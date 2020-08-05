Кажется у кого то попная-боль от моей шутки началась. Но это хорошо. Я старался!
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Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 06 сер, 2020 08:36
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Кажется у кого то попная-боль от моей шутки началась. Но это хорошо. Я старался!
Life is good.
Додано: Чет 06 сер, 2020 08:51
Да вы тут много начудили.....
Не далее как этой весной вещали это:
Не, 1000$ это много. 800-900 будет в самый раз. Сейчас бычков немного в сетки половят на 1400-1500 уровнях, и уже потом обратно вниз с песней!
Горячие новости по драгоценным металлам
Или это:
Если будет кризис в ближайшие год-два, то ожидаю снижения цены еще на процентов 30%. Только тогда буду опять в него заходить. А по цене 1400+ вообще не интересно.
Горячие новости по драгоценным металлам
Короче говоря, толку от вашей писанины ровно 0.01
Пустая трата времени....
Просто вниз, да ещё с песней, тут не катит....
Подучитесь маленько...
Додано: Чет 06 сер, 2020 20:15
Тут момент есть. Я уже писал, что APMEX пуст. Локальные магазинчики тоже пусты. Фактически физическое золото тяжело купить. А 2500-2600 это следующий уровень сопротивления. Если пробьет, то и на 3 сходим. Лично я сливаюсь на 2500 и жду.
Додано: Чет 06 сер, 2020 20:17
Вот тут я бы не был столь уверен. Почти все вертолетные деньги в США для физиков ушли в стоки. Что будет если сейчас в золото пойдут? Как раз перед этой раздачей хайп и поднимают
Додано: Чет 06 сер, 2020 20:19
Додано: Чет 06 сер, 2020 20:22
Додано: Чет 06 сер, 2020 20:24
Я б сказал в начале сентября будет резкий пробой в низ, а потом стремительный взлет. До 3к взлетим очень быстро к декабрю.
Додано: Чет 06 сер, 2020 21:18
Это фраза вообще не моя. Чего вы мне ее приписали?
Это написал VitaliyN:
Да я раньше много ошибок понаделывал. и что с того?
Не ошибается тот, кто ничего не делает!
Толку от моей писанины? Я захожу сюда пообщаться по теме. Мне от этого есть толк. Я пишу здесь ради личного удовольствия. А не для того чтоб вы нашли в моих постах какой то толк.
Странно что мне приходиться это обяснять столь ,,умному,, человеку который никогда не ошибается , между прочим.
Life is good.
Додано: Чет 06 сер, 2020 21:29
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Ну если они пойдут в золото - то тогда вырастет золото.
Но я думаю там все так устроено что эти деньги обязаны идти в стоки. Им под это дело их и выдали, а не под покупку золота.
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