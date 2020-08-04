Скинул предложение в ЛС.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:14
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Скинул предложение в ЛС.
Life is good.
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:36
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:41
Народ, цікаво на якому рівні почнеться паніка у баксотримачів?
На 2500? Чи на 3000?
зі. 3 тис і більше, імхо, буде, як в Штатах почнуться сепарські розборки під час/після президентських перегонів.
ззі. А коли/якщо Штати підуть в повний рознос, що тоді буде з золотом?
Як себе баксотримачі будуть відчувати?
Додано: Сер 05 сер, 2020 14:07
Тогда понятны ваши нервы...
Но при всём вашем старании, цена золота от вас не зависит.
Ничего, клиенты, со временем, и к этим ценам привыкнут.
Как привыкли к курсу 27.7
Когда будет 3000, то по 2500 будут отрывать с руками.
А всё к тому идёт. Просто время нужно....
Додано: Сер 05 сер, 2020 14:52
А у керманычей по сейфам что лежит? И все задекларировано?
Если вы не в курсе, то даже сейчас есть неофициальный оборот и по валюте, и по металлам, и по брюлям.
Металл на последние никто не тарит, преживет презренный любые посягания, не заржавеет.
А профукивать фиат начинайте прямо сейчас, заодно поднимая экономику, а то вам могут вскоре могут промочь профукать, по типу советских рубликов, - можете не успеть.
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