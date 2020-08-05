Кажется у кого то попная-боль от моей шутки началась. Но это хорошо. Я старался!
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 06 сер, 2020 08:36
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Кажется у кого то попная-боль от моей шутки началась. Но это хорошо. Я старался!
Life is good.
Додано: Чет 06 сер, 2020 08:51
Да вы тут много начудили.....
Не далее как этой весной вещали это:
Не, 1000$ это много. 800-900 будет в самый раз. Сейчас бычков немного в сетки половят на 1400-1500 уровнях, и уже потом обратно вниз с песней!
Горячие новости по драгоценным металлам
Или это:
Если будет кризис в ближайшие год-два, то ожидаю снижения цены еще на процентов 30%. Только тогда буду опять в него заходить. А по цене 1400+ вообще не интересно.
Горячие новости по драгоценным металлам
Короче говоря, толку от вашей писанины ровно 0.00001
Пустая трата времени....
Просто вниз, да ещё с песней, тут не катит....
Подучитесь маленько...
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