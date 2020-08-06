RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2180218121822183
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:31

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Понаехал написав:Как показал опыт прошлой выдачи 1 к 1му физики влили именно сумму выданную в стоки. Сейчас начали по всем новостям говорить о золоте\серебре. Массово в уши ссут. Если в воскресенье вечер что-то говорят в новостях- люди действуют.

Не давно смотрел передачу , одну из самых популярных в США ,, 60 Минут,, так там сам Пауел так интересно рассказывал как деньги печатают из воздуха. Интересно к чему бы это люду показывать?
Немного попахивает загоном.
Вот собственно говоря видео нашел в кратце
https://www.youtube.com/watch?v=mrjoElG8KGI

Может быть у них такая стратегия: загнать народ в драг мет по высоким ценам (чем дороже тем лучше, больше эффект будет), потом организовать обвал (чем ниже тем лучше) что бы таким образом отбить у людей аппетит к драг металлам на следуйщие 10 лет. Потом так по кругу.
Стрижка овец куда лучше стратегия чем снятие с них шкур. :idea:
Востаннє редагувалось vladus17 в Чет 06 сер, 2020 22:47, всього редагувалось 3 разів.
Life is good.
vladus17
 
Повідомлень: 1578
З нами з: 21.03.14
Подякував: 126 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:37

  vladus17 написав:Не давно смотрел передачу , одну из самых популярных в США ,, 60 Минут,, так там сам Пауел так интересно рассказывал как деньги печатают из воздуха. Интересно к чему бы это люду показывать?
Немного попахивает загоном.
Вот собственно говоря видео нашел в кратце
https://www.youtube.com/watch?v=mrjoElG8KGI

Это был прошлый загон в стоки. По нескольким каналам это лилось. А в параллель, что только акции американских компаний имеют физическую ценность. :)
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3786
З нами з: 22.05.16
Подякував: 78 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:49

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Понаехал написав:Сейчас начали по всем новостям говорить о золоте\серебре. Массово в уши ссут.

Только с недавно начался массовый загон. Я думаю еще время есть на этой волне прокатиться.
Life is good.
vladus17
 
Повідомлень: 1578
З нами з: 21.03.14
Подякував: 126 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:50

  vladus17 написав:Не давно смотрел передачу , одну из самых популярных в США ,, 60 Минут,, так там сам Пауел так интересно рассказывал как деньги печатают из воздуха. Интересно к чему бы это люду показывать?
Немного попахивает загоном.
Вот собственно говоря видео нашел в кратце
https://www.youtube.com/watch?v=mrjoElG8KGI

Может быть у них такая стратегия: загнать народ в драг мет по высоким ценам (чем дороже тем лучше, больше эффект будет), потом организовать обвал (чем ниже тем лучше) что бы таким образом отбить у людей аппетит к драг металлам на следуйщие 10 лет. Потом так по кругу.
Стрижка овец куда лучше стратегия чем снятие с них шкур. :idea:

Организуют, вопрос, с какого уровня. Был обвал с 800, потом с 1900. Со скольки будет теперь? С серебром сложней - опять от 50 или на этот раз уйдет выше, главный вопрос.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 06 сер, 2020 22:52, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21636
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1552 раз.
Подякували: 2245 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:51

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Организуют, вопрос, с какого уровня. Был обвал с 800, потом с 1900. Со скольки будет теперь. С сереброс сложней - опять от 50 или на этот раз уйдет выше, главный вопрос.

Я думаю хаи в этот раз будут гораздо выше предыдущих, учитывая тот факт что так всегда раньше было, без исключения. Новые хаи выше старых, иногда значительно.
На какие высоты смогут загнать оленину в этот раз- уже вопрос техники.

Цыкличность рынков однако...

Серебро обогнало золото
https://www.vedomosti.ru/finance/articl ... o-obognalo

еще не сейчас, но я думаю скоро можно будет острить лыжи по серебру...
Life is good.
vladus17
 
Повідомлень: 1578
З нами з: 21.03.14
Подякував: 126 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:29

  vladus17 написав:еще не сейчас, но я думаю скоро можно будет острить лыжи по серебру...

Ну, до 50 еще далеко, не говоря уже о выше. Наверное, еще будут попытки высадить нервных.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21636
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1552 раз.
Подякували: 2245 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:56

  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:еще не сейчас, но я думаю скоро можно будет острить лыжи по серебру...

Ну, до 50 еще далеко, не говоря уже о выше. Наверное, еще будут попытки высадить нервных.

Да, с продажей я бы пока не торопился. Но и покупки пока временно прекратил.
Слишком много парнокопытных уже туда загнали. Поэтому считаю что сейчас именно то время когда надо выжидать. Потом главное не прозивать))
Stay on your toes! - как говорят Американцы.
Life is good.
vladus17
 
Повідомлень: 1578
З нами з: 21.03.14
Подякував: 126 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:45

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:еще не сейчас, но я думаю скоро можно будет острить лыжи по серебру...

Ну, до 50 еще далеко, не говоря уже о выше. Наверное, еще будут попытки высадить нервных.

Да, с продажей я бы пока не торопился. Но и покупки пока временно прекратил.
Слишком много парнокопытных уже туда загнали. Поэтому считаю что сейчас именно то время когда надо выжидать. Потом главное не прозивать))
Stay on your toes! - как говорят Американцы.

Тут еще фонда - такой мегапузырь наталкивает на мысль, что адекватность давно потеряна, так что традиционные правила могут не работать. Как в Веймарской республике.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21636
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1552 раз.
Подякували: 2245 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2180218121822183
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2120)
07.08.2020 09:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.