|
|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 05 сер, 2020 22:22
Валюта - медианна обмена товаров и услуг ( труда).[/color]
Я немного не коректно выразился. Медиана- от слова medium с англ перевод ,,средство,,.
Правильно будет так
Валюта - средство обмена товаров и услуг. В сущности своей является просто муколатурой. Деньгами является лишь тогда когда мы предаем ей данное значение за счет нашего воображения & согласия сторон.
Life is good.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1570
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 22:35
llex49 написав:
Золото будет стоить столько, за сколько готв будет его продать монополист. Очередной диктатор без колебаний готов будет заплатить миллион долларов, украденых у собственного народа, что-бы подарить золотую брошь своей любимой. Именно поэтому золото будет востребованно всегда.
Я пожалуй не соглашусь с вашей теорией. Золото будет стоить ровно столько сколько за него будут готовы заплатить денег/эквивалент своего труда.
С золотой брошкой вы вообще загнули, улыбнуло)))
Можно вопрос?
В каком веке живете?
Олигархи любовницам дарят машины, квартиры, походы в рестораны/бутики, бриллианты в конце концов! Губатым телочкам ваша золотая брошка ни в... ни в красну армию.
Кароче жене своей подарите такой шикарный подарок, на день рождения! Главное чтоб у нее голова после него не разболелась и она не попросила вас переночевать в другой комнате на диване
Life is good.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1570
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 23:54
vladus17 написав: llex49 написав:
Золото будет стоить столько, за сколько готв будет его продать монополист. Очередной диктатор без колебаний готов будет заплатить миллион долларов, украденых у собственного народа, что-бы подарить золотую брошь своей любимой. Именно поэтому золото будет востребованно всегда.
Я пожалуй не соглашусь с вашей теорией. Золото будет стоить ровно столько сколько за него будут готовы заплатить денег/эквивалент своего труда.
С золотой брошкой вы вообще загнули, улыбнуло)))
Можно вопрос?
В каком веке живете?
Олигархи любовницам дарят машины, квартиры, походы в рестораны/бутики, бриллианты в конце концов! Губатым телочкам ваша золотая брошка ни в... ни в красну армию.
Кароче жене своей подарите такой шикарный подарок, на день рождения! Главное чтоб у нее голова после него не разболелась и она не попросила вас переночевать в другой комнате на диване
Это уже истерика с некоторой долей хамства.
Человек сказал образно за брошку и какого пуя лапать в разговоре чьи-то семейные отношения своми грабками мне вообще непонятно.
Когда нечего ответить, лучше промолчи, бо такая истерика лишь подчёркивает твою слабость и недальновидность.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 847
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|