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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2175217621772178
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:14

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Nickmess написав:Какая разница откуда. Форум украинский. На сегодня в наличии слитков нет)))
Скинул предложение в ЛС.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:36

  odessit2007 написав:
  Nickmess написав:Какая разница откуда. Форум украинский. На сегодня в наличии слитков нет)))

по 1700 все спрашивали
все кто хотел - купили
а вот по 1950 уже желающих лично у меня стало ноль

А по 2040?
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:41

Народ, цікаво на якому рівні почнеться паніка у баксотримачів?

На 2500? Чи на 3000?

зі. 3 тис і більше, імхо, буде, як в Штатах почнуться сепарські розборки під час/після президентських перегонів.

ззі. А коли/якщо Штати підуть в повний рознос, що тоді буде з золотом?
Як себе баксотримачі будуть відчувати?
change_pm
 
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