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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2176217721782179
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:59

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  chumakcm1430 написав:Наверное,приблизительно также рассуждали 100 лет назад,когда цена на золото была 20$/oz.Тогда говорили:"....никому оно уже и не надо будет при цене 200$

Напомните когда золото было 20долларов, а потом стало 200. Как долго оно продержалось на этой цыфре?

Без золота можно обойтись- я думаю в этом мы достигли конценсуса и спора нет.
Ответье мне пожалуйста что будут делать со всем этим золотом скупившие его миллиардеры? цыферка не малая: 7+миллиардов унций.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 17:05

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:то несколько десятков миллиардеров, если нужно будет, то смогут выкупить столько золота, что даже индусам не снилось.
Сейчас ювелирка уже мало что решает...

Ну выкупят пару десяткав миллиардеров все золото Мира, а дальше что? Сидеть на него смотреть какое красивое?
В Мире, если поделить поровну, не так уж его и мало. Около 1 унции на каждого человека на планете, на каждого мужчину, женщину, старика, реберка, на всех по 1й целой унции (31.1г 999.9й пробы).
Ценность его изначально была в том что красивую ювелирку можно делать и носить. Понты все дела. Сейчас то же самое, людям нраватся золотые украшения, обручальные кольца и тд. Если народ изза дороговизны будет вынужден отказаться от него в пользу какого то искуственного золота которое сверкает не меньше и тоже желтое (уже в Китае изобрели такое золото, стоит копейки). То какой толк тогда той десятки миллиардеров что выкупили себе все это железо? Если за него уже никто не хочет идти работать/отдаваться в наймы!
В том то и дело что без золота можно обойтись, и будут обходиться при большой цене! Тут гнуть палку можно до поры до времени, потом в день Х понять что никому оно уже и не надо такой ценой.


Я же вам написал. Народ привыкнет к любой цене. Особенно когда у каждого в кармане будет не 100 баксов, а 5000-10.000.
А это лишь дело времени.
Унция на каждого никак не получится. Потому что большая часть добытого золота
лежит в подвалах банков и в тайниках. И никто его за халявку вам уже не продаст.
И главное. Золото в настоящий момент уже есть - деньги.
Для бирж товар, а для банков деньги. Тот кто будет его иметь, тот будет с деньгами. А остальные останутся с бумагой.
Золото может, конечно, присесть. И не раз.
Но современный капитализм ему долго отдыхать не даст.
Так что ваше китайское, то что блестит, никак не катит.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 17:22

  vladus17 написав:
  chumakcm1430 написав:Наверное,приблизительно также рассуждали 100 лет назад,когда цена на золото была 20$/oz.Тогда говорили:"....никому оно уже и не надо будет при цене 200$

Напомните когда золото было 20долларов, а потом стало 200. Как долго оно продержалось на этой цыфре?

Без золота можно обойтись- я думаю в этом мы достигли конценсуса и спора нет.
Ответье мне пожалуйста что будут делать со всем этим золотом скупившие его миллиардеры? цыферка не малая: 7+миллиардов унций.
Я же написал 100 лет назад с 20-х по 33г.(20.67$-35$)и до 1967г.держалось около 35$.А 200$ стало в 70-х после закрытия "золотого окна".Ну во первых, всё до кг.не скупят,а во вторых....а что делают миллиардеры скупившие все акции(то же и с золотом)
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 17:42

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Я же вам написал. Народ привыкнет к любой цене. Особенно когда у каждого в кармане будет не 100 баксов, а 5000-10.000.

Вот когда будет такая пачка бабосов по карманам- тогда и золото будет стоить соответственно. Я не спорю, золото никогда не было дешевым!
Но и когда оно через чур дорогое, я думаю это сыграет против него же самого. И в конечном итоге силы гравитации в экономике притянут его обратно к тому значению какому оно должно соответствовать (возможно 3, воможно 5 тысяч, возможно какое то другое совсем не ровное число, этого я не знаю).

Где то видел формулу/ приблизительную ориентировку привязки цены золота к трудо-дню. Еще при царе горохе, когда строили ТаджМахал, платили 1 грамм золота за 1 рабочий день квалифицированной рабочей силе.
Римским сотникам (центурионам) платили вроде унцию в месяц. То есть практически те же 1 грм чистого золота в день.
Что я хочу этим сказать так то что золото нужно привязывать не к какой то валюте, и сколько оно в ней будет стоить, а к человеческому труду и возможно к другим товарам (хороший костюм, компютер, машина, яхта, дом и прч.)
Когда перекос становиться слишком явным (для тех кто в теме и за этим следят) в пользу золота против всего остального -его нужно продавать и покупать то что недооцененно. Валюта здесь большим числом значения не имеет, только как медиана обмена.
Так вот, мантрить на золото только потому что оно желтое и блестит и будет расти в небо пока не достигнет 100500 и вы не выйдете на белом коне и скупите пол планеты - не стоить. Всему своя цена, и у золота она тоже есть!
Достигли мы ее или нет, и когда достигнем? - Тут уже нужно каждому за себя решать.
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vladus17
 
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  #<1 ... 2176217721782179
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