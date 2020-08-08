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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 09 сер, 2020 00:05
Ну это больше формальность; денег от этого больше не станет
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 09 сер, 2020 08:49
Возник вопрос. Как в Украине относятся к слиткам от apmex? Вообще признают аффинаж?
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Понаехал
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Додано: Нед 09 сер, 2020 10:19
Понаехал написав:
Возник вопрос. Как в Украине относятся к слиткам от apmex? Вообще признают аффинаж?
Кто именно относится?
Ювелиры, на пример, берут все что блестит.
Точнее- после проверки берут все что блестит
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vladus17
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Додано: Нед 09 сер, 2020 10:20
Ukrainian написав:
денег от этого больше не станет
В бюджете США*
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