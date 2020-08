Форуми / Банківські метали та

#<1 ... 2179218021812182> Додано: Сер 05 сер, 2020 22:22 Валюта - медианна обмена товаров и услуг ( труда).



Я немного не коректно выразился. Медиана- от слова medium с англ перевод ,,средство,,.

Правильно будет так

Я пожалуй не соглашусь с вашей теорией. Золото будет стоить ровно столько сколько за него будут готовы заплатить денег/эквивалент своего труда.



С золотой брошкой вы вообще загнули, улыбнуло)))

Можно вопрос?

В каком веке живете?

Олигархи любовницам дарят машины, квартиры, походы в рестораны/бутики, бриллианты в конце концов! Губатым телочкам ваша золотая брошка ни в... ни в красну армию.

Я пожалуй не соглашусь с вашей теорией. Золото будет стоить ровно столько сколько за него будут готовы заплатить денег/эквивалент своего труда.



С золотой брошкой вы вообще загнули, улыбнуло)))

Можно вопрос?

В каком веке живете?

Олигархи любовницам дарят машины, квартиры, походы в рестораны/бутики, бриллианты в конце концов! Губатым телочкам ваша золотая брошка ни в... ни в красну армию.

Это уже истерика с некоторой долей хамства.

Человек сказал образно за брошку и какого пуя лапать в разговоре чьи-то семейные отношения своми грабками мне вообще непонятно.

Это уже истерика с некоторой долей хамства.
Человек сказал образно за брошку и какого пуя лапать в разговоре чьи-то семейные отношения своми грабками мне вообще непонятно.
Когда нечего ответить, лучше промолчи, бо такая истерика лишь подчёркивает твою слабость и недальновидность.

А всё к тому идёт. Просто время нужно.... Когда будет 3000, то по 2500 будут отрывать с руками.А всё к тому идёт. Просто время нужно....

Покупательная способность , к сожалению, у людей не вырастет, поэтому с руками будут вырывать разве что у перехода, ночью (( Покупательная способность , к сожалению, у людей не вырастет, поэтому с руками будут вырывать разве что у перехода, ночью ((



Золото не предмет первой необходимости, который нужен каждый день.

Поэтому подавляющее большинство населения на него и не смотрит.

Оно не видит в нём средство защиты от инфляции, так как не понимает суть происходящего.

Им бакс или евру подавай. А золото, как писал Роберт Кийосаки, есть деньги богов. Когда заварится крутая каша, то несколько десятков миллиардеров, если нужно будет, то смогут выкупить столько золота, что даже индусам не снилось.

Сейчас ювелирка уже мало что решает... Золото не предмет первой необходимости, который нужен каждый день.Поэтому подавляющее большинство населения на него и не смотрит.Оно не видит в нём средство защиты от инфляции, так как не понимает суть происходящего.Им бакс или евру подавай. А золото, как писал Роберт Кийосаки, есть деньги богов. Когда заварится крутая каша, то несколько десятков миллиардеров, если нужно будет, то смогут выкупить столько золота, что даже индусам не снилось.Сейчас ювелирка уже мало что решает...



Похоже на то, что чистильщики обуви еще не в курсе про золото, но и взрывной инфляции/девальвации пока не наблюдается - бензин на месте, бухло с закуской тоже, поэтому особо и не чешутся.

Фиата в мире стало больше, но он по большей части перетекает в фонду, а кто-то уже перкладывается и в защитные активы. Что там на очереди по теории кризисов в рост, а что вниз - продовольствие, недвига, металлы, энергоресурсы...?

Похоже на то, что чистильщики обуви еще не в курсе про золото, но и взрывной инфляции/девальвации пока не наблюдается - бензин на месте, бухло с закуской тоже, поэтому особо и не чешутся.
Фиата в мире стало больше, но он по большей части перетекает в фонду, а кто-то уже перкладывается и в защитные активы. Что там на очереди по теории кризисов в рост, а что вниз - продовольствие, недвига, металлы, энергоресурсы...?
Хотя на этот раз по классике может и не пойти, уж сильно напрягает политика благих немерений вливания ликвидности "для поддержания экономики".

Падать? Предполагаю, что в 21 году

Что я хочу этим сказать так то что золото нужно привязывать не к какой то валюте, и сколько оно в ней будет стоить, а к человеческому труду и возможно к другим товарам (хороший костюм, компютер, машина, яхта, дом и прч.)

Когда перекос становиться слишком явным (для тех кто в теме и за этим следят) в пользу золота против всего остального -его нужно продавать и покупать то что недооцененно. Валюта здесь большим числом значения не имеет , только как медиана обмена.

Что я хочу этим сказать так то что золото нужно привязывать не к какой то валюте, и сколько оно в ней будет стоить, а к человеческому труду и возможно к другим товарам (хороший костюм, компютер, машина, яхта, дом и прч.)Когда перекос становиться слишком явным (для тех кто в теме и за этим следят) в пользу золота против всего остального -его нужно продавать и покупать то что недооцененно., только как медиана обмена.

Валюта, это де́ньги. Всеобщий эквивалент, служащий мерой стоимости любых товаров и услуг. В том числе золота.

