Понаехал написав: vladus17 написав: Понаехал написав:
Сейчас начали по всем новостям говорить о золоте\серебре. Массово в уши ссут.
Только с недавно начался массовый загон. Я думаю еще время есть на этой волне прокатиться.
Я буду выпрыгивать на 2450. Ожидаю в сентябре где-то. Но я в ETF. Обратно буду запрыгивать уже в физическое где-то в ноябре по 1800 и буду уже в долгую лет на 20.
Было гладко на бумаге, да забыли про овраги! (с)
Помнится ситуация дефицита металла в Апреле этого года. Просели до 1460 на биржке, а на улице никто ничего не продает (физику). ИТФ ,конечно, вы бы откупили в два щелчка мышки.
А с физикой может быть заминка.
П.С. Хорошо помниться тот же Апмекс - Out of stock- на все позиции был. Как по серебру так и по золоту.
Life is good.