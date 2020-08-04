Скинул предложение в ЛС.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:14
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Скинул предложение в ЛС.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 12:36
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:41
Народ, цікаво на якому рівні почнеться паніка у баксотримачів?
На 2500? Чи на 3000?
зі. 3 тис і більше, імхо, буде, як в Штатах почнуться сепарські розборки під час/після президентських перегонів.
ззі. А коли/якщо Штати підуть в повний рознос, що тоді буде з золотом?
Як себе баксотримачі будуть відчувати?
Додано: Сер 05 сер, 2020 14:07
Тогда понятны ваши нервы...
Но при всём вашем старании, цена золота от вас не зависит.
Ничего, клиенты, со временем, и к этим ценам привыкнут.
Как привыкли к курсу 27.7
Когда будет 3000, то по 2500 будут отрывать с руками.
А всё к тому идёт. Просто время нужно....
Додано: Сер 05 сер, 2020 14:52
А у керманычей по сейфам что лежит? И все задекларировано?
Если вы не в курсе, то даже сейчас есть неофициальный оборот и по валюте, и по металлам, и по брюлям.
Металл на последние никто не тарит, преживет презренный любые посягания, не заржавеет.
А профукивать фиат начинайте прямо сейчас, заодно поднимая экономику, а то вам могут вскоре промочь профукать, по типу советских рубликов, - можете не успеть.
Додано: Сер 05 сер, 2020 15:17
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Покупательная способность , к сожалению, у людей не вырастет, поэтому с руками будут вырывать разве что у перехода, ночью ((
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Додано: Сер 05 сер, 2020 15:52
Золото не предмет первой необходимости, который нужен каждый день.
Поэтому подавляющее большинство населения на него и не смотрит.
Оно не видит в нём средство защиты от инфляции, так как не понимает суть происходящего.
Им бакс или евру подавай. А золото, как писал Роберт Кийосаки, есть деньги богов. Когда заварится крутая каша, то несколько десятков миллиардеров, если нужно будет, то смогут выкупить столько золота, что даже индусам не снилось.
Сейчас ювелирка уже мало что решает...
Додано: Сер 05 сер, 2020 16:19
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Ну выкупят пару десяткав миллиардеров все золото Мира, а дальше что? Сидеть на него смотреть какое красивое?
В Мире, если поделить поровну, не так уж его и мало. Около 1 унции на каждого человека на планете, на каждого мужчину, женщину, старика, реберка, на всех по 1й целой унции (31.1г 999.9й пробы).
Ценность его изначально была в том что красивую ювелирку можно делать и носить. Понты все дела. Сейчас то же самое, людям нраватся золотые украшения, обручальные кольца и тд. Если народ изза дороговизны будет вынужден отказаться от него в пользу какого то искуственного золота которое сверкает не меньше и тоже желтое (уже в Китае изобрели такое золото, стоит копейки). То какой толк тогда той десятки миллиардеров что выкупили себе все это железо? Если за него уже никто не хочет идти работать/отдаваться в наймы!
В том то и дело что без золота можно обойтись, и будут обходиться при большой цене! Тут гнуть палку можно до поры до времени, потом в день Х понять что никому оно уже и не надо такой ценой.
Life is good.
Додано: Сер 05 сер, 2020 16:42
Возможно, все не так просто и это начало гиперинфляции. Золото - просто первая ласточка.
Додано: Сер 05 сер, 2020 16:52
vladus17 ".........В том то и дело что без золота можно обойтись, и будут обходиться при большой цене! Тут гнуть палку можно до поры до времени, потом в день Х понять что никому оно уже и не надо такой ценой." Наверное,приблизительно также рассуждали 100 лет назад,когда цена на золото была 20$/oz.Тогда говорили:"....никому оно уже и не надо будет при цене 200$,а тем более 300$".А обойтись-да, можно много без чего...,я например легко обхожусь без уравнений Максвэлла описывающих электромагнитное поле и ТО Энштейна.
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