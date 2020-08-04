|
|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 05 сер, 2020 18:57
vladus17 написав:Gesha
Один лишь факт сколько народу топит сейчас за золото - уже настораживает.
Тут согласен, когда уже началась шумиха по телеку и даже Эрик Найман записывает получасовые видео с прогнозами роста золота, выглядит это все очень подозрительно. Но не забываем, в какое время живем. Когда тупо печатают деньги и раздают неграм как зарплату, только без труда. Это тоже беспрецедентно. Как и американский гос. долг и дефицит бюджета (торговый баланс уже давно), и выросшая на 25-30% за последние 5 месяцев денежная масса в США - это тоже, по-моему, не имеет аналогов в истории. В Веймарской республике тоже через месяц после начала краха местной валюты все кричали, что от нее надо избавляться, и это совсем не значило, что наступило время копить горы ворохов той бумаги, так как большинство всегда ошибается. Такая же судьба может постигнуть и доллар с такой политикой.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21630
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1552 раз.
- Подякували: 2245 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:05
vladus17 написав:
Что я хочу этим сказать так то что золото нужно привязывать не к какой то валюте, и сколько оно в ней будет стоить, а к человеческому труду и возможно к другим товарам (хороший костюм, компютер, машина, яхта, дом и прч.)
Когда перекос становиться слишком явным (для тех кто в теме и за этим следят) в пользу золота против всего остального -его нужно продавать и покупать то что недооцененно. Валюта здесь большим числом значения не имеет
, только как медиана обмена.
Валюта, это де́ньги. Всеобщий эквивалент, служащий мерой стоимости любых товаров и услуг. В том числе золота.
Поэтому сначала деньги, а потом уже золото. Оно вторично.
Сейчас нет никакого перекоса в пользу золота, а есть переизбыток денег.
И экономическая гравитация всё расставляет на свои места.
Посмотрите вокруг. Дорожает практически всё: Золото, серебро, платина, нефть, практически все мировые валюты....
Почему? Потому что закачиваются в систему не миллиарды, а триллионы долларов....
25% годового бюджета США закачали пустыми деньгами...
И что вы хотите? Чтобы золото стоило $1400$, о которых вы писали ещё совсем недавно.
Лично мне эта цифра кажется уже смешной
-
наблюдательный
-
-
- Повідомлень: 3706
- З нами з: 29.04.09
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 421 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:09
hxbbgaf написав: vladus17 написав:Gesha
Один лишь факт сколько народу топит сейчас за золото - уже настораживает.
Тут согласен, когда уже началась шумиха по телеку и даже Эрик Найман записывает получасовые видео с прогнозами роста золота, выглядит это все очень подозрительно. Но не забываем, в какое время живем. Когда тупо печатают деньги и раздают неграм как зарплату, только без труда. Это тоже беспрецедентно. Как и американский гос. долг и дефицит бюджета (торговый баланс уже давно), и выросшая на 25-30% за последние 5 месяцев денежная масса в США - это тоже, по-моему, не имеет аналогов в истории. В Веймарской республике тоже через месяц после начала краха местной валюты все кричали, что от нее надо избавляться, и это совсем не значило, что наступило время копить горы ворохов той бумаги, так как большинство всегда ошибается. Такая же судьба может постигнуть и доллар с такой политикой.
Ну я однозначно не агитирую копить тонну зеленой макулатуры под матрасом - как альтернативу золоту. Есть же в Мире столько всего прекрасного!
Честно сказать, я бы яхту себе купил и пошел бы в моря! Эх денег маловато для такого удовольствия. Может еще на желтом удасться что то поздаработать, так что пусть растет, я за!
Life is good.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1567
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:10
vladus17 написав:Gesha
Один лишь факт сколько народу топит сейчас за золото - уже настораживает.
Прям все знают как на сегодняшний день можно заработать легких денег, прикупив металла. Как чудесно!
Почему "на сегодняшний день"? Вы же в начале апреля отговаривали меня брать золото на хаях. А я безрезультатно пытался узнать у Вас, хаи - это сколько? Вы скромно молчали.Горячие новости по драгоценным металлам
-
Gesha
-
-
- Повідомлень: 46
- З нами з: 22.01.09
- Подякував: 301 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:21
наблюдательный написав:
Валюта, это де́ньги. Всеобщий эквивалент, служащий мерой стоимости любых товаров и услуг. В том числе золота.
Человеческий труд и товары (продукт человеческого труда) - это деньги. Валюта - медианна обмена товаров и услуг ( труда). Поэтому деньгами может быть и золото и серебро, и кусок бумаги если мы условимся ее обслуживать должным образом.
наблюдательный написав:
Сейчас нет никакого перекоса в пользу золота, а есть переизбыток денег.
Перекос оплаты труда в золотом эквеваленте уже , я считаю, есть.
наблюдательный написав:
Почему? Потому что закачиваются в систему не миллиарды, а триллионы долларов....
25% годового бюджета США закачали пустыми деньгами...
И что вы хотите? Чтобы золото стоило $1400$, о которых вы писали ещё совсем недавно.
Лично мне эта цифра кажется уже смешной
Я не хочу что бы золото дешевело до 1400 , или дорожало до 5400. Я больше за стабильность и за статус кво. Но увы, Мир как поезд движется по рейсам, и его не остановить.
Life is good.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1567
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:24
Gesha написав: vladus17 написав:Gesha
Один лишь факт сколько народу топит сейчас за золото - уже настораживает.
Прям все знают как на сегодняшний день можно заработать легких денег, прикупив металла. Как чудесно!
Почему "на сегодняшний день"? Вы же в начале апреля отговаривали меня брать золото на хаях. А я безрезультатно пытался узнать у Вас, хаи - это сколько? Вы скромно молчали.Горячие новости по драгоценным металлам
1000 раз ошибался, и еще возможно столько же ошибусь. Поэтому прошу моих советов не слушать. Себе в убыток!
Сейчас предпочитаю просто дискусировать на интересующую мне тему вместо того что бы слепо давать какие то прогнозы.
Life is good.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1567
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|