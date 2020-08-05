Додано: Чет 06 сер, 2020 21:18

наблюдательный написав: vladus17 написав: Я о чем писал тут пол- года... А? Ну на счет всего!

Я о чем писал тут пол- года... А? Ну на счет всего!

Да вы тут много начудили.....

Да вы тут много начудили.....

VitaliyN написав: Я о чем писал тут пол- года... А? Ну на счет всего!

Вы уже признали что растет все!, и будет расти... А золото уже выросло. Сейчас в золоте идем загон, сами знаете кого! Я о чем писал тут пол- года... А? Ну на счет всего!Вы уже признали что растет все!, и будет расти... А золото уже выросло. Сейчас в золоте идем загон, сами знаете кого!

наблюдательный написав: Короче говоря, толку от вашей писанины ровно 0.01

Пустая трата времени.... Короче говоря, толку от вашей писанины ровно 0.01Пустая трата времени....

Это фраза вообще не моя. Чего вы мне ее приписали?Это написал VitaliyN:Да я раньше много ошибок понаделывал. и что с того?Не ошибается тот, кто ничего не делает!Толку от моей писанины? Я захожу сюда пообщаться по теме. Мне от этого есть толк. Я пишу здесь ради личного удовольствия. А не для того чтоб вы нашли в моих постах какой то толк.Странно что мне приходиться это обяснять столь ,,умному,, человеку который никогда не ошибается , между прочим.