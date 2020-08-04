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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 05 сер, 2020 16:59
chumakcm1430 написав:
Наверное,приблизительно также рассуждали 100 лет назад,когда цена на золото была 20$/oz.Тогда говорили:"....никому оно уже и не надо будет при цене 200$
Напомните когда золото было 20долларов, а потом стало 200. Как долго оно продержалось на этой цыфре?
Без золота можно обойтись- я думаю в этом мы достигли конценсуса и спора нет.
Ответье мне пожалуйста что будут делать со всем этим золотом скупившие его миллиардеры? цыферка не малая: 7+миллиардов унций.
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vladus17
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Додано: Сер 05 сер, 2020 17:05
vladus17 написав: наблюдательный написав:
то несколько десятков миллиардеров, если нужно будет, то смогут выкупить столько золота, что даже индусам не снилось.
Сейчас ювелирка уже мало что решает...
Ну выкупят пару десяткав миллиардеров все золото Мира, а дальше что? Сидеть на него смотреть какое красивое?
В Мире, если поделить поровну, не так уж его и мало. Около 1 унции на каждого человека на планете, на каждого мужчину, женщину, старика, реберка, на всех по 1й целой унции (31.1г 999.9й пробы).
Ценность его изначально была в том что красивую ювелирку можно делать и носить. Понты все дела. Сейчас то же самое, людям нраватся золотые украшения, обручальные кольца и тд. Если народ изза дороговизны будет вынужден отказаться от него в пользу какого то искуственного золота которое сверкает не меньше и тоже желтое (уже в Китае изобрели такое золото, стоит копейки). То какой толк тогда той десятки миллиардеров что выкупили себе все это железо? Если за него уже никто не хочет идти работать/отдаваться в наймы!
В том то и дело что без золота можно обойтись, и будут обходиться при большой цене! Тут гнуть палку можно до поры до времени, потом в день Х понять что никому оно уже и не надо такой ценой.
Я же вам написал. Народ привыкнет к любой цене. Особенно когда у каждого в кармане будет не 100 баксов, а 5000-10.000.
А это лишь дело времени.
Унция на каждого никак не получится. Потому что большая часть добытого золота
лежит в подвалах банков и в тайниках. И никто его за халявку вам уже не продаст.
И главное. Золото в настоящий момент уже есть - деньги.
Для бирж товар, а для банков деньги. Тот кто будет его иметь, тот будет с деньгами. А остальные останутся с бумагой.
Золото может, конечно, присесть. И не раз.
Но современный капитализм ему долго отдыхать не даст.
Так что ваше китайское, то что блестит, никак не катит.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 17:22
vladus17 написав: chumakcm1430 написав:
Наверное,приблизительно также рассуждали 100 лет назад,когда цена на золото была 20$/oz.Тогда говорили:"....никому оно уже и не надо будет при цене 200$
Напомните когда золото было 20долларов, а потом стало 200. Как долго оно продержалось на этой цыфре?
Без золота можно обойтись- я думаю в этом мы достигли конценсуса и спора нет.
Ответье мне пожалуйста что будут делать со всем этим золотом скупившие его миллиардеры? цыферка не малая: 7+миллиардов унций.
Я же написал 100 лет назад с 20-х по 33г.(20.67$-35$)и до 1967г.держалось около 35$.А 200$ стало в 70-х после закрытия "золотого окна".Ну во первых, всё до кг.не скупят,а во вторых....а что делают миллиардеры скупившие все акции(то же и с золотом)
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chumakcm1430
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Додано: Сер 05 сер, 2020 17:42
наблюдательный написав:
Я же вам написал. Народ привыкнет к любой цене. Особенно когда у каждого в кармане будет не 100 баксов, а 5000-10.000.
Вот когда будет такая пачка бабосов по карманам- тогда и золото будет стоить соответственно. Я не спорю, золото никогда не было дешевым!
Но и когда оно через чур дорогое, я думаю это сыграет против него же самого. И в конечном итоге силы гравитации в экономике притянут его обратно к тому значению какому оно должно соответствовать (возможно 3, воможно 5 тысяч, возможно какое то другое совсем не ровное число, этого я не знаю).
Где то видел формулу/ приблизительную ориентировку привязки цены золота к трудо-дню. Еще при царе горохе, когда строили ТаджМахал, платили 1 грамм золота за 1 рабочий день квалифицированной рабочей силе.
Римским сотникам (центурионам) платили вроде унцию в месяц. То есть практически те же 1 грм чистого золота в день.
Что я хочу этим сказать так то что золото нужно привязывать не к какой то валюте, и сколько оно в ней будет стоить, а к человеческому труду и возможно к другим товарам (хороший костюм, компютер, машина, яхта, дом и прч.)
Когда перекос становиться слишком явным (для тех кто в теме и за этим следят) в пользу золота против всего остального -его нужно продавать и покупать то что недооцененно. Валюта здесь большим числом значения не имеет, только как медиана обмена.
Так вот, мантрить на золото только потому что оно желтое и блестит и будет расти в небо пока не достигнет 100500 и вы не выйдете на белом коне и скупите пол планеты - не стоить. Всему своя цена, и у золота она тоже есть!
