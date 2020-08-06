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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2181218221832184
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:59

  Понаехал написав:
  vladus17 написав:
  Понаехал написав:Сейчас начали по всем новостям говорить о золоте\серебре. Массово в уши ссут.

Только с недавно начался массовый загон. Я думаю еще время есть на этой волне прокатиться.

Я буду выпрыгивать на 2450. Ожидаю в сентябре где-то. Но я в ETF. Обратно буду запрыгивать уже в физическое где-то в ноябре по 1800 и буду уже в долгую лет на 20.

Вірите в Трампа? А якщо буде Байден?
А якщо програвша сторона не признає результати виборів і почне сєпаратні дії?

зі. Ось тому реального золота вже немає, все вже заховано під грішею :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:17

  Понаехал написав:
  vladus17 написав:
  Понаехал написав:Сейчас начали по всем новостям говорить о золоте\серебре. Массово в уши ссут.

Только с недавно начался массовый загон. Я думаю еще время есть на этой волне прокатиться.

Я буду выпрыгивать на 2450. Ожидаю в сентябре где-то. Но я в ETF. Обратно буду запрыгивать уже в физическое где-то в ноябре по 1800 и буду уже в долгую лет на 20.

Было гладко на бумаге, да забыли про овраги! (с)
Помнится ситуация дефицита металла в Апреле этого года. Просели до 1460 на биржке, а на улице никто ничего не продает (физику). ИТФ ,конечно, вы бы откупили в два щелчка мышки.
А с физикой может быть заминка.

П.С. Хорошо помниться тот же Апмекс - Out of stock- на все позиции был. Как по серебру так и по золоту.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:39

  change_pm написав:Вірите в Трампа? А якщо буде Байден?
А якщо програвша сторона не признає результати виборів і почне сєпаратні дії?

зі. Ось тому реального золота вже немає, все вже заховано під грішею :)

Верю. Он и не признает. Попытается вывести на 12ю поправку.Что дальше -не знаю. Но я в красном штате- тут безопаснее.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:42

  vladus17 написав:Было гладко на бумаге, да забыли про овраги! (с)
Помнится ситуация дефицита металла в Апреле этого года. Просели до 1460 на биржке, а на улице никто ничего не продает (физику). ИТФ ,конечно, вы бы откупили в два щелчка мышки.
А с физикой может быть заминка.

П.С. Хорошо помниться тот же Апмекс - Out of stock- на все позиции был. Как по серебру так и по золоту.

Помню. Ну посмотрим че к чему. В крайнем случае в ETF временно не зайду. APMEX сейчас вообще опустел.
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  #<1 ... 2181218221832184
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