surge, and central bank balance sheets double, fiat currencies could come under pressure,” the report said. “Investors will aim for gold.”

Напомню, крупней банк США, Bank of America, поднял свою 18-месячную целевую цену на золото до 3000 долларов США за унцию в отчете под названием
«ФРС не может печатать золото».

Так что цели на золото уже определены. Сильные мира сего делают золото недоступным для очень многих. Золотом должны владеть состоятельные люди.
А народ должен сидеть в бумаге, с которой они будут делать всё что захотят....
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:41

  наблюдательный написав:Напомню, крупней банк США, Bank of America, поднял свою 18-месячную целевую цену на золото до 3000 долларов США за унцию в отчете под названием
«ФРС не может печатать золото».

Думаю, что 2400 и начнём падать в район 1800 и только потом пойдём на 3000.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:57

Когда?
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:02

  Richi написав:
  наблюдательный написав:Напомню, крупней банк США, Bank of America, поднял свою 18-месячную целевую цену на золото до 3000 долларов США за унцию в отчете под названием
«ФРС не может печатать золото».

Думаю, что 2400 и начнём падать в район 1800 и только потом пойдём на 3000.

А мне привиделось с 2300. В первой декаде сентября.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:19

Какая разница откуда. Форум украинский. На сегодня в наличии слитков нет)))
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:34

  Nickmess написав:Какая разница откуда. Форум украинский. На сегодня в наличии слитков нет)))

по 1700 все спрашивали
все кто хотел - купили
а вот по 1950 уже желающих лично у меня стало ноль
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:43

Угу по этой причине нигде и нетчто никому не нужно)
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:10

  Nickmess написав:Какая разница откуда. Форум украинский. На сегодня в наличии слитков нет)))

В RWS тоже нет ? Вроде ж светят : "В наличии" ...
prgauto2
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:13

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:У вас что, клиентов меньше стало, что вы так засуетились?

Да, вы что новости не читаете? Спрос на ювелирку упал на 50% в Мире. Мы ,как бы, являемся частью этого Мира.
  наблюдательный написав:Вас быстрее постригут через курс доллара, тарифы, и прочие сладкие возможности.
А жуки как нибудь сами разберутся что им делать и как им жить...

Это всегда пожалуйста. Все сами себе разберуться что делать- в этом я не сомневаюсь. Мы же тему обсуждаем. Приводим аргументы и факты. А дальше каждый сам за себя!
Life is good.
vladus17
 
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