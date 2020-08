Форуми / Банківські метали та

#<1 ... 2181218221832184 Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:59 Понаехал написав: vladus17 написав: Понаехал написав: Сейчас начали по всем новостям говорить о золоте\серебре. Массово в уши ссут. Сейчас начали по всем новостям говорить о золоте\серебре. Массово в уши ссут.

Только с недавно начался массовый загон. Я думаю еще время есть на этой волне прокатиться. Только с недавно начался массовый загон. Я думаю еще время есть на этой волне прокатиться.

Я буду выпрыгивать на 2450. Ожидаю в сентябре где-то. Но я в ETF. Обратно буду запрыгивать уже в физическое где-то в ноябре по 1800 и буду уже в долгую лет на 20. Я буду выпрыгивать на 2450. Ожидаю в сентябре где-то. Но я в ETF. Обратно буду запрыгивать уже в физическоеи буду уже в долгую лет на 20.

Вірите в Трампа? А якщо буде Байден?

А якщо програвша сторона не признає результати виборів і почне сєпаратні дії?



Было гладко на бумаге, да забыли про овраги! (с)

Помнится ситуация дефицита металла в Апреле этого года. Просели до 1460 на биржке, а на улице никто ничего не продает (физику). ИТФ ,конечно, вы бы откупили в два щелчка мышки.

А с физикой может быть заминка.



П.С. Хорошо помниться тот же Апмекс - Out of stock- на все позиции был. Как по серебру так и по золоту.

А якщо програвша сторона не признає результати виборів і почне сєпаратні дії?



Верю. Он и не признает. Попытается вывести на 12ю поправку.Что дальше -не знаю. Но я в красном штате- тут безопаснее. Верю. Он и не признает. Попытается вывести на 12ю поправку.Что дальше -не знаю. Но я в красном штате- тут безопаснее. Понаехал

Повідомлень: 3799 З нами з: 22.05.16 Подякував: 78 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:42 vladus17 написав: Было гладко на бумаге, да забыли про овраги! (с)

Помнится ситуация дефицита металла в Апреле этого года. Просели до 1460 на биржке, а на улице никто ничего не продает (физику). ИТФ ,конечно, вы бы откупили в два щелчка мышки.

А с физикой может быть заминка.



Помню. Ну посмотрим че к чему. В крайнем случае в ETF временно не зайду. APMEX сейчас вообще опустел. Помню. Ну посмотрим че к чему. В крайнем случае в ETF временно не зайду. APMEX сейчас вообще опустел. Понаехал

Повідомлень: 3799 З нами з: 22.05.16 Подякував: 78 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 сер, 2020 12:06 А могут ли в ломбарде подсунуть фуфло? Если изделие продается с биркой и чеком? Nickmess Повідомлень: 3510 З нами з: 16.12.09 Подякував: 74 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 сер, 2020 12:09 Так что там со стимулирование пока не договорились? Трамп сказал, что у него другой план. Значит, пока откат? hxbbgaf Повідомлень: 21637 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1552 раз. Подякували: 2245 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 сер, 2020 18:24 hxbbgaf написав: Так что там со стимулирование пока не договорились? Трамп сказал, что у него другой план. Значит, пока откат? Так что там со стимулирование пока не договорились? Трамп сказал, что у него другой план. Значит, пока откат?

3 месяца до выборов. Угадайте кому выгодно что б народ был голодный и зло.... Пока не договорились и будут тянуть ещё месяц. У мистера президента свой план. 3 месяца до выборов. Угадайте кому выгодно что б народ был голодный и зло.... Пока не договорились и будут тянуть ещё месяц. У мистера президента свой план. Понаехал

Повідомлень: 3799 З нами з: 22.05.16 Подякував: 78 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 сер, 2020 18:57 hxbbgaf написав: Так что там со стимулирование пока не договорились? Трамп сказал, что у него другой план. Значит, пока откат? Так что там со стимулирование пока не договорились? Трамп сказал, что у него другой план. Значит, пока откат?

Мнучин предлагает демократам снизить запросы на стимулы на 1 трлн.

Пелоси отказывается. Пока договорняка нет...

Трамп рассматривает возможность снижения налога на заработную плату, защиту от выселения по безработице, увеличение срока выплаты студенческих

кредитов и др.

Так что пока откат.