Поэтому сначала деньги, а потом уже золото. Оно вторично.

Сейчас нет никакого перекоса в пользу золота, а есть переизбыток денег.

И экономическая гравитация всё расставляет на свои места.

Посмотрите вокруг. Дорожает практически всё: Золото, серебро, платина, нефть, практически все мировые валюты....

Почему? Потому что закачиваются в систему не миллиарды, а триллионы долларов....

25% годового бюджета США закачали пустыми деньгами...

И что вы хотите? Чтобы золото стоило $1400$, о которых вы писали ещё совсем недавно.

Лично мне эта цифра кажется уже смешной Валюта, это де́ньги. Всеобщий эквивалент, служащий мерой стоимости любых товаров и услуг. В том числе золота.Поэтому сначала деньги, а потом уже золото. Оно вторично.Сейчас нет никакого перекоса в пользу золота, а есть переизбыток денег.И экономическая гравитация всё расставляет на свои места.Посмотрите вокруг. Дорожает практически всё: Золото, серебро, платина, нефть, практически все мировые валюты....Почему? Потому что закачиваются в систему не миллиарды, а триллионы долларов....25% годового бюджета США закачали пустыми деньгами...И что вы хотите? Чтобы золото стоило $1400$, о которых вы писали ещё совсем недавно.Лично мне эта цифра кажется уже смешной

Я о чем писал тут пол- года... А? Ну на счет всего!

Я о чем писал тут пол- года... А? Ну на счет всего!
Вы уже признали что растет все!, и будет расти... А золото уже выросло. Сейчас в золоте идем загон, сами знаете кого!

Кто заработал- молодцы! В такой взлет золота не верил, снимаю шляпу... Но по другим позициям был прав, согласитесь...

Кто заработал- молодцы! В такой взлет золота не верил, снимаю шляпу... Но по другим позициям был прав, согласитесь...
И не забывайте, праздник не может быть долгим!!!

Я пожалуй не соглашусь с вашей теорией. Золото будет стоить ровно столько сколько за него будут готовы заплатить денег/эквивалент своего труда.



С золотой брошкой вы вообще загнули, улыбнуло)))

Можно вопрос?

В каком веке живете?

Олигархи любовницам дарят машины, квартиры, походы в рестораны/бутики, бриллианты в конце концов! Губатым телочкам ваша золотая брошка ни в... ни в красну армию.

Вы меня удивили. Начнём по порядку. Я живу в 21 веке. Это так, для ясности. Теперь Вам вопрос: что принципиально изменилось в товарно-денежных отношениях со , скажем, 19 века? Отвечу за Вас: ничего! Всё так-же спрос рождает предложение. Всё так-же товар стоит столько, сколько за него готовы заплатить. Суть не изменилась. А теперь представьте, что в этой модели исчезло "предложение". Спрос сразу возрастает. Спрос становится не просто большим, а гигантским. Когда человек хочет подчеркнуть свой статус его не интересуют трудозатраты. Он хочет что-то уникальное, чего у других нет. И если это будет золотая брошь- то почему-бы и да.

Вы меня удивили. Начнём по порядку. Я живу в 21 веке. Это так, для ясности. Теперь Вам вопрос: что принципиально изменилось в товарно-денежных отношениях со , скажем, 19 века? Отвечу за Вас: ничего! Всё так-же спрос рождает предложение. Всё так-же товар стоит столько, сколько за него готовы заплатить. Суть не изменилась. А теперь представьте, что в этой модели исчезло "предложение". Спрос сразу возрастает. Спрос становится не просто большим, а гигантским. Когда человек хочет подчеркнуть свой статус его не интересуют трудозатраты. Он хочет что-то уникальное, чего у других нет. И если это будет золотая брошь- то почему-бы и да.
Ваша ошибка состоит в узости взглядов и отсутствии фантазии. Вы судите с точки зрения сегодняшнего дня, к которому Вы привыкли. А шаг вперёд или назад во времени - для Вас уже проблема. А поскольку фантазии нет, то и советы, которые Вы мне даёте такие-же бесполезные. Тем более, что я Вас о них не просил.

Звонил вчера по золоту в несколько банков. Нигде в наличии нет. Где-то есть кроме ЧР, кто знает?

Так же прошу заметить что золото легко перерабатываемое вещество, оно никуда не девается. Сколько накопали столько и будет до конца времени! Оно всех нас переживет.

Мало того, полезных свойств применяемых в технологии , медецине и прч у него крайне мало. То же серебро во много раз более применимо в этих сферах чем золото.

В ювелирке используеться широко, изза мягкости металла и привлекательного желтого цвета. Вот и все его прелести.

В таких условия условная золотая брошь стоить больше чем пару недель - месяц, человеческого труда - не может! Разве что в нее натыкают брелиантов. ИЛИ вас просто хотят развести как недалекого...



Вы же живете в каких то совсем других реалиях. Где губатые телочки ценят золотую брошку превыше всего, и готовы исполнить любые ваши желания за такой крутой подарок.

Было бы конечно не плохо, но увы!

Кстати, если вы так уверены что такое будущее нас ждет, могу дать адресс хорошего ювелир магазина, скидку гарантирую при покупке от 10 брошек -5%

