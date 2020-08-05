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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2178217921802181 Додано: Сер 05 сер, 2020 22:22 Валюта - медианна обмена товаров и услуг ( труда).[/color]



Я немного не коректно выразился. Медиана- от слова medium с англ перевод ,,средство,,.

Правильно будет так

Валюта - средство обмена товаров и услуг. В сущности своей является просто муколатурой. Деньгами является лишь тогда когда мы предаем ей данное значение за счет нашего воображения & согласия сторон. Я немного не коректно выразился. Медиана- от слова medium с англ перевод ,,средство,,.Правильно будет такВалюта - средство обмена товаров и услуг. В сущности своей является просто муколатурой. Деньгами является лишь тогда когда мы предаем ей данное значение за счет нашего воображения & согласия сторон. Life is good. vladus17 Повідомлень: 1570 З нами з: 21.03.14 Подякував: 126 раз. Подякували: 147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 22:35 Re: Горячие новости по драгоценным металлам llex49 написав: Золото будет стоить столько, за сколько готв будет его продать монополист. Очередной диктатор без колебаний готов будет заплатить миллион долларов, украденых у собственного народа, что-бы подарить золотую брошь своей любимой. Именно поэтому золото будет востребованно всегда. Золото будет стоить столько, за сколько готв будет его продать монополист. Очередной диктатор без колебаний готов будет заплатить миллион долларов, украденых у собственного народа, что-бы подарить золотую брошь своей любимой. Именно поэтому золото будет востребованно всегда.

Я пожалуй не соглашусь с вашей теорией. Золото будет стоить ровно столько сколько за него будут готовы заплатить денег/эквивалент своего труда.



С золотой брошкой вы вообще загнули, улыбнуло)))

Можно вопрос?

В каком веке живете?

Олигархи любовницам дарят машины, квартиры, походы в рестораны/бутики, бриллианты в конце концов! Губатым телочкам ваша золотая брошка ни в... ни в красну армию.

Кароче жене своей подарите такой шикарный подарок, на день рождения! Главное чтоб у нее голова после него не разболелась и она не попросила вас переночевать в другой комнате на диване Я пожалуй не соглашусь с вашей теорией. Золото будет стоить ровно столько сколько за него будут готовы заплатить денег/эквивалент своего труда.С золотой брошкой вы вообще загнули, улыбнуло)))Можно вопрос?В каком веке живете?Олигархи любовницам дарят машины, квартиры, походы в рестораны/бутики, бриллианты в конце концов! Губатым телочкам ваша золотая брошка ни в... ни в красну армию.Кароче жене своей подарите такой шикарный подарок, на день рождения! Главное чтоб у нее голова после него не разболелась и она не попросила вас переночевать в другой комнате на диване Life is good. vladus17 Повідомлень: 1570 З нами з: 21.03.14 Подякував: 126 раз. Подякували: 147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 23:54 vladus17 написав: llex49 написав: Золото будет стоить столько, за сколько готв будет его продать монополист. Очередной диктатор без колебаний готов будет заплатить миллион долларов, украденых у собственного народа, что-бы подарить золотую брошь своей любимой. Именно поэтому золото будет востребованно всегда. Золото будет стоить столько, за сколько готв будет его продать монополист. Очередной диктатор без колебаний готов будет заплатить миллион долларов, украденых у собственного народа, что-бы подарить золотую брошь своей любимой. Именно поэтому золото будет востребованно всегда.

Я пожалуй не соглашусь с вашей теорией. Золото будет стоить ровно столько сколько за него будут готовы заплатить денег/эквивалент своего труда.



С золотой брошкой вы вообще загнули, улыбнуло)))

Можно вопрос?

В каком веке живете?

Олигархи любовницам дарят машины, квартиры, походы в рестораны/бутики, бриллианты в конце концов! Губатым телочкам ваша золотая брошка ни в... ни в красну армию.

