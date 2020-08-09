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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 09 сер, 2020 00:05
Ну это больше формальность; денег от этого больше не станет
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 09 сер, 2020 08:49
Возник вопрос. Как в Украине относятся к слиткам от apmex? Вообще признают аффинаж?
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Понаехал
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Додано: Нед 09 сер, 2020 10:19
Понаехал написав:
Возник вопрос. Как в Украине относятся к слиткам от apmex? Вообще признают аффинаж?
Кто именно относится?
Ювелиры, на пример, берут все что блестит.
Точнее- после проверки берут все что блестит
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Додано: Нед 09 сер, 2020 10:20
Ukrainian написав:
денег от этого больше не станет
В бюджете США*
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Додано: Нед 09 сер, 2020 12:02
Ukrainian написав:
Ну это больше формальность; денег от этого больше не станет
Почему вы так думаете? А откуда же возьмутся деньги?
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hxbbgaf
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Додано: Нед 09 сер, 2020 21:59
vladus17 написав: Понаехал написав:
Возник вопрос. Как в Украине относятся к слиткам от apmex? Вообще признают аффинаж?
Кто именно относится?
Ювелиры, на пример, берут все что блестит.
Точнее- после проверки берут все что блестит
Эм... я не знаком с украинскими реалиями покупки/ продажи золота.
Как это работает у меня: купит/продать слиток можно онлайн либо зайдя в магазин специализирующийся. Онлайн- с сайта заказываешь и получаешь по почте, а если продажа- отправляешь по почте и получаешь деньги. Как у вас я не знаю... вот и спрашиваю
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Понаехал
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Додано: Нед 09 сер, 2020 22:56
hxbbgaf написав: Ukrainian написав:
Ну это больше формальность; денег от этого больше не станет
Почему вы так думаете? А откуда же возьмутся деньги?
В казначействе ещё остались патроны на 1.8 трлн.,
и Трампу нужно пустить их в расход, а то вдруг потом достанутся Байдену.
И пока демократы спорили с республиканцами о том кто больше любит народ,
Трамп перехватил инициативу и издал указ о еженедельных выплатах в размере 400 долларов США, по сравнению с прежними 600 долларами, путем перенаправления средств из Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям и призвал штаты покрыть часть расходов деньгами, оставшимися от первого пакета помощи.
Плюс издал ещё несколько директив, которые понравятся миллионам американцев:
О не выселении должников из арендуемого жилья, снижении налогов на заработную плату, льготы по студенческим ссудам и др.
Демократы будут против. Поэтому некоторые его указы могут увязнуть в судебных разбирательствах по поводу того, нарушают ли они основные конституционные принципы, такие как разделение властей.
Так что предвыборное кино там продолжается....
Интересно как на это всё отреагируют биржи...
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наблюдательный
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:14
Понаехал написав:
Эм... я не знаком с украинскими реалиями покупки/ продажи золота.
Как это работает у меня: купит/продать слиток можно онлайн либо зайдя в магазин специализирующийся. Онлайн- с сайта заказываешь и получаешь по почте, а если продажа- отправляешь по почте и получаешь деньги. Как у вас я не знаю... вот и спрашиваю
По почте?
Желаю удачи. Хорошо если хоть упаковка останется.
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hxbbgaf
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:26
наблюдательный написав: hxbbgaf написав: Ukrainian написав:
Ну это больше формальность; денег от этого больше не станет
Почему вы так думаете? А откуда же возьмутся деньги?
В казначействе ещё остались патроны на 1.8 трлн.,
и Трампу нужно пустить их в расход, а то вдруг потом достанутся Байдену.
И пока демократы спорили с республиканцами о том кто больше любит народ,
Трамп перехватил инициативу и издал указ о еженедельных выплатах в размере 400 долларов США, по сравнению с прежними 600 долларами, путем перенаправления средств из Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям и призвал штаты покрыть часть расходов деньгами, оставшимися от первого пакета помощи.
Плюс издал ещё несколько директив, которые понравятся миллионам американцев:
О не выселении должников из арендуемого жилья, снижении налогов на заработную плату, льготы по студенческим ссудам и др.
Демократы будут против. Поэтому некоторые его указы могут увязнуть в судебных разбирательствах по поводу того, нарушают ли они основные конституционные принципы, такие как разделение властей.
Так что предвыборное кино там продолжается....
Интересно как на это всё отреагируют биржи...
Там не все так просто. К примеру $300 федеральных только дадут если штат даёт $100, а в большинстве штатов бюджет уже пуст у них станка нет.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:45
hxbbgaf написав:
По почте?
Желаю удачи. Хорошо если хоть упаковка останется.
Ну так в США так и работает. Я поэтому и говорю, что интересно как работает в Украине. Вдруг в ноябре прийдется брать свою прелесть и лететь на историческую Родину
Я так уже покупал/продавал слиток в 50 грамм. Все удобно и нормально.
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Понаехал
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