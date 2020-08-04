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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2176217721782179 Додано: Сер 05 сер, 2020 16:59 Re: Горячие новости по драгоценным металлам chumakcm1430 написав: Наверное,приблизительно также рассуждали 100 лет назад,когда цена на золото была 20$/oz.Тогда говорили:"....никому оно уже и не надо будет при цене 200$ Наверное,приблизительно также рассуждали 100 лет назад,когда цена на золото была 20$/oz.Тогда говорили:"....никому оно уже и не надо будет при цене 200$

Напомните когда золото было 20долларов, а потом стало 200. Как долго оно продержалось на этой цыфре?



Без золота можно обойтись- я думаю в этом мы достигли конценсуса и спора нет.

Ответье мне пожалуйста что будут делать со всем этим золотом скупившие его миллиардеры? цыферка не малая: 7+миллиардов унций. Напомните когда золото было 20долларов, а потом стало 200. Как долго оно продержалось на этой цыфре?Без золота можно обойтись- я думаю в этом мы достигли конценсуса и спора нет.Ответье мне пожалуйста что будут делать со всем этим золотом скупившие его миллиардеры? цыферка не малая: 7+миллиардов унций. Life is good. vladus17 Повідомлень: 1561 З нами з: 21.03.14 Подякував: 126 раз. Подякували: 147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 17:05 vladus17 написав: наблюдательный написав: то несколько десятков миллиардеров, если нужно будет, то смогут выкупить столько золота, что даже индусам не снилось.

Сейчас ювелирка уже мало что решает... то несколько десятков миллиардеров, если нужно будет, то смогут выкупить столько золота, что даже индусам не снилось.Сейчас ювелирка уже мало что решает...

Ну выкупят пару десяткав миллиардеров все золото Мира, а дальше что? Сидеть на него смотреть какое красивое?

В Мире, если поделить поровну, не так уж его и мало. Около 1 унции на каждого человека на планете, на каждого мужчину, женщину, старика, реберка, на всех по 1й целой унции (31.1г 999.9й пробы).

Ценность его изначально была в том что красивую ювелирку можно делать и носить. Понты все дела. Сейчас то же самое, людям нраватся золотые украшения, обручальные кольца и тд. Если народ изза дороговизны будет вынужден отказаться от него в пользу какого то искуственного золота которое сверкает не меньше и тоже желтое (уже в Китае изобрели такое золото, стоит копейки). То какой толк тогда той десятки миллиардеров что выкупили себе все это железо? Если за него уже никто не хочет идти работать/отдаваться в наймы!

В том то и дело что без золота можно обойтись, и будут обходиться при большой цене! Тут гнуть палку можно до поры до времени, потом в день Х понять что никому оно уже и не надо такой ценой. Ну выкупят пару десяткав миллиардеров все золото Мира, а дальше что? Сидеть на него смотреть какое красивое?В Мире, если поделить поровну, не так уж его и мало. Около 1 унции на каждого человека на планете, на каждого мужчину, женщину, старика, реберка, на всех по 1й целой унции (31.1г 999.9й пробы).Ценность его изначально была в том что красивую ювелирку можно делать и носить. Понты все дела. Сейчас то же самое, людям нраватся золотые украшения, обручальные кольца и тд. Если народ изза дороговизны будет вынужден отказаться от него в пользу какого то искуственного золота которое сверкает не меньше и тоже желтое (уже в Китае изобрели такое золото, стоит копейки). То какой толк тогда той десятки миллиардеров что выкупили себе все это железо? Если за него уже никто не хочет идти работать/отдаваться в наймы!В том то и дело что без золота можно обойтись, и будут обходиться при большой цене! Тут гнуть палку можно до поры до времени, потом в день Х понять что никому оно уже и не надо такой ценой.



Я же вам написал. Народ привыкнет к любой цене. Особенно когда у каждого в кармане будет не 100 баксов, а 5000-10.000.

А это лишь дело времени.

Унция на каждого никак не получится. Потому что большая часть добытого золота

лежит в подвалах банков и в тайниках. И никто его за халявку вам уже не продаст.

И главное. Золото в настоящий момент уже есть - деньги.

Для бирж товар, а для банков деньги. Тот кто будет его иметь, тот будет с деньгами. А остальные останутся с бумагой.

Золото может, конечно, присесть. И не раз.

Но современный капитализм ему долго отдыхать не даст.

Так что ваше китайское, то что блестит, никак не катит. Я же вам написал. Народ привыкнет к любой цене. Особенно когда у каждого в кармане будет не 100 баксов, а 5000-10.000.А это лишь дело времени.Унция на каждого никак не получится. Потому что большая часть добытого золоталежит в подвалах банков и в тайниках. И никто его за халявку вам уже не продаст.И главное. Золото в настоящий момент уже есть - деньги.Для бирж товар, а для банков деньги. Тот кто будет его иметь, тот будет с деньгами. А остальные останутся с бумагой.Золото может, конечно, присесть. И не раз.Но современный капитализм ему долго отдыхать не даст.Так что ваше китайское, то что блестит, никак не катит. наблюдательный

Повідомлень: 3705 З нами з: 29.04.09 Подякував: 93 раз. Подякували: 421 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 17:22 vladus17 написав: chumakcm1430 написав: Наверное,приблизительно также рассуждали 100 лет назад,когда цена на золото была 20$/oz.Тогда говорили:"....никому оно уже и не надо будет при цене 200$ Наверное,приблизительно также рассуждали 100 лет назад,когда цена на золото была 20$/oz.Тогда говорили:"....никому оно уже и не надо будет при цене 200$

Напомните когда золото было 20долларов, а потом стало 200. Как долго оно продержалось на этой цыфре?



