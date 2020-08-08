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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2182218321842185
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 00:05

  vladus17 написав:
  Понаехал написав:У мистера президента свой план.

А вот вам и новость!
"Trump is expected to sign executive orders related to economic relief as soon as Saturday, officials say"
https://www.washingtonpost.com/business ... ronavirus/

Ну это больше формальность; денег от этого больше не станет
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 08:49

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Возник вопрос. Как в Украине относятся к слиткам от apmex? Вообще признают аффинаж?
Понаехал
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