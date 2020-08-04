Додано: Сер 05 сер, 2020 16:19

наблюдательный написав: то несколько десятков миллиардеров, если нужно будет, то смогут выкупить столько золота, что даже индусам не снилось.

Сейчас ювелирка уже мало что решает... то несколько десятков миллиардеров, если нужно будет, то смогут выкупить столько золота, что даже индусам не снилось.Сейчас ювелирка уже мало что решает...

Ну выкупят пару десяткав миллиардеров все золото Мира, а дальше что? Сидеть на него смотреть какое красивое?В Мире, если поделить поровну, не так уж его и мало. Около 1 унции на каждого человека на планете, на каждого мужчину, женщину, старика, реберка, на всех по 1й целой унции (31.1г 999.9й пробы).Ценность его изначально была в том что красивую ювелирку можно делать и носить. Понты все дела. Сейчас то же самое, людям нраватся золотые украшения, обручальные кольца и тд. Если народ изза дороговизны будет вынужден отказаться от него в пользу какого то искуственного золота которое сверкает не меньше и тоже желтое (уже в Китае изобрели такое золото, стоит копейки). То какой толк тогда той десятки миллиардеров что выкупили себе все это железо? Если за него уже никто не хочет идти работать/отдаваться в наймы!В том то и дело что без золота можно обойтись, и будут обходиться при большой цене! Тут гнуть палку можно до поры до времени, потом в день Х понять что никому оно уже и не надо такой ценой.