Додано: Чет 06 сер, 2020 22:31

Понаехал написав: Как показал опыт прошлой выдачи 1 к 1му физики влили именно сумму выданную в стоки. Сейчас начали по всем новостям говорить о золоте\серебре. Массово в уши ссут. Если в воскресенье вечер что-то говорят в новостях- люди действуют. Как показал опыт прошлой выдачи 1 к 1му физики влили именно сумму выданную в стоки. Сейчас начали по всем новостям говорить о золоте\серебре. Массово в уши ссут. Если в воскресенье вечер что-то говорят в новостях- люди действуют.

Не давно смотрел передачу , одну из самых популярных в США ,, 60 Минут,, так там сам Пауел так интересно рассказывал как деньги печатают из воздуха. Интересно к чему бы это люду показывать?Немного попахивает загоном.Вот собственно говоря видео нашел в кратцеМожет быть у них такая стратегия: загнать народ в драг мет по высоким ценам (чем дороже тем лучше, больше эффект будет), потом организовать обвал (чем ниже тем лучше) что бы таким образом отбить у людей аппетит к драг металлам на следуйщие 10 лет. Потом так по кругу.Стрижка овец куда лучше стратегия чем снятие с них шкур.