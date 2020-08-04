Додано: Сер 05 сер, 2020 17:42

наблюдательный написав: Я же вам написал. Народ привыкнет к любой цене. Особенно когда у каждого в кармане будет не 100 баксов, а 5000-10.000. Я же вам написал. Народ привыкнет к любой цене. Особенно когда у каждого в кармане будет не 100 баксов, а 5000-10.000.

Вот когда будет такая пачка бабосов по карманам- тогда и золото будет стоить соответственно. Я не спорю, золото никогда не было дешевым!Но и когда оно через чур дорогое, я думаю это сыграет против него же самого. И в конечном итоге силы гравитации в экономике притянут его обратно к тому значению какому оно должно соответствовать (возможно 3, воможно 5 тысяч, возможно какое то другое совсем не ровное число, этого я не знаю).Где то видел формулу/ приблизительную ориентировку привязки цены золота к трудо-дню. Еще при царе горохе, когда строили ТаджМахал, платили 1 грамм золота за 1 рабочий день квалифицированной рабочей силе.Римским сотникам (центурионам) платили вроде унцию в месяц. То есть практически те же 1 грм чистого золота в день.Что я хочу этим сказать так то что золото нужно привязывать не к какой то валюте, и сколько оно в ней будет стоить, а к человеческому труду и возможно к другим товарам (хороший костюм, компютер, машина, яхта, дом и прч.)Когда перекос становиться слишком явным (для тех кто в теме и за этим следят) в пользу золота против всего остального -его нужно продавать и покупать то что недооцененно. Валюта здесь большим числом значения не имеет, только как медиана обмена.Так вот, мантрить на золото только потому что оно желтое и блестит и будет расти в небо пока не достигнет 100500 и вы не выйдете на белом коне и скупите пол планеты - не стоить. Всему своя цена, и у золота она тоже есть!Достигли мы ее или нет, и когда достигнем? - Тут уже нужно каждому за себя решать.