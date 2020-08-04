Скинул предложение в ЛС.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:14
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Скинул предложение в ЛС.
Life is good.
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:36
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:41
Народ, цікаво на якому рівні почнеться паніка у баксотримачів?
На 2500? Чи на 3000?
зі. 3 тис і більше, імхо, буде, як в Штатах почнуться сепарські розборки під час/після президентських перегонів.
ззі. А коли/якщо Штати підуть в повний рознос, що тоді буде з золотом?
Як себе баксотримачі будуть відчувати?
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