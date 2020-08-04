Додано: Сер 05 сер, 2020 18:57

vladus17 написав: Gesha Один лишь факт сколько народу топит сейчас за золото - уже настораживает. Один лишь факт сколько народу топит сейчас за золото - уже настораживает.

Тут согласен, когда уже началась шумиха по телеку и даже Эрик Найман записывает получасовые видео с прогнозами роста золота, выглядит это все очень подозрительно. Но не забываем, в какое время живем. Когда тупо печатают деньги и раздают неграм как зарплату, только без труда. Это тоже беспрецедентно. Как и американский гос. долг и дефицит бюджета (торговый баланс уже давно), и выросшая на 25-30% за последние 5 месяцев денежная масса в США - это тоже, по-моему, не имеет аналогов в истории. В Веймарской республике тоже через месяц после начала краха местной валюты все кричали, что от нее надо избавляться, и это совсем не значило, что наступило время копить горы ворохов той бумаги, так как большинство всегда ошибается. Такая же судьба может постигнуть и доллар с такой политикой.