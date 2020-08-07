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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:59
Понаехал написав: vladus17 написав: Понаехал написав:
Сейчас начали по всем новостям говорить о золоте\серебре. Массово в уши ссут.
Только с недавно начался массовый загон. Я думаю еще время есть на этой волне прокатиться.
Я буду выпрыгивать на 2450. Ожидаю в сентябре где-то. Но я в ETF. Обратно буду запрыгивать уже в физическое где-то в ноябре по 1800
и буду уже в долгую лет на 20.
Вірите в Трампа? А якщо буде Байден?
А якщо програвша сторона не признає результати виборів і почне сєпаратні дії?
зі. Ось тому реального золота вже немає, все вже заховано під грішею
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change_pm
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:17
Понаехал написав: vladus17 написав: Понаехал написав:
Сейчас начали по всем новостям говорить о золоте\серебре. Массово в уши ссут.
Только с недавно начался массовый загон. Я думаю еще время есть на этой волне прокатиться.
Я буду выпрыгивать на 2450. Ожидаю в сентябре где-то. Но я в ETF. Обратно буду запрыгивать уже в физическое где-то в ноябре по 1800 и буду уже в долгую лет на 20.
Было гладко на бумаге, да забыли про овраги! (с)
Помнится ситуация дефицита металла в Апреле этого года. Просели до 1460 на биржке, а на улице никто ничего не продает (физику). ИТФ ,конечно, вы бы откупили в два щелчка мышки.
А с физикой может быть заминка.
П.С. Хорошо помниться тот же Апмекс - Out of stock- на все позиции был. Как по серебру так и по золоту.
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vladus17
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:39
change_pm написав:
Вірите в Трампа? А якщо буде Байден?
А якщо програвша сторона не признає результати виборів і почне сєпаратні дії?
зі. Ось тому реального золота вже немає, все вже заховано під грішею
Верю. Он и не признает. Попытается вывести на 12ю поправку.Что дальше -не знаю. Но я в красном штате- тут безопаснее.
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Понаехал
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:42
vladus17 написав:
Было гладко на бумаге, да забыли про овраги! (с)
Помнится ситуация дефицита металла в Апреле этого года. Просели до 1460 на биржке, а на улице никто ничего не продает (физику). ИТФ ,конечно, вы бы откупили в два щелчка мышки.
А с физикой может быть заминка.
П.С. Хорошо помниться тот же Апмекс - Out of stock- на все позиции был. Как по серебру так и по золоту.
Помню. Ну посмотрим че к чему. В крайнем случае в ETF временно не зайду. APMEX сейчас вообще опустел.
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Понаехал
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Додано: Суб 08 сер, 2020 12:06
А могут ли в ломбарде подсунуть фуфло? Если изделие продается с биркой и чеком?
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Nickmess
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Додано: Суб 08 сер, 2020 12:09
Так что там со стимулирование пока не договорились? Трамп сказал, что у него другой план. Значит, пока откат?
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hxbbgaf
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Додано: Суб 08 сер, 2020 18:24
hxbbgaf написав:
Так что там со стимулирование пока не договорились? Трамп сказал, что у него другой план. Значит, пока откат?
3 месяца до выборов. Угадайте кому выгодно что б народ был голодный и зло.... Пока не договорились и будут тянуть ещё месяц. У мистера президента свой план.
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Понаехал
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Додано: Суб 08 сер, 2020 18:57
hxbbgaf написав:
Так что там со стимулирование пока не договорились? Трамп сказал, что у него другой план. Значит, пока откат?
Мнучин предлагает демократам снизить запросы на стимулы на 1 трлн.
Пелоси отказывается. Пока договорняка нет...
Трамп рассматривает возможность снижения налога на заработную плату, защиту от выселения по безработице, увеличение срока выплаты студенческих
кредитов и др.
Так что пока откат.
Но раздача гречки набирает обороты...
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наблюдательный
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