Кароче жене своей подарите такой шикарный подарок, на день рождения! Главное чтоб у нее голова после него не разболелась и она не попросила вас переночевать в другой комнате на диване Я пожалуй не соглашусь с вашей теорией. Золото будет стоить ровно столько сколько за него будут готовы заплатить денег/эквивалент своего труда.С золотой брошкой вы вообще загнули, улыбнуло)))Можно вопрос?В каком веке живете?Олигархи любовницам дарят машины, квартиры, походы в рестораны/бутики, бриллианты в конце концов! Губатым телочкам ваша золотая брошка ни в... ни в красну армию.Кароче жене своей подарите такой шикарный подарок, на день рождения! Главное чтоб у нее голова после него не разболелась и она не попросила вас переночевать в другой комнате на диване

Это уже истерика с некоторой долей хамства.

Человек сказал образно за брошку и какого пуя лапать в разговоре чьи-то семейные отношения своми грабками мне вообще непонятно.

Когда нечего ответить, лучше промолчи, бо такая истерика лишь подчёркивает твою слабость и недальновидность. Это уже истерика с некоторой долей хамства.Человек сказал образно за брошку и какого пуя лапать в разговоре чьи-то семейные отношения своми грабками мне вообще непонятно.Когда нечего ответить, лучше промолчи, бо такая истерика лишь подчёркивает твою слабость и недальновидность. Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность. swan forever Повідомлень: 847 З нами з: 27.05.15 Подякував: 149 раз. Подякували: 141 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 00:27 наблюдательный написав: vladus17 написав: наблюдательный написав: Когда будет 3000, то по 2500 будут отрывать с руками.

А всё к тому идёт. Просто время нужно.... Когда будет 3000, то по 2500 будут отрывать с руками.А всё к тому идёт. Просто время нужно....

Покупательная способность , к сожалению, у людей не вырастет, поэтому с руками будут вырывать разве что у перехода, ночью (( Покупательная способность , к сожалению, у людей не вырастет, поэтому с руками будут вырывать разве что у перехода, ночью ((



Золото не предмет первой необходимости, который нужен каждый день.

Поэтому подавляющее большинство населения на него и не смотрит.

Оно не видит в нём средство защиты от инфляции, так как не понимает суть происходящего.

Им бакс или евру подавай. А золото, как писал Роберт Кийосаки, есть деньги богов. Когда заварится крутая каша, то несколько десятков миллиардеров, если нужно будет, то смогут выкупить столько золота, что даже индусам не снилось.

Сейчас ювелирка уже мало что решает... Золото не предмет первой необходимости, который нужен каждый день.Поэтому подавляющее большинство населения на него и не смотрит.Оно не видит в нём средство защиты от инфляции, так как не понимает суть происходящего.Им бакс или евру подавай. А золото, как писал Роберт Кийосаки, есть деньги богов. Когда заварится крутая каша, то несколько десятков миллиардеров, если нужно будет, то смогут выкупить столько золота, что даже индусам не снилось.Сейчас ювелирка уже мало что решает...



Похоже на то, что чистильщики обуви еще не в курсе про золото, но и взрывной инфляции/девальвации пока не наблюдается - бензин на месте, бухло с закуской тоже, поэтому особо и не чешутся.

Фиата в мире стало больше, но он по большей части перетекает в фонду, а кто-то уже перкладывается и в защитные активы. Что там на очереди по теории кризисов в рост, а что вниз - продовольствие, недвига, металлы, энергоресурсы...?

Хотя на этот раз по классике может и не пойти, уж сильно напрягает политика благих немерений вливания ликвидности "для поддержания экономики". Похоже на то, что чистильщики обуви еще не в курсе про золото, но и взрывной инфляции/девальвации пока не наблюдается - бензин на месте, бухло с закуской тоже, поэтому особо и не чешутся.Фиата в мире стало больше, но он по большей части перетекает в фонду, а кто-то уже перкладывается и в защитные активы. Что там на очереди по теории кризисов в рост, а что вниз - продовольствие, недвига, металлы, энергоресурсы...?Хотя на этот раз по классике может и не пойти, уж сильно напрягает политика благих немерений вливания ликвидности "для поддержания экономики". Востаннє редагувалось xsh в Чет 06 сер, 2020 00:31, всього редагувалось 1 раз. xsh Повідомлень: 101 З нами з: 31.08.12 Подякував: 195 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 00:30 наблюдательный написав: Когда? Когда?

Падать? Предполагаю, что в 21 году Падать? Предполагаю, что в 21 году Richi Повідомлень: 1563 З нами з: 25.09.08 Подякував: 675 раз. Подякували: 651 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2178217921802181 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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