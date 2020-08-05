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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2179218021812182
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 08:36

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  swan forever написав:Когда нечего ответить, лучше промолчи, бо такая истерика лишь подчёркивает твою слабость и недальновидность.

Кажется у кого то попная-боль от моей шутки началась. Но это хорошо. Я старался! :mrgreen:
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 08:51

  vladus17 написав:Я о чем писал тут пол- года... А? Ну на счет всего!

Да вы тут много начудили.....
Не далее как этой весной вещали это:
Не, 1000$ это много. 800-900 будет в самый раз. Сейчас бычков немного в сетки половят на 1400-1500 уровнях, и уже потом обратно вниз с песней!
Горячие новости по драгоценным металлам
Или это:
Если будет кризис в ближайшие год-два, то ожидаю снижения цены еще на процентов 30%. Только тогда буду опять в него заходить. А по цене 1400+ вообще не интересно.
Горячие новости по драгоценным металлам

Короче говоря, толку от вашей писанины ровно 0.01
Пустая трата времени....

Просто вниз, да ещё с песней, тут не катит....
Подучитесь маленько...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:15

  change_pm написав:Народ, цікаво на якому рівні почнеться паніка у баксотримачів?

На 2500? Чи на 3000?

зі. 3 тис і більше, імхо, буде, як в Штатах почнуться сепарські розборки під час/після президентських перегонів.

ззі. А коли/якщо Штати підуть в повний рознос, що тоді буде з золотом?
Як себе баксотримачі будуть відчувати?

Тут момент есть. Я уже писал, что APMEX пуст. Локальные магазинчики тоже пусты. Фактически физическое золото тяжело купить. А 2500-2600 это следующий уровень сопротивления. Если пробьет, то и на 3 сходим. Лично я сливаюсь на 2500 и жду.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:17

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:Когда будет 3000, то по 2500 будут отрывать с руками.
А всё к тому идёт. Просто время нужно....

Покупательная способность , к сожалению, у людей не вырастет, поэтому с руками будут вырывать разве что у перехода, ночью ((

Вот тут я бы не был столь уверен. Почти все вертолетные деньги в США для физиков ушли в стоки. Что будет если сейчас в золото пойдут? Как раз перед этой раздачей хайп и поднимают
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:19

  Петрович написав:Звонил вчера по золоту в несколько банков. Нигде в наличии нет. Где-то есть кроме ЧР, кто знает?

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:22

  Nickmess написав:Какая разница откуда. Форум украинский. На сегодня в наличии слитков нет)))

ну читают то вас не только с Украины. :) У нас, к примеру, орды остались еще унцевые впродаже
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:24

  Richi написав:
  наблюдательный написав:Напомню, крупней банк США, Bank of America, поднял свою 18-месячную целевую цену на золото до 3000 долларов США за унцию в отчете под названием
«ФРС не может печатать золото».

Думаю, что 2400 и начнём падать в район 1800 и только потом пойдём на 3000.

Я б сказал в начале сентября будет резкий пробой в низ, а потом стремительный взлет. До 3к взлетим очень быстро к декабрю.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 21:18

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:Я о чем писал тут пол- года... А? Ну на счет всего!

Да вы тут много начудили.....

Это фраза вообще не моя. Чего вы мне ее приписали?
Это написал VitaliyN:
  VitaliyN написав:Я о чем писал тут пол- года... А? Ну на счет всего!
Вы уже признали что растет все!, и будет расти... А золото уже выросло. Сейчас в золоте идем загон, сами знаете кого!

  наблюдательный написав:Короче говоря, толку от вашей писанины ровно 0.01
Пустая трата времени....


Да я раньше много ошибок понаделывал. и что с того?
Не ошибается тот, кто ничего не делает!

Толку от моей писанины? Я захожу сюда пообщаться по теме. Мне от этого есть толк. Я пишу здесь ради личного удовольствия. А не для того чтоб вы нашли в моих постах какой то толк.
Странно что мне приходиться это обяснять столь ,,умному,, человеку который никогда не ошибается , между прочим. :roll:
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 21:29

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Понаехал написав:Вот тут я бы не был столь уверен. Почти все вертолетные деньги в США для физиков ушли в стоки. Что будет если сейчас в золото пойдут? Как раз перед этой раздачей хайп и поднимают

Ну если они пойдут в золото - то тогда вырастет золото.
Но я думаю там все так устроено что эти деньги обязаны идти в стоки. Им под это дело их и выдали, а не под покупку золота.
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