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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2178217921802181
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 22:22

Валюта - медианна обмена товаров и услуг ( труда).[/color]

Я немного не коректно выразился. Медиана- от слова medium с англ перевод ,,средство,,.
Правильно будет так
Валюта - средство обмена товаров и услуг. В сущности своей является просто муколатурой. Деньгами является лишь тогда когда мы предаем ей данное значение за счет нашего воображения & согласия сторон.
Life is good.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 22:35

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  llex49 написав:Золото будет стоить столько, за сколько готв будет его продать монополист. Очередной диктатор без колебаний готов будет заплатить миллион долларов, украденых у собственного народа, что-бы подарить золотую брошь своей любимой. Именно поэтому золото будет востребованно всегда.

Я пожалуй не соглашусь с вашей теорией. Золото будет стоить ровно столько сколько за него будут готовы заплатить денег/эквивалент своего труда.

С золотой брошкой вы вообще загнули, улыбнуло)))
Можно вопрос?
В каком веке живете?
Олигархи любовницам дарят машины, квартиры, походы в рестораны/бутики, бриллианты в конце концов! Губатым телочкам ваша золотая брошка ни в... ни в красну армию.
Кароче жене своей подарите такой шикарный подарок, на день рождения! Главное чтоб у нее голова после него не разболелась и она не попросила вас переночевать в другой комнате на диване :mrgreen:
Life is good.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 23:54

  vladus17 написав:
  llex49 написав:Золото будет стоить столько, за сколько готв будет его продать монополист. Очередной диктатор без колебаний готов будет заплатить миллион долларов, украденых у собственного народа, что-бы подарить золотую брошь своей любимой. Именно поэтому золото будет востребованно всегда.

Я пожалуй не соглашусь с вашей теорией. Золото будет стоить ровно столько сколько за него будут готовы заплатить денег/эквивалент своего труда.

С золотой брошкой вы вообще загнули, улыбнуло)))
Можно вопрос?
В каком веке живете?
Олигархи любовницам дарят машины, квартиры, походы в рестораны/бутики, бриллианты в конце концов! Губатым телочкам ваша золотая брошка ни в... ни в красну армию.
Кароче жене своей подарите такой шикарный подарок, на день рождения! Главное чтоб у нее голова после него не разболелась и она не попросила вас переночевать в другой комнате на диване :mrgreen:

Это уже истерика с некоторой долей хамства.
Человек сказал образно за брошку и какого пуя лапать в разговоре чьи-то семейные отношения своми грабками мне вообще непонятно.
Когда нечего ответить, лучше промолчи, бо такая истерика лишь подчёркивает твою слабость и недальновидность.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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  #<1 ... 2178217921802181
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