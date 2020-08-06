Понаехал написав:Как показал опыт прошлой выдачи 1 к 1му физики влили именно сумму выданную в стоки. Сейчас начали по всем новостям говорить о золоте\серебре. Массово в уши ссут. Если в воскресенье вечер что-то говорят в новостях- люди действуют.
Не давно смотрел передачу , одну из самых популярных в США ,, 60 Минут,, так там сам Пауел так интересно рассказывал как деньги печатают из воздуха. Интересно к чему бы это люду показывать? Немного попахивает загоном. Вот собственно говоря видео нашел в кратце https://www.youtube.com/watch?v=mrjoElG8KGI
Может быть у них такая стратегия: загнать народ в драг мет по высоким ценам (чем дороже тем лучше, больше эффект будет), потом организовать обвал (чем ниже тем лучше) что бы таким образом отбить у людей аппетит к драг металлам на следуйщие 10 лет. Потом так по кругу. Стрижка овец куда лучше стратегия чем снятие с них шкур.
Востаннє редагувалось vladus17 в Чет 06 сер, 2020 22:47, всього редагувалось 3 разів.
vladus17 написав:Не давно смотрел передачу , одну из самых популярных в США ,, 60 Минут,, так там сам Пауел так интересно рассказывал как деньги печатают из воздуха. Интересно к чему бы это люду показывать? Немного попахивает загоном. Вот собственно говоря видео нашел в кратце https://www.youtube.com/watch?v=mrjoElG8KGI
Это был прошлый загон в стоки. По нескольким каналам это лилось. А в параллель, что только акции американских компаний имеют физическую ценность.
vladus17 написав:Не давно смотрел передачу , одну из самых популярных в США ,, 60 Минут,, так там сам Пауел так интересно рассказывал как деньги печатают из воздуха. Интересно к чему бы это люду показывать? Немного попахивает загоном. Вот собственно говоря видео нашел в кратце https://www.youtube.com/watch?v=mrjoElG8KGI
Может быть у них такая стратегия: загнать народ в драг мет по высоким ценам (чем дороже тем лучше, больше эффект будет), потом организовать обвал (чем ниже тем лучше) что бы таким образом отбить у людей аппетит к драг металлам на следуйщие 10 лет. Потом так по кругу. Стрижка овец куда лучше стратегия чем снятие с них шкур.
Организуют, вопрос, с какого уровня. Был обвал с 800, потом с 1900. Со скольки будет теперь? С серебром сложней - опять от 50 или на этот раз уйдет выше, главный вопрос.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 06 сер, 2020 22:52, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:Организуют, вопрос, с какого уровня. Был обвал с 800, потом с 1900. Со скольки будет теперь. С сереброс сложней - опять от 50 или на этот раз уйдет выше, главный вопрос.
Я думаю хаи в этот раз будут гораздо выше предыдущих, учитывая тот факт что так всегда раньше было, без исключения. Новые хаи выше старых, иногда значительно. На какие высоты смогут загнать оленину в этот раз- уже вопрос техники.
vladus17 написав:еще не сейчас, но я думаю скоро можно будет острить лыжи по серебру...
Ну, до 50 еще далеко, не говоря уже о выше. Наверное, еще будут попытки высадить нервных.
Да, с продажей я бы пока не торопился. Но и покупки пока временно прекратил. Слишком много парнокопытных уже туда загнали. Поэтому считаю что сейчас именно то время когда надо выжидать. Потом главное не прозивать)) Stay on your toes! - как говорят Американцы.
vladus17 написав:еще не сейчас, но я думаю скоро можно будет острить лыжи по серебру...
Ну, до 50 еще далеко, не говоря уже о выше. Наверное, еще будут попытки высадить нервных.
Да, с продажей я бы пока не торопился. Но и покупки пока временно прекратил. Слишком много парнокопытных уже туда загнали. Поэтому считаю что сейчас именно то время когда надо выжидать. Потом главное не прозивать)) Stay on your toes! - как говорят Американцы.
Тут еще фонда - такой мегапузырь наталкивает на мысль, что адекватность давно потеряна, так что традиционные правила могут не работать. Как в Веймарской республике.