Без золота можно обойтись- я думаю в этом мы достигли конценсуса и спора нет.

Ответье мне пожалуйста что будут делать со всем этим золотом скупившие его миллиардеры? цыферка не малая: 7+миллиардов унций. Напомните когда золото было 20долларов, а потом стало 200. Как долго оно продержалось на этой цыфре?Без золота можно обойтись- я думаю в этом мы достигли конценсуса и спора нет.Ответье мне пожалуйста что будут делать со всем этим золотом скупившие его миллиардеры? цыферка не малая: 7+миллиардов унций. Я же написал 100 лет назад с 20-х по 33г.(20.67$-35$)и до 1967г.держалось около 35$.А 200$ стало в 70-х после закрытия "золотого окна".Ну во первых, всё до кг.не скупят,а во вторых....а что делают миллиардеры скупившие все акции(то же и с золотом) Я же написал 100 лет назад с 20-х по 33г.(20.67$-35$)и до 1967г.держалось около 35$.А 200$ стало в 70-х после закрытия "золотого окна".Ну во первых, всё до кг.не скупят,а во вторых....а что делают миллиардеры скупившие все акции(то же и с золотом) chumakcm1430

Повідомлень: 50 З нами з: 27.08.18 Подякував: 11 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 17:42 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Я же вам написал. Народ привыкнет к любой цене. Особенно когда у каждого в кармане будет не 100 баксов, а 5000-10.000. Я же вам написал. Народ привыкнет к любой цене. Особенно когда у каждого в кармане будет не 100 баксов, а 5000-10.000.

Вот когда будет такая пачка бабосов по карманам- тогда и золото будет стоить соответственно. Я не спорю, золото никогда не было дешевым!

Но и когда оно через чур дорогое, я думаю это сыграет против него же самого. И в конечном итоге силы гравитации в экономике притянут его обратно к тому значению какому оно должно соответствовать (возможно 3, воможно 5 тысяч, возможно какое то другое совсем не ровное число, этого я не знаю).



Где то видел формулу/ приблизительную ориентировку привязки цены золота к трудо-дню. Еще при царе горохе, когда строили ТаджМахал, платили 1 грамм золота за 1 рабочий день квалифицированной рабочей силе.

Римским сотникам (центурионам) платили вроде унцию в месяц. То есть практически те же 1 грм чистого золота в день.

Что я хочу этим сказать так то что золото нужно привязывать не к какой то валюте, и сколько оно в ней будет стоить, а к человеческому труду и возможно к другим товарам (хороший костюм, компютер, машина, яхта, дом и прч.)

Когда перекос становиться слишком явным (для тех кто в теме и за этим следят) в пользу золота против всего остального -его нужно продавать и покупать то что недооцененно. Валюта здесь большим числом значения не имеет, только как медиана обмена.

Так вот, мантрить на золото только потому что оно желтое и блестит и будет расти в небо пока не достигнет 100500 и вы не выйдете на белом коне и скупите пол планеты - не стоить. Всему своя цена, и у золота она тоже есть!

Достигли мы ее или нет, и когда достигнем? - Тут уже нужно каждому за себя решать. Вот когда будет такая пачка бабосов по карманам- тогда и золото будет стоить соответственно. Я не спорю, золото никогда не было дешевым!Но и когда оно через чур дорогое, я думаю это сыграет против него же самого. И в конечном итоге силы гравитации в экономике притянут его обратно к тому значению какому оно должно соответствовать (возможно 3, воможно 5 тысяч, возможно какое то другое совсем не ровное число, этого я не знаю).Где то видел формулу/ приблизительную ориентировку привязки цены золота к трудо-дню. Еще при царе горохе, когда строили ТаджМахал, платили 1 грамм золота за 1 рабочий день квалифицированной рабочей силе.Римским сотникам (центурионам) платили вроде унцию в месяц. То есть практически те же 1 грм чистого золота в день.Что я хочу этим сказать так то что золото нужно привязывать не к какой то валюте, и сколько оно в ней будет стоить, а к человеческому труду и возможно к другим товарам (хороший костюм, компютер, машина, яхта, дом и прч.)Когда перекос становиться слишком явным (для тех кто в теме и за этим следят) в пользу золота против всего остального -его нужно продавать и покупать то что недооцененно. Валюта здесь большим числом значения не имеет, только как медиана обмена.Так вот, мантрить на золото только потому что оно желтое и блестит и будет расти в небо пока не достигнет 100500 и вы не выйдете на белом коне и скупите пол планеты - не стоить. Всему своя цена, и у золота она тоже есть!Достигли мы ее или нет, и когда достигнем? - Тут уже нужно каждому за себя решать. Life is good. vladus17 Повідомлень: 1561 З нами з: 21.03.14 Подякував: 126 раз. Подякували: 147 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2176217721782179 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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