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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2178217921802181>
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 18:57

  vladus17 написав:Gesha Один лишь факт сколько народу топит сейчас за золото - уже настораживает. :shock:

Тут согласен, когда уже началась шумиха по телеку и даже Эрик Найман записывает получасовые видео с прогнозами роста золота, выглядит это все очень подозрительно. Но не забываем, в какое время живем. Когда тупо печатают деньги и раздают неграм как зарплату, только без труда. Это тоже беспрецедентно. Как и американский гос. долг и дефицит бюджета (торговый баланс уже давно), и выросшая на 25-30% за последние 5 месяцев денежная масса в США - это тоже, по-моему, не имеет аналогов в истории. В Веймарской республике тоже через месяц после начала краха местной валюты все кричали, что от нее надо избавляться, и это совсем не значило, что наступило время копить горы ворохов той бумаги, так как большинство всегда ошибается. Такая же судьба может постигнуть и доллар с такой политикой.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:05

  vladus17 написав:
Что я хочу этим сказать так то что золото нужно привязывать не к какой то валюте, и сколько оно в ней будет стоить, а к человеческому труду и возможно к другим товарам (хороший костюм, компютер, машина, яхта, дом и прч.)
Когда перекос становиться слишком явным (для тех кто в теме и за этим следят) в пользу золота против всего остального -его нужно продавать и покупать то что недооцененно. Валюта здесь большим числом значения не имеет, только как медиана обмена.

Валюта, это де́ньги. Всеобщий эквивалент, служащий мерой стоимости любых товаров и услуг. В том числе золота.
Поэтому сначала деньги, а потом уже золото. Оно вторично.
Сейчас нет никакого перекоса в пользу золота, а есть переизбыток денег.
И экономическая гравитация всё расставляет на свои места.
Посмотрите вокруг. Дорожает практически всё: Золото, серебро, платина, нефть, практически все мировые валюты....
Почему? Потому что закачиваются в систему не миллиарды, а триллионы долларов....
25% годового бюджета США закачали пустыми деньгами...
И что вы хотите? Чтобы золото стоило $1400$, о которых вы писали ещё совсем недавно.
Лично мне эта цифра кажется уже смешной
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:09

  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:Gesha Один лишь факт сколько народу топит сейчас за золото - уже настораживает. :shock:

Тут согласен, когда уже началась шумиха по телеку и даже Эрик Найман записывает получасовые видео с прогнозами роста золота, выглядит это все очень подозрительно. Но не забываем, в какое время живем. Когда тупо печатают деньги и раздают неграм как зарплату, только без труда. Это тоже беспрецедентно. Как и американский гос. долг и дефицит бюджета (торговый баланс уже давно), и выросшая на 25-30% за последние 5 месяцев денежная масса в США - это тоже, по-моему, не имеет аналогов в истории. В Веймарской республике тоже через месяц после начала краха местной валюты все кричали, что от нее надо избавляться, и это совсем не значило, что наступило время копить горы ворохов той бумаги, так как большинство всегда ошибается. Такая же судьба может постигнуть и доллар с такой политикой.

Ну я однозначно не агитирую копить тонну зеленой макулатуры под матрасом - как альтернативу золоту. Есть же в Мире столько всего прекрасного!
Честно сказать, я бы яхту себе купил и пошел бы в моря! Эх денег маловато для такого удовольствия. Может еще на желтом удасться что то поздаработать, так что пусть растет, я за! 8)
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:10

  vladus17 написав:Gesha Один лишь факт сколько народу топит сейчас за золото - уже настораживает.

Прям все знают как на сегодняшний день можно заработать легких денег, прикупив металла. Как чудесно! :mrgreen:


Почему "на сегодняшний день"? Вы же в начале апреля отговаривали меня брать золото на хаях. А я безрезультатно пытался узнать у Вас, хаи - это сколько? Вы скромно молчали.

Горячие новости по драгоценным металлам
Gesha
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:21

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Валюта, это де́ньги. Всеобщий эквивалент, служащий мерой стоимости любых товаров и услуг. В том числе золота.

Человеческий труд и товары (продукт человеческого труда) - это деньги. Валюта - медианна обмена товаров и услуг ( труда). Поэтому деньгами может быть и золото и серебро, и кусок бумаги если мы условимся ее обслуживать должным образом.
  наблюдательный написав:Сейчас нет никакого перекоса в пользу золота, а есть переизбыток денег.

Перекос оплаты труда в золотом эквеваленте уже , я считаю, есть.
  наблюдательный написав:Почему? Потому что закачиваются в систему не миллиарды, а триллионы долларов....
25% годового бюджета США закачали пустыми деньгами...
И что вы хотите? Чтобы золото стоило $1400$, о которых вы писали ещё совсем недавно.
Лично мне эта цифра кажется уже смешной

Я не хочу что бы золото дешевело до 1400 , или дорожало до 5400. Я больше за стабильность и за статус кво. Но увы, Мир как поезд движется по рейсам, и его не остановить.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:24

  Gesha написав:
  vladus17 написав:Gesha Один лишь факт сколько народу топит сейчас за золото - уже настораживает.

Прям все знают как на сегодняшний день можно заработать легких денег, прикупив металла. Как чудесно! :mrgreen:


Почему "на сегодняшний день"? Вы же в начале апреля отговаривали меня брать золото на хаях. А я безрезультатно пытался узнать у Вас, хаи - это сколько? Вы скромно молчали.

Горячие новости по драгоценным металлам

1000 раз ошибался, и еще возможно столько же ошибусь. Поэтому прошу моих советов не слушать. Себе в убыток!
Сейчас предпочитаю просто дискусировать на интересующую мне тему вместо того что бы слепо давать какие то прогнозы.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:47

Добрый день, впервые на этой ветке. Хочу не пропустить хаи и продать слиток банковского золота 50 г штампованый в упаковке, документы на приобретение есть. Банка который продавал уже нет. Подскажите пожалуйста где это эффективней всего и безопасно сделать? Заранее, дякую.
Разговор на тему эти хаи еще не те хаи а дальше будет еще хаистее не интересен. Каждый думает своей головой, это золото я покупал 08.11.2008 по 152грн/гр предполагая долгосрочные инвестиции, поглядывая на график золота понимаю что его можно было продать по 1800-1900 и откупить по 1200 или даже ниже. Поэтому этот пик я пропустить не хочу, окажется что это не пик ... ну и ладно)
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:44

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:Валюта, это де́ньги. Всеобщий эквивалент, служащий мерой стоимости любых товаров и услуг. В том числе золота.

Человеческий труд и товары (продукт человеческого труда) - это деньги. Валюта - медианна обмена товаров и услуг ( труда). Поэтому деньгами может быть и золото и серебро, и кусок бумаги если мы условимся ее обслуживать должным образом.

Предлагаю закончить эту пустую говорильню, иначе куры засмеют.

Вам на будущее:
Валю́та (от итал. valuta) — национальные, иностранные и международные деньги, как в наличной форме (в виде банкнот, казначейских билетов, монет), так и безналичной (на банковских счетах и в банковских вкладах), являющиеся законным средством платежа
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 1%82%D0%B0
наблюдательный
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здесь в заявках физлиц оставьте свою заявку-я так сегодня продал по 64$ за грам!
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 22:17

наблюдательный да я знаю что пишет википедия, но у меня по этому поводу свое мнение.
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vladus17
 
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