Достигли мы ее или нет, и когда достигнем? - Тут уже нужно каждому за себя решать.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 17:58
vladus17 написав: chumakcm1430 написав:
Наверное,приблизительно также рассуждали 100 лет назад,когда цена на золото была 20$/oz.Тогда говорили:"....никому оно уже и не надо будет при цене 200$
Напомните когда золото было 20долларов, а потом стало 200. Как долго оно продержалось на этой цыфре?
Без золота можно обойтись- я думаю в этом мы достигли конценсуса и спора нет.
Ответье мне пожалуйста что будут делать со всем этим золотом скупившие его миллиардеры? цыферка не малая: 7+миллиардов унций.
Те, кто скупят золото, скупят его не на последние деньги. Золото обладает рядом особенностей. Оно ограничено в запасах, прирост не значителен. А ещё оно не просит кушать. Поэтому торопиться продавать его никто не будет. В истории человечества всегда появлялись люди, готовые эксплуатировать миллионы других людей ради своей прихоти. Почему-бы эту прихоть не превратить в грамм золота? В случае монополии на золото все рассчёты стоимости грамма золота (в переводе на трудочасы, трудодни) не будут иметь никакого смысла. Золото будет стоить столько, за сколько готв будет его продать монополист. Очередной диктатор без колебаний готов будет заплатить миллион долларов, украденых у собственного народа, что-бы подарить золотую брошь своей любимой. Именно поэтому золото будет востребованно всегда.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 18:04
chumakcm1430 написав:
Я же написал 100 лет назад с 20-х по 33г.(20.67$-35$)и до 1967г.держалось около 35$.А 200$ стало в 70-х после закрытия "золотого окна".Ну во первых, всё до кг.не скупят,а во вторых....а что делают миллиардеры скупившие все акции(то же и с золотом)
Валюта это лишь зеркало отражающее истенные деньги - труд человека. Если она обесцениться, человеческий труд вырастет в ее номинальном выражении.
Поэтому сравнивать 20,35, 200, или 200тысяч не имеет смысла.
Если тогда была зарплата 20 долларов, унция стоила 20 долларов . Потом когда золото резко выросло к 200долл, был смысл его продать, заметив что перекос ЗП и унции получился слишком большой. И в итоге что? Цена вернулась до 35долл. Те кто это сообразил - заработали. Остальные в пролете (а много кто и потерял деньги).
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Додано: Сер 05 сер, 2020 18:22
vladus17 написав: наблюдательный написав:
Я же вам написал. Народ привыкнет к любой цене. Особенно когда у каждого в кармане будет не 100 баксов, а 5000-10.000.
Вот когда будет такая пачка бабосов по карманам- тогда и золото будет стоить соответственно. Я не спорю, золото никогда не было дешевым!
Но и когда оно через чур дорогое, я думаю это сыграет против него же самого. И в конечном итоге силы гравитации в экономике притянут его обратно к тому значению какому оно должно соответствовать (возможно 3, воможно 5 тысяч
, возможно какое то другое совсем не ровное число, этого я не знаю).
3 чи 5 тисяч - це від 1.5 до 2.5 разів ріст золота від ціни наразі.
Що це означає для того, в кого наприклад 30-50-100 тис уе в засолі в доларах?
Прямий збиток через девальвацію бакса. Ціни на все інше в баксах також виростуть.
Тому, імхо, сидіти рівно вже пізно. Треба з баксом щось робити
зі. Ріст золота в 2008 і подальше падіння, імхо, не можна порівнювати з теперішньою ситуацією.
Тоді економіка Штатів так не падала - раз. І не було революційних розмолвок в штатівській еліті - два.
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change_pm
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Додано: Сер 05 сер, 2020 18:32
change_pm написав:
Що це означає для того, в кого наприклад 30-50-100 тис уе в засолі в доларах?
Тод1 вам ,дорогий друже, потр1бно не гаяти часу та скуповувати цей благов1тний металл як умога швидше
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Додано: Сер 05 сер, 2020 18:38
vladus17 написав: chumakcm1430 написав:
Наверное,приблизительно также рассуждали 100 лет назад,когда цена на золото была 20$/oz.Тогда говорили:"....никому оно уже и не надо будет при цене 200$
Напомните когда золото было 20долларов, а потом стало 200. Как долго оно продержалось на этой цыфре?
Без золота можно обойтись- я думаю в этом мы достигли конценсуса и спора нет.
Ответье мне пожалуйста что будут делать со всем этим золотом скупившие его миллиардеры? цыферка не малая: 7+миллиардов унций.
Без золота обойтись можно, без денег нельзя)! Вы упорно игнорируете факт, что после Базель3 золото вновь стало деньгами. Упомянутые вами миллиардеры, фиксируют стоимость своих денег, потому что в этом появилась необходимость.
Кто-то это делал по 200, кто-то 500, по 700 и по 1050.
В апреле когда цена была 1730 вы говорили, что это хаи - и брать по такой цене глупо.
Время рассудило, без золота обойтись- нельзя, если вас интересуют деньги:)
Какая разница,что будут делать миллиардеры со своим золотом(деньгами)?
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Gesha
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Додано: Сер 05 сер, 2020 18:48
Gesha
Один лишь факт сколько народу топит сейчас за золото - уже настораживает.
Прям все знают как на сегодняшний день можно заработать легких денег, прикупив металла. Как чудесно